LIVE MotoGP, GP Australia 2026 in DIRETTA: pesante caduta per Martin, Marquez vola in testa al Mondiale

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L’ORDINE D’ARRIVO DELLA SPRINT

LA CRONACA DELLA SPRINT

LA GRIGLIA DI PARTENZA

06.29 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani per la gara lunga che scatterà alle ore 04.00 italiane. Grazie e buon proseguimento di giornata!

06.27 Marco Bezzecchi, invece, si mangia le mani per la nona posizione in griglia e per una partenza che lo ha visto 12° in pochi metri. Senza un fardello simile poteva davvero lottare per il successo.

06.26 Jorge Martin è caduto nella velocissima curva 8, una scivolata che si è complicata nella ghiaia con lo spagnolo che è ruzzolato diverse volte e ha sicuramente riportato qualche acciacco.

6.25 L’ordine d’arrivo della gara:

1 M. Marquez 19’09.411

2 A. Marquez +0.323

3 F. Di Giannantonio +0.590

4 M. Bezzecchi +1.074

5 P. Acosta +3.689

6 A. Ogura +6.146

7 B. Binder +7.433

8 J. Miller +7.782

9 D. Moreira +10.722

10 I. Lecuona +10.773

11 F. Quartararo +11.215

12 E. Bastianini +11.437

13 A. Rins +11.568

14 F. Morbidelli +18.277

15 A. Fernandez +37.945

RIT R. Fernandez ritiro

RIT J. Martin ritiro

RIT M. Viñales ritiro

RIT J. Zarco ritiro

RIT F. Bagnaia ritiro

06.25 Vittoria pesantissima per Marc Marquez, senza mezzi termini. Lo spagnolo conquista 12 punti fondamentali dopo la caduta di Jorge Martin. Un duello spettacolare tra i due si è concluso con il ko del pilota Aprilia che ha avuto anche conseguenze fisiche. Vedremo di quale entità.

CLASSIFICA GENERALE: Marc Marquez torna al comando con 365 punti con 10 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin e 50 su Marco Bezzecchi.

TRAGUARDO – Marc Marquez vince con 323 millesimi sul fratello Alex e 590 su Fabio Di Giannantonio che chiude il podio. Quarto Marco Bezzecchi a 1.0, quinto Pedro Acosta a 3.6, mentre è sesto Ai Ogura a 6.1. Settimo Brad Binder a 7.4, ottavo Jack Miller a 7.7, quindi nono Diogo Moreira a 10.7 con Iker Lecuona decimo a 10.7. 14° Morbidelli a 18.2, out Bagnaia.

TRAGUARDO – VINCE MARC MARQUEZ! Successo pesantissimo per il Cabroncito che precede Alex e Di Giannantonio uno dietro l’altro. 4° Bezzecchi.

ULTIMO GIRO – Posizioni che sembrano congelate.

ULTIMO GIRO – Alex non ha la minima voglia di impensierire Marc che vola verso il successo. Bezzecchi sembra non averne più per puntare al podio.

ULTIMO GIRO – Marc Marquez inizia l’ultimo giro con 3 decimi su Alex e 7 su Di Giannantonio, quindi Bezzecchi a 9

-2 giri: Di Giannantonio spinto da Bezzecchi si è rifatto sotto ai Marquez, si rischia il finale a 4!

-2 giri: Martin viene portato al centro medico mentre il suo Mondiale si complica. Bezzecchi intanto prova l’attacco sul Diggia!

-3 giri; Marc Marquez sa che ha 12 punti pesantissimi nel taschino e non vuole rischiare. Alex rimane alle sue spalle a debita distanza ora.

-3 giri: Bezzecchi piazza il record si porta negli scarichi di Di Giannantonio. Davanti Alex Marquez sembra coprire le spalle a Marc.

-4 giri: anche Raul Fernandez procede lentamente e si ritira!

-4 giri: Bezzecchi passa Acosta ed ora è quarto! A caccia del podio il Bezz!

-4 giri: Alex Marquez sembra averne di più del fratello ed è in scia. Proverà l’attacco?

