LIVE MotoGP, GP Australia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi impressiona nelle pre-qualifiche, Marc Marquez e Martin inseguono

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07.17 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a questa notte per FP2, qualifiche e Sprint Race. Il meteo ci metterà lo zampino? Si parla di pioggia quasi sicura tra domani e domenica. Le emozioni, di sicuro, non mancheranno. Grazie e buon proseguimento di giornata!

07.15 La sensazione è che Aprilia sia pronta a essere grande protagonista sul lay-out della pista australiane e la classifica lo conferma con 4 moto nelle prime 5 posizioni. L’unico che sembra opporsi al momento è Marc Marquez.

07.13 Marco Bezzecchi, quindi, si conferma pronto alla battaglia a Phillip Island e chiude in vetta le pre-qualifiche. Nella top10 poche sorprese, mancano l’appuntamento Bagnaia, Quartararo e Morbidelli. Per i contendenti al titolo, invece, siamo al pareggio con Martin e Marquez divisi da un solo decimo.

07.11 CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE

1 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:26.775 — 356.4

2 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team 1:26.847 +0.072 178.2

3 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 1:26.901 +0.126 352.9

4 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team 1:26.901 +0.126 351.8

5 Jorge Martin Aprilia Racing 1:27.030 +0.255 354.1

6 Alex Marquez Gresini Racing MotoGP 1:27.150 +0.375 354.1

7 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 1:27.182 +0.407 352.9

8 Pedro Acosta KTM Factory Racing 1:27.208 +0.433 342.9

9 Diogo Moreira Pro Honda LCR 1:27.519 +0.744 342.9

10 Fabio Di Giannantonio VR46 Racing Team 1:27.531 +0.756 0.0

11 Johann Zarco Castrol Honda LCR 1:27.557 +0.782 0.0

12 Jack Miller Pramac Yamaha MotoGP 1:27.598 +0.823 0.0

13 Brad Binder KTM Factory Racing 1:27.655 +0.880 352.9

14 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:27.727 +0.952 341.8

15 Fabio Quartararo Yamaha MotoGP Team 1:27.826 +1.051 350.6

16 Iker Lecuona Gresini Racing MotoGP 1:27.840 +1.065 0.0

07.09 Martin migliora ed è quinto a 255 millesimi. Bagnaia non ce la fa e rimane 14°.

07.08 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDONO LE PRE-QUALIFICHE! Andiamo a vedere gli ultimi tempi! Bastianini sestoooooooo! Che rimonta per il romagnolo!

07.07 Bezzecchi!! 1:26.775 si riporta in prima posizione con 72 millesimi su Fernandez. Martin stava rispondendo ma ha preso bandiera gialla

07.06 Cade proprio Alex Marquez in curva 4 mentre Fernandez vola in vetta in 1:26.847 con Ogura terzo a 54 millesimi a braccetto con Marc Marquez.

07.05 Alex Marquez fa segnare i suoi migliori parziali e chiude in 1:27.796 rovinando tutto nel T4. Ogura e Fernandez record nel T1.

07.04 Ed ora non si scherza più! Time attack per tutti!

07.03 I piloti sono rientrati ai box per il cambio gomme e sono pronti ad uscire.

07.02 Dopo la prima serie di time attack comanda Marc Marquez in 1:26.901 con 201 millesimi su Fernandez e 249 su Alex Marquez. Quarto Acosta poi Martin e Bezzecchi con Ogura quinto. Bagnaia 12° e Bastianini 11° a caccia della top10.

07.01 Bezzecchi gira in 1:27.300 sale in settima posizione a 399 millesimi dalla vetta ma rimane lontano.

07.00 Migliorano tutti ora! Marc Marquez prosegue con 122 millesimi di record al T2, diventano 138 al T3, quindi chiude in 1:26.901!! Che tempo! Fernandez secondo a 201 millesimi.

06.59 Marc Marquez gli toglie subito il primo posto in 1:27.114 con 36 millesimi su Alex e 94 su Acosta.

06.58 Alex Marquez al comando! 1:27.150 con 58 millesimi su Acosta.

06.57 Attenzione a Martin! Record in ogni settore e chiude in 1:27.272, secondo a 64 millesimi da Acosta, Ogura quarto a 221.

