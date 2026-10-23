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MotoGP, GP Australia 2026: risultati e classifica pre-qualifiche. Bezzecchi davanti a tutti, in Q2 anche Bastianini e Di Giannantonio
Si sono chiuse le pre-qualifiche del GP d’Australia, andate in scena sul circuito di Phillip Island, valide per il diciottesimo atto del Mondiale 2026 della MotoGP: il migliore sulla pista oceanica è stato l’italiano Marco Bezzecchi, primo in 1’26″775, che ha preceduto lo spagnolo Raul Fernandez, secondo a 0″072.
Terza piazza per l’altro iberico Marc Marquez, staccato di 0″126, mentre ottiene il pass per la Q2 anche il nipponico Ai Ogura, quarto sempre a 0″126, seguito dagli spagnoli Jorge Martin, quinto a 0″255, ed Alex Marquez, sesto a 0″375.
Completano la top ten odierna ed evitano la Q1 anche l’italiano Enea Bastianini, settimo a 0″407, lo spagnolo Pedro Acosta, ottavo a 0″433, il brasiliano Diogo Moreira, nono a 0″744, e l’azzurro Fabio Di Giannantonio, decimo a 0″756.
Partiranno dalla Q1, invece, Francesco Bagnaia, 14°, Franco Morbidelli, 17°, e Luca Marini, che non ha fatto segnare tempi utili.
CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP AUSTRALIA 2026
1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’26.775 21 23 358.8
2 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’26.847 19 21 0.072
3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’26.901 23 27 0.126 0.054 355.2
4 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’26.901 25 27 0.126 360.0
5 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’27.030 28 29 0.255 0.129 356.4
6 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’27.150 21 24 0.375 0.120 354.1
7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’27.182 23 24 0.407 0.032 357.6
8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’27.208 17 23 0.433 0.026 355.2
9 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’27.519 22 24 0.744 0.311 352.9
10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’27.531 16 23
11 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’27.557 20 25 0.782 0.026 355.2
12 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’27.598 23 23 0.823 0.041 349.5
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’27.655 24 25 0.880 0.057 352.9
14 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’27.727 25 25 0.952 0.072 354.1
15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’27.826 26 26 1.051 0.099 351.8
16 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’27.840 19 24 1.065 0.014 352.9
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’27.979 21 23 1.204 0.139 348.4
18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’28.116 23 23 1.341 0.137 351.8
19 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’28.152 22 27 1.377 0.036 352.9
20 47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’28.820 24 25 2.045 0.668 348.4
Non classificato
Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA nessun tempo