-5 giri: Martin esce in barella dalla pista, la caduta è stata davvero brutta!

-5 giri: davanti Marc ora ha Alex in scia, poi Di Giannantonio a 1.7 con Acosta e Bezzecchi in scia. Succede di tutto!

-6 giri: Martin finisce nella ghiaia rovinosamente in curva 8 quando stava forzando a tutta! Che botto per il Mondiale!!!!!!!!!!!

-6 giri: CADE MARTIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Clamorosoooooooooooooooo!!!!!!!!!! Che errore!!!!!!!!!!!!!

-6 giri: Martin passa di nuovo Marc Marquez che si rifà in curva 2! Che spettacolo!!!!!!!!

-7 giri: Bezzecchi è sempre sesto ma ha ripreso Acosta e lo attacca!

-7 giri: Martin studia il rivale e prova l’attacco al tornantino. Questa volta l’affondo non riesce, intanto Alex Marquez si sta facendo sotto di nuovo dopo aver recuperato 8 decimi in pochi settori!

-7 giri: la sensazione è che Martin voglia a tutti i costi stare davanti per provare a fiaccare la spinta di Marc, ma per farlo deve andare oltre il proprio limite come si è visto.

-8 giri: Bezzecchi sale in sesta posizione e si mangia le mani per qualifiche e partenza. Sarebbe ampiamente in lizza per la vittoria…

-8 giri: Marc Marquez di nuovo al comando ma Martin è in scia! Attacca di nuovo e passa ancora il Cabroncito! Che battaglia!!!!!!!! Marc risponde e torna avanti!!!!!!

-9 giri: che rischio per Martin!!!!!! Lo spagnolo dà tutto arriva al tornantino “impiccato” e finisce un po’ lungo. Marc Marquez ringrazia e si riprende la vetta.

-9 giri: Martin apre un nuovo giro con Marc Marquez in scia. Perde terreno Alex Marquez a 1.5 con Acosta in scia, poi Di Giannantonio. Bezzecchi settimo attacca Miller.

-10 giri: attenzione Zarco va lentissimo! Problemi tecnici per il francese!

-10 giri: Bagnaia entra ai box e si ritira! Martin davanti a Marc ed Alex Marquez, poi Acosta. Bezzecchi nono.

-11 giri: Martin di nuovo dentro! Passa Marc che prova subito a rispondere ma Jorge tiene duro!

-11 giri: Martin attacca Marc Marquez e lo passa al tornantino ma Marc risponde in uscita e torna in vetta!

-11 giri: Marc Marquez prova a scappare ma Martin passa di nuovo Alex Marquez, quarto Zarco poi Acosta. Gli altri sono già staccati.

-12 giri: Alex Marquez pressa Martin e lo passa! Di nuovo i Marquez davanti.

-12 giri: Marc Marquez apre il primo giro lanciato al comando con Martin in scia. Martinator ci prova in curva 1 ma il Cabroncito chiude. Alex Marquez torna in terza posizione. Bezzecchi decimo.

-13 giri: Martin subito in scia a Marc Marquez. Bezzecchi invece precipita in 12a posizione.

PARTENZA – Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore è di Martin che si mette subito in scia a Marc Marquez! Poi Alex e Zarco.

06.02 Lo schieramento di Phillip Island si sta nuovamente riempiendo. Tra pochi istanti inizierà la procedura di partenza. Ci attende una Sprint Race tutta da vivere! Tutti con gomme hard e soft tranne Zarco con la media all’anteriore.

06.01 I piloti sono impegnati nel giro di ricognizione sulla splendida pista australiana. Le condizioni meteo parlano ancora di asciutto. Vedremo se la pioggia arriverà a scombinare i piani.

06.00 Ci siamo, scatta il giro di ricognizione! I piloti lasciano le rispettive caselle dello schieramento di partenza.

05.58 Chi potrebbe inserirsi nella battaglia? In caso di gara asciutta si riducono le opzioni con le due Aprilia Trackhouse e Pedro Acosta, in caso arrivi la pioggia occhio a Johann Zarco e Jack Miller, come sempre. Pochi istanti al via del giro di ricognizione, sale la tensione a Phillip Island!