06.56 Alex Marquez sale in decima posizione a 637 millesimi, Moreira in ottava a 623.

06.55 Lecuona, che sostituisce Aldeguer, sale in ottava posizione con media e soft a 632 millesimi da Acosta.

06.54 Al momento comanda Acosta in 1:27.208 con 127 millesimi su Bezzecchi e 323 su Di Giannantonio, poi Marquez, Fernandez e Martin.

06.53 Siamo a 15 minuti dalla conclusione. Tra poco sarà tempo dei time attack finali per acciuffare la top10!

06.52 Acosta prosegue su ottimi parziali e chiude a 212 millesimi dal suo record.

06.51 Di Giannantonio prosegue e sale in terza posizione a 323 millesimi da Acosta, passando anche Marquez.

06.49 Fabio Di Giannantonio sale in quinta posizione a 515 millesimi da Acosta che prende il comando in 1:27.208 con 127 millesimi su Bezzecchi!

06.48 Marco Bezzecchi prosegue nel suo ruolino di marcia e fa segnare un 1:27.513 a 178 millesimi dal suo limite precedente. Ritmo eccellente per il romagnolo…

06.46 Marco Bezzecchi migliora ancora in 1:27.335 con hard e soft usate con 280 millesimi su Marc Marquez e 358 su Fernandez.

06.44 Tornano in pista Bezzecchi e Martin. Siamo a 24 minuti dal termine.

06.42 Tutti ai box ora tra pochi piloti. Tra questi Ogura che prosegue ancora e migliora per qualche millesimo. Segna 1:27.734.

06.40 Ogura sale in quinta posizione e si rilancia ma, dopo aver fatto segnare ottimi parziali, non migliora.

06.38 Ancora una caduta, questa volta di Augusto Fernandez in curva 10.

06.37 Martin completa un altro giro lanciato e scende a 1:27.725 limando qualche millesimo al suo tempo. Rimane quarto a 351 millesimi.

06.36 Martin migliora e sale a 1:27.754 quarto a 380 millesimi dal vicino di box.

06.35 Marco Bezzecchi non si ferma, di nuovo record nel T1 e T2, arriva al T3 con 141 millesimi di ritardo e chiude in 1:27.457 sfiorando il suo record.

06.34 Martin prova a rispondere ma si ferma a un secondo dal compagno di team. Di Giannantonio spinge e chiude in 1:28.173, sale in sesta posizione a 799 millesimi.

06.33 Bezzecchi non ci sta e vola in 1:27.374! 241 millesimi su Marc Marquez e 352 su Fernandez. Il Bezz ha montano hard e soft.

06.32 E, infatti, Marc Marquez vola in vetta in 1:27.615 con 78 millesimi su Bezzecchi e 287 su Martin. Le schermaglie sono già iniziate!

06.31 Gran tempo di Marco Bezzecchi che vola al comando in 1:27.693 con 209 millesimi su Martin, ma occhio a Marquez!

06.30 In questo momento diversi piloti sono ancora ai box. Sta girando Fernandez che fa segnare buoni parziali e chiude in 1:28.387 salendo al nono posto a 694 millesimi.

06.29 Sessione davvero a singhiozzo! Rimangono 40 minuti di turno, vedremo se riusciremo a concludere le pre-qualifiche senza ulteriori intoppi…

06.27 SEMAFORO VERDE! SI RIPARTE PER LA SECONDA VOLTA

06.26 Ecco il grande protagonista di oggi…

RED FLAG 🚩 We’ve got a wallaby on track 🦘 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/Bb5j2cxXB1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

06.25 Immagini che non si vedono tutti i giorni. Il marsupiale è entrato in concomitanza della curva 6, la Siberia, ha attraversato il tracciato e ha proseguito per qualche centinaio di metri.

06.24 Sembra che il wallaby abbia già lasciato la sede stradale e sia uscito dalla pista.

06.22 Incredibile a Phillip Island! Tutto fermo perché è entrato in pista un wallaby! Un marsupiale molto simile al canguro. Ovviamente moto richiamate ai box per evitare guai!

06.21 DI NUOVO BANDIERA ROSSA IN PISTA!

06.20 Marc Marquez, con hard e soft, dopo aver fatto segnare il record nel T1 e T2 perde un decimo nel T3, quindi chiude in 128.429 dopo un errore in curva 10 e non migliora.

06.19 Martin con hard e media vola in 1:27.902 e mette 258 millesimi tra sé e Acosta, Alex Marquez quarto a 415 millesimi.