05.55 Jorge Martin, ancora leader della classifica generale, partirà dalla seconda fila e dovrà subito mettersi alla caccia di Marc Marquez. Discorso più complesso per Marco Bezzecchi che, solamente nono, sarà chiamato alla grande rimonta senza errori. Le Aprilia, che fino a ieri dominavano, oggi devono reagire.

05.52 Le qualifiche hanno esaltato, come spesso capita in condizioni di viscido, il solito Marc Marquez. Il Cabroncito parte davanti a tutti ed è nelle condizioni migliori per puntare al successo, con il fratello Alex alle spalle che potrebbe dargli una mano per eventuali rimonte altrui…

05.49 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA SPRINT RACE

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.203 7 7 337.5

2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’35.697 7 7 1.494 1.494 333.4

3 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’35.706 6 8 1.503 0.009 335.4

4 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’35.780 8 8 1.577 0.074 340.7

5 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’35.984 6 7 1.781 0.204 327.3

6 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’36.150 6 8 1.947 0.166 337.5

7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’36.500 6 8 2.297 0.350 342.9

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’36.506 8 8 2.303 0.006 334.4

9 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’36.520 8 8 2.317 0.014 337.5

10 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’37.884 2 8 3.681 1.364 329.3

11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.647 6 7 4.444 0.763 335.4

12 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’39.389 7 8 5.186 0.742 333.

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’35.996 6 8 0.535 0.534 336.5

14 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.296 7 8 0.835 0.300 333.4

15 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’36.687 8 8 1.226 0.391 330.3

16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’36.759 7 9 1.298 0.072 335.4

17 47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’36.778 7 8 1.317 0.019 316.8

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’36.911 8 8 1.450 0.133 333.4

19 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’37.240 8 8 1.779 0.329 328.3

20 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’37.904 6 6 2.443 0.664 325.4

05.46 CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2026

1 Jorge Martin (Aprilia) 355

2 Marc Marquez (Ducati) 353

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 309

4 Ai Ogura (Aprilia) 259

5 Pedro Acosta (KTM) 258

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 245

7 Raul Fernandez (Aprilia) 236

8 Alex Marquez (Ducati) 172

9 Francesco Bagnaia (Ducati) 166

10 Fermin Aldeguer (Ducati) 125

11 Enea Bastianini (KTM) 122

12 Luca Marini (Honda) 108

13 Brad Binder (KTM) 104

14 Fabio Quartararo (Yamaha) 74

15 Diogo Moreira (Honda) 74

16 Franco Morbidelli (Ducati) 59

17 Johann Zarco (Honda) 51

05.43 Iniziamo dal meteo che per quanto si è visto oggi è il grande punto di domanda. Al momento non sta piovendo e la pista è pressochè asciutta. Temperatura di 17° con l’asfalto a 31.

05.40 Siamo pronti per una gara di capitale importanza per il prosieguo del weekend e per la corsa al titolo. Saranno sul piatto 12 punti che potrebbero cambiare faccia alla classifica generale.

05.35 Buonanotte e bentornati a Phillip Island. Tra 25 minuti esatti prenderà il via l’attesissima Sprint Race del Gran Premio di Australia della MotoGP!

2.34 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. L’appuntamento è alle 6:00, orario di inizio della Sprint Race. A più tardi!

2.33 Questa la griglia di partenza:

Marc Marquez (Ducati) – 1:34.203 Alex Marquez (Ducati) – +1.494 Johann Zarco (Honda) – +1.503 Jorge Martin (Aprilia) – +1.577 Jack Miller (Yamaha) – +1.781 Raul Fernandez (Aprilia) – +1.947 Pedro Acosta (KTM) – +2.297 Fabio Di Giannantonio (Ducati) – +2.303 Marco Bezzecchi (Aprilia) – +2.317 Diogo Moreira (Honda) – +3.681 Enea Bastianini (KTM) – +4.444 Ai Ogura (Aprilia) – +5.186 Brad Binder (KTM) – +1.793 Iker Lecuona (Ducati) – +2.093 Maverick Viñales (KTM) – +2.484 Francesco Bagnaia (Ducati) – +2.556 Augusto Fernandez (Yamaha) – +2.575 Alex Rins (Yamaha) – +2.708 Fabio Quartararo (Yamaha) – +3.037 Franco Morbidelli (Ducati) – +3.701