06.18 Acosta fa segnare a sua volta solo parziali record e fa segnare un 1:28.160 fermandosi a 15 millesimi da Martin.

06.18 Martin fa segnare il record in ogni settore e chiude in 1:28.145 ed è primo con 64 millesimi su Marc Marquez.

06.18 Tutti in azione ora, vedremo chi sarà il primo a far segnare un nuovo tempo interessante.

06.17 Ricordiamo che le condizioni meteo solo oggi saranno estive. Domani e domenica dovrebbe arrivare la pioggia con temperature autunnali. Anzi, si parla addirittura di possibili cambi di programma. Rimaniamo in attesa di notizie.

06.16 I primi piloti tornano in azione. Vedremo quando potrà farlo anche Bezzecchi che sta tornando ai box dopo aver lasciato la moto al tornantino.

06.15 Si riparte con 50 minuti di turno ancora da disputare. Al momento, per quanto può valere, in vetta c’è Marc Marquez in 1:28.209.

06.14 SEMAFORO VERDE! RIPARTE LA SESSIONE!

06.13 Per il momento tutti hanno girato con gomme hard all’anteriore e media al posteriore o soft (Acosta, Marquez, Bagnaia, Moreira).

06.12 Non solo, quanto accaduto è “under investigation”. Vedremo se la direzione gara deciderà di comminare una multa o una sanzione a uno dei due piloti.

06.12 BANDIERA ROSSA! Si ferma tutto per sistemare la pista. Ci sono diversi pezzi della moto di Bezzecchi in pista.

06.12 Bezzecchi è caduto perchè ha sostanzialmente tamponato Alex Marquez. Lo spagnolo forse ha frenato prima del previsto e il romagnolo non lo ha potuto evitare finendo poi sull’erba e per terra…

06.11 Attenzione! Cade Marco Bezzecchi! Il romagnolo finisce a terra in curva 4 e fa fatica a rialzarsi perchè la gamba gli rimane sotto la moto. Aiutati dai marshall torna in sella.

06.10 Marc Marquez si porta in vetta in 1:28.199 con 90 millesimi su Bezzecchi e 151 su Zarco. Anzi no, tempo cancellato per lo spagnolo e per il romagnolo per le bandiere gialle.

06.09 La prima caduta del turno arriva presto ed è del padrone di casa Jack Miller che finisce senza conseguenze nella ghiaia di curva 6.

06.08 Zarco scende a 1:28.596, Martin sesto a 808 millesimi, quarto Acosta a 494.

06.07 Dal box Honda arrivano conferme: Luca Marini non sarà in pista per indisposizione fisica.

06.06 Si parte con Bezzecchi in vetta in 1:28.758 quindi Marc Marquez a 7 millesimi e Zarco a 463.

06.05 Luca Marini, invece, non è ai box di Honda e la sensazione è che non prenderà parte alla sessione.

06.04 Tutti in pista e si parte! Come al solito Marc Marquez attende qualche secondo in più degli avversari per dare il via al proprio turno.

06.02 Come si è visto anche nei due turni precedenti, bisognerà fare molta attenzione al forte vento che sta colpendo Phillip Island. Le cadute non sono mancate e il timore è che ne vedremo parecchie anche nella classe regina.

06.01 Inizia un turno di grande importanza per due motivi: da un lato i piloti cercheranno il giusto bilanciamento e conosceranno al meglio le gomme, dall’altro sarà caccia alla top10 per evitare la Q1 di domani.

06.00 SEMAFORO VERDE! SCATTANO LE PRE-QUALIFICHE DEL GP D’AUSTRALIA!

05.55 Buongiorno e bentornati a Phillip Island, tra pochi istanti scatteranno le pre-qualifiche della MotoGP!

2.39 E tutto al momento, Amici di OA Sport. Appuntamento alle 6:00 per le pre-qualifiche. Grazie per averci seguito.

2.37 Vedremo adesso se le informazioni raccolte potranno essere arricchite dopo le pre-qualifiche, in programma alle ore 6:00.