2:30 Semplicemente impressionante! Marc Marquez conquista la pole position al GP di Australia. Il ducatista segna 1:34.203 rifilando la bellezza di 1.494 al fratello Alex. In prima fila anche Johann Zarco, terzo a 1.503. Seconda fila per Jorge Martin, quarto, Jack Miller, quinto e Raul Fernandez, sesto. Solo nono Marco Bezzecchi.

BANDIERA A SCACCHI!

-1 minuto: triplo casco rosso per Marquez.

-1 minuto: Sale Miller, secondo a 0.278, ora Marquez è terzo ma ha ancora un colpo.

-1 minuto: Bezzecchi sta faticando, quasi contatto con Alex Marquez.

-2 minuti: Super Zarco! Miglior tepo per lui, 1:35.706, quattro decimi sul miglior tempo di Marquez, Fernandez terzo a 0.444.

-3 minuti: Acosta! Casco rosso al primo settore. Rientra Marc Marquez

-4 minuti: si lancia Bezzecchi.

-4 minuti: rientra Zarco, Marc Marquez ai box.

-5 minuti: c’è solo Diogo Moreira in pista.

-6 minuti: tutti ai box per gli ultimi colpi. L’Aprilia ha bisogno del guizzo.

-6 minuti: Eccolo Marquez! 1:36.049, Zarco secondo a 0.087, poi Alex Marquez a 0.598.

-7 minuti: tempesta di caschi rossi per Marquez.

-8 minuti: si lancia Marc Marquez.

-8 minuti: Zarco è avanti con 0.511 di vantaggio su Alex Marquez, poi Di Giannantonio a 1.358, quindi Diogo Moreira a 1.478. Bezzecchi quinto a 1.876, Martin nono. Piove pesantemente.

-9 minuti: si aspetta il colpo dell’Aprilia che sembra in difficoltà, Bezzecchi è quinto.

-10 minuti: Marc Marquez rientra ai box, è già pronta la seconda moto.

-11 minuti: Il miglior tempo al momento è di Zarco: 1:36.599 per lui, poi Alex Marquez a 0.048, quindi Diogo Moreira

-13 minuti: clamoroso! Cade Marc Marquez!

-15 minuti: I piloti entrano in pista, ricomincia a piovere.

COMINCIA IL Q2

02:12 Tre minuti e sarà Q2

02:10 Manca poco al Q2. Al momento non piove ma l’asfalto è molto pericoloso.

02:07 Come da pronostico Miller e Zarco hanno staccato il pass per il Q2, ll francese ha racimolato un distacco di 0.001 rispetto a Miller. Questa la classifica.

Jack Miller (Yamaha) – 1:35.461

Johann Zarco (Honda) – +0.001

Brad Binder (KTM) – +0.535

Iker Lecuona (Ducati) – +0.835

Maverick Viñales (KTM) – +1.226

Francesco Bagnaia (Ducati) – +1.298

Augusto Fernandez (Yamaha) – +1.317

Alex Rins (Yamaha) – +1.450

Fabio Quartararo (Yamaha) – +1.779

Franco Morbidelli (Ducati) – +2.443

BANDIERA A SCACCHI!

-1 minuto: cambia tutto! Miller si mette davanti con 1:35.461, poi nuovamente Zarco a 0.458, terzo Brad Binder a 0.535.

-2 minuti: eccellente giro di Binder che si porta in testa fermando il cronometro a 1:35.996.

-3 minuti: bel guizzo di Bagnaia che adesso è secondo con uno scarto di 0.762, le Yamaha scelgono la doppia media.

-4 minuti: si migliora Zarco che ora gira in 1:35.997. Pista migliorata sensibilmente.

-5 minuti: doppio casco rosso per Zarco.

-6 minuti: Bagnaia in evidente difficoltà.

-7 minuti: ancora invariata la situazione con Zarco e Miller virtualmente in Q2.

-9 minuti: entra finalmente Morbido.

-10 minuti: Zarco al momento davanti a tutti con il tempo di 1:36.557, poi Miller a 0.620. Terzo Bagnaia a 1.244. Al momento gerarchie rispettate.

-11 minuti: ancora fermo Morbidelli.

-12 minuti: iniziano i primi giri lanciati

-13 minuti: Morbidelli ancora ai box.

-14 minuti: Morbidelli ancora non è entrato in pista.

-15 minuti: i piloti entrano in pista, cielo grigissimo adesso. Ma per ora non piove.

SEMAFORO VERDE: COMINCIA IL Q1. CHI PASSA IL TAGLIO?

01:47 Questi i piloti che prenderanno parte al primo segmento:

Johann Zarco (Honda)

Maverick Viñales (KTM)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Franco Morbidelli (Ducati)

Iker Lecuona (Ducati)

Brad Binder (KTM)

Alex Rins (Yamaha)

Jack Miller (Yamaha)

Augusto Fernandez (Yamaha)

Francesco Bagnaia (Ducati)

01.45 A breve comincerà il Q1

01:44 Marquez ha rifilato distacchi siderali a tutta la concorrenza. Da capire se le Aprilia si sono nascoste o no. Lo scopriremo tra poco durante le qualifiche.

01.43 Questa la classifica della FP3

Marc Marquez (Ducati) – 1:37.112 Pedro Acosta (KTM) – +0.823 Jorge Martin (Aprilia) – +1.018 Marco Bezzecchi (Aprilia) – +1.104 Johann Zarco (Honda) – +1.240 Fabio Di Giannantonio (Ducati) – +1.354 Alex Marquez (Ducati) – +1.375 Jack Miller (Yamaha) – +1.596 Raul Fernandez (Aprilia) – +1.624 Diogo Moreira (Honda) – +2.226 Francesco Bagnaia (Ducati) – +2.338 Maverick Viñales (KTM) – +2.374 Brad Binder (KTM) – +2.401 Alex Rins (Yamaha) – +2.533 Iker Lecuona (Ducati) – +2.837 Enea Bastianini (KTM) – +2.863 Fabio Quartararo (Yamaha) – +2.937 Augusto Fernandez (Yamaha) – +3.009 Franco Morbidelli (Ducati) – +3.042 Ai Ogura (Aprilia) – +4.318

01.42 Marc Marquez fa quello che vuole sul bagnato e si impone nella FP3 con il tempo di 1:37.112 precedendo Pedro Acosta, secondo a 0.823, poi Martin a 1.018, quindi Bezzecchi a 1.104. In difficoltà le Aprilia in queste condizioni.

BANDIERA A SCACCHI!

-1 minuto: si sta scaldando la pista, vediamo se il tempo reggerà per le qualifiche.

-3 minuti: arriva Alex Marquez dal nulla! Secondo il fratello di Marc con un gap di 1.375, poi Acosta a 1.407.

-4 minuti: intanto il cielo sembra chiudersi nuovamente…

-5 minuti: sale al terzo posto Martin, adesso terzo a 0.030

-6 minuti: si migliora ulteriormente Marc Marquez! 1:37.112. Zarco, secondo, è a 1.680. Terzo Bezzecchi

-7 minuti: ancora in crescita Zarco, adesso secondo a 0.594 mentre Marc Marquez accende un casco rosso nel primo settore.

-8 minuti: rientra anche Bezzecchi.

-8 minuti: nel frattempo risale Johann Zarco, terzo a 0.160.

-9 minuti: rientra in pista Marc Marquez.

-10 minuti: un frammento ritraente Marc Marquez, come sempre iper performante sul bagnato

💨 @marcmarquez93 currently on another level #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/0x3gw29epv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

-12 minuti: praticamente tutti fermi ai box in questo momento.