2.35 Questa, quindi, la classifica finale:

Marc Marquez (Ducati) – 1:27.985 Raul Fernandez (Aprilia) – +0.048 Jack Miller (Yamaha) – +0.135 Marco Bezzecchi (Aprilia) – +0.293 Alex Marquez (Ducati) – +0.300 Pedro Acosta (KTM) – +0.449 Jorge Martin (Aprilia) – +0.453 Ai Ogura (Aprilia) – +0.635 Fabio Quartararo (Yamaha) – +0.803 Fabio Di Giannantonio (Ducati) – +0.967 Brad Binder (KTM) – +0.980 Johann Zarco (Honda) – +1.160 Alex Rins (Yamaha) – +1.212 Enea Bastianini (KTM) – +1.357 Maverick Viñales (KTM) – +1.446 Augusto Fernandez (Yamaha) – +1.572 Iker Lecuona (Ducati) – +1.603 Francesco Bagnaia (Ducati) – +1.677 Franco Morbidelli (Ducati) – +1.850 Diogo Moreira (Honda) – +1.920 Luca Marini (Honda) – +6.048

2.34 Marc Marquez è stato l’unico a scendere sotto la soglia del minuto e ventotto. Buon lavoro quello fatto dalle Aprilia, che sembrano avere gli strumenti per svolgere un grande weekend.

2:31 Corregge il tiro Marc Marquez che si impone in questa prima sessione di libere. 1:27.985 per lui, seguito da Raul Fernandez (0.048), Jack Miler (0.135) e Marco Bezzecchi (0.293).

BANDIERA A SCACCHI!

-1 minuto: attenzione perché si accende Marc Marquez.

-1 minuto. 1:28.003 per Fernandez che scalza Miller e si piazza in testa.

-1 minuti: sembra migliorarsi Raul Fernandez.

-2 minuti: 1:28.264 per Marc Marquez, che tra i big sembra quello più costante.

-3 minuti: bruttissima caduta di Miller, larghissimo in curva 1.

-4 minuti: arriva Jack Miller! Il pilota Yamaha segna 1:28.120, anche per lui gomme nuove.

-5 minuti: casco rosso per Marquez nel primo settore.

-6 minuti: tutti in pista per le ultime battute del turno.

-7 minuti: rientra anche Marco Bezzecchi.

-8 minuti: rientra in pista Marc Marquez.

-10 minuti: entriamo nelle battute finali di questo turno.

-11 minuti: entra e si mette in testa Fernandez con 1:28.210. Soft davanti e media dietro, tutte e due nuove, per lo spagnolo.

-12 minuti: intanto Raul Fernandez è ritornato in pista dopo a botta subita nelle prime battute.

-13 minuti: questa la classifica provvisoria

Marco Bezzecchi (Aprilia) – 1:28.278 Pedro Acosta (KTM) – +0.166 Marc Marquez (Ducati) – +0.174 Jorge Martin (Aprilia) – +0.332 Ai Ogura (Aprilia) – +0.342 Fabio Quartararo (Yamaha) – +0.510 Alex Marquez (Ducati) – +0.516 Fabio Di Giannantonio (Ducati) – +0.674 Raul Fernandez (Aprilia) – +0.753 Johann Zarco (Honda) – +0.867 Jack Miller (Yamaha) – +0.873 Brad Binder (KTM) – +1.201 Alex Rins (Yamaha) – +1.458 Enea Bastianini (KTM) – +1.500 Francesco Bagnaia (Ducati) – +1.575 Diogo Moreira (Honda) – +2.030 Maverick Viñales (KTM) – +2.139 Augusto Fernandez (Yamaha) – +2.234 Franco Morbidelli (Ducati) – +2.497 Iker Lecuona (Ducati) – +2.796 Luca Marini (Honda) – +5.755

-14 minuti: quasi tutti i big sono al momento ai box.

-15 minuti: quinto intanto Fabio Quartararo a 0.760. Rsale finalmente anche Alex MArquez, ora quinto a mezze secondo da Bezzecchi dopo un inizio non facile.

-17 minuti: arriva Pedro Acosta! Lo spagnolo si piazza sl secondo posto con un gap di 0.166 da Bezzecchi

-18 minuti: Bezzecchi sembrerebbe essere particolarmente a proprio agio nel quarto settore, è lì che fa la differenza.

-19 minuti: Martin terzo a 0.333.

-19 minuti: Bezzecchi non ci sta e si rimette al comando in 1:28.278. Quarto settore clamoroso per l’italiano.

-20 minuti: Eccolo Marquez che si mette davanti a tutti fermando il crono a 1:28.595.

-21 minuti: Marquez ci riprova.

-22 minuti: va lungo Marquez che ha dimostrato di saper alzare l’asticella.