-15 minuti: questa la situazione:

Marc Marquez (Ducati) – 1:38.676 Marco Bezzecchi (Aprilia) – +0.643 Pedro Acosta (KTM) – +0.865 Fabio Di Giannantonio (Ducati) – +1.178 Alex Marquez (Ducati) – +1.185 Jack Miller (Yamaha) – +1.502 Jorge Martin (Aprilia) – +1.579 Brad Binder (KTM) – +2.170 Francesco Bagnaia (Ducati) – +2.321 Johann Zarco (Honda) – +2.325 Franco Morbidelli (Ducati) – +2.521 Raul Fernandez (Aprilia) – +2.680 Diogo Moreira (Honda) – +2.890 Alex Rins (Yamaha) – +2.999 Fabio Quartararo (Yamaha) – +3.007 Maverick Viñales (KTM) – +3.121 Iker Lecuona (Ducati) – +3.465 Enea Bastianini (KTM) – +3.635 Augusto Fernandez (Yamaha) – +3.682 Ai Ogura (Aprilia) – +4.835

-16 minuti: i piloti cominciano a rientrare ai box.

-18 minuti: non si migliora Marquez.

-19 minuti: Marquez ci riprova, doppio casco rosso per lui.

-20 minuti: primo urlo di Bezzecchi, secondo a 1.007 da Marquez.

-21 minuti: Mamma mia Marquez che scende abbondantemente sotto il minuto e quaranta: 1:38.676 per lui, poi Di Giannantoniono a 1.335, quindi Martin a 1.595. Al momento non piove più

-22 minuti: doppio casco rosso per Marquez.

-22 minuti: sale di colpi Jorge Martin: 1:40.271 per lui, secondo Acosta a 0.151, poi Marquez a 0.253.

-23 minuti: Jorge Martin si piazza al secondo posto con una differenza di 0.482 rispetto a Marquez, Bezzecchi terzo a 1.216.

-24 minuti: Marc Marquez segna il miglior tempo provvisorio girando in 1:40.524, poi Jack Miller a 2.905.

-25 minuti: Luca Marini non è in pista, e non parteciperà alle restanti sessioni. Il pilota è alle prese con un virus.

-26 minuti: partono i primi giri lanciati.

-27 minuti: a breve arriveranno i primi riferimenti. Cielo aperto da una parte, chiuso dall’altra.

-29 minuti: attenzione, Bagnaia fermo a bordo pista. Dovrebbe essere un guasto tecnico alla moto.

-30 minuti: i piloti entrano in pista, in pista adesso un sole molto pallido che sa di interlocutorio. Vediamo.

SEMAFORO VERDE! COMINCIA LA FP3 DEL GP DI AUSTRALIA

01:10 La giornata è iniziata con la pioggia battente durante la Moto3, il cielo ha poi dato una tregua per la Moto2. Adesso però piove nuovamente.

01:08 Buonanotte, Amici di OA Sport. Mancano due minuti all’inizio del terzo turno di libere. Piove a Phillip Island

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato aussie, il Circus delle due ruote regalerà non poco spettacolo, in un day-2 che si presenta particolarmente intensa.

In top-class la situazione è decisamente interessante. Lo scontro tra Aprilia e Ducati tiene banco, con la figura di Marco Bezzecchi, a recitare la parte della mina vagante tra i duellanti. Il confronto iridato tra i due spagnoli Jorge Martin e Marc Marquez è il tema principale del round di Motegi.

Martin non ha rubato l’occhio nel corso della prima giornata di prove, mentre Marquez ha saputo gestire molto bene la situazione, ottenendo quanto andava ottenuto e senza sforzarsi più di tanto. In quest’ottica sarà interessante comprendere che cosa riuscirà a fare Bezzecchi.

Il romagnolo, terzo nella classifica mondiale, vuole inserirsi nella lotta e rilanciare in qualche modo la propria candidatura. Nello stesso tempo, bisognerà prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, perché l’arrivo della pioggia potrebbe davvero sparigliare le carte.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Assisteremo alla FP2 a partire dalle 01.10 italiane, che precederà alle 01.50 le qualifiche. La Sprint Race scatterà alle 06.00 italiane, con 13 giri da affrontare. Buon divertimento!