-23 minuti: doppio casco rosso adesso per Marc Marquez.

-24 minuti: si migliora Bezzecchi: 1:28.781.

-25 minuti: questo il frame di Fernandez dolorante a bordo pista

🫢 @25RaulFernandez has gone down too at Siberia And all eyes are on his already injured fingers 👀 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/Ub08k3KHq9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

-25 minuti: casco rosso per Bezzecchi.

-27 minuti: rientra anche Bezzecchi, attuale leader.

-28 minuti: anche Pecco Bagnaia in pista.

-29 minuti: solo Vinales gira in pista in questo momento.

-30 minuti: non sono arrivate troppe indicazioni da questi primi 45 minuti. Tra l’altro nel paddock serpeggia la paura per la pioggia per quanto riguarda le giornate di domani e domenica. Qualcuno mormora anche eventuali cambi di programma. Sarà vero?

-31 minuti: questa la situazione:

Marco Bezzecchi (Aprilia) – 1:28.898 Marc Marquez (Ducati) – +0.022 Jorge Martin (Aprilia) – +0.226 Jack Miller (Yamaha) – +0.253 Johann Zarco (Honda) – +0.427 Raul Fernandez (Aprilia) – +0.439 Pedro Acosta (KTM) – +0.450 Ai Ogura (Aprilia) – +0.545 Fabio Di Giannantonio (Ducati) – +0.715 Fabio Quartararo (Yamaha) – +0.772 Alex Rins (Yamaha) – +0.838 Brad Binder (KTM) – +1.244 Enea Bastianini (KTM) – +1.336 Diogo Moreira (Honda) – +1.410 Alex Marquez (Ducati) – +1.571 Franco Morbidelli (Ducati) – +1.877 Augusto Fernandez (Yamaha) – +2.127 Iker Lecuona (Ducati) – +2.176 Maverick Viñales (KTM) – +2.378 Francesco Bagnaia (Ducati) – +3.260 Luca Marini (Honda) – +5.135

-33 minuti: rientrano tutti, anche se non c’è una bandiera rossa.

-34 minuti: attenzione, Fernandez a bordo pista estremamente dolorante al dito. Curva sette maledetta in questa sessione. Bruttissima caduta per lo spagnolo.

-35 minuti: problema al motore di Binder che inonda di bianco parte della pista, potrebbe esserci una bandiera rossa a causa dell’olio in pista.

-35 minuti: cade intanto Iker Lecuona, questo weekend con indosso la tuta Gresini.

-36 minuti: sale di colpi Marquez, ora secondo a 0.022 rispetto a Bezzecchi.

-38 minuti: si migliora il Bezz, adesso davanti a tutti con il tempo di 1:28.898, Martin secondo a 0.226.

-39 minuti: doppia media per quasi tutti i piloti, anche se non mancano alcune eccezioni.

-40 minuti: subito le Aprilia a dettare il passo: Jorge Martin segna 1:29.761, segue Raul Fernandez a 0.076, quindi Bezzecchi a 0.287. Marc Marquez lontano a a 0.413.

-42 minuti: tra poco arriveranno i primi riferimenti.

-45 minuti: i piloti entrano in pista.

SEMAFORO VERDE! COMINCIA LA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE A PHILLIP ISLAND

01:40 Buonanotte, Amici di OA Sport. Manca pochissimo all’inizio della FP1

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Australia, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island, uno dei preferiti da piloti e pubblico (che, tuttavia, ci saluterà ufficialmente, dato che dalla prossima annata il Motomondiale si sposterà sul circuito semi-cittadino di Adelaide) prenderà il via un fine settimana di capitale importanza per l’intera stagione.

Mancano ormai solamente cinque tappe alla conclusione del campionato per cui ogni punto o vittoria potrebbe fare la differenza nella corsa al titolo come, di pari passo, ogni errore o caduta potrebbe allontanare in maniera sensibile un pilota dal proprio obiettivo. A Phillip Island ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Si inizierà a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato australiano e vedremo chi, tra Aprilia e Ducati si comporterà nel modo migliore sui curvoni della pista dello Stato di Vittoria e sui suoi tratti veloci.

Quale sarà il programma della giornata? Si inizierà alle ore 01.45 italiane (le ore 10.45 locali) con la prima sessione di prove libere, mentre alle ore 06.00 sarà la volta delle pre-qualifiche che andranno a comporre la top10 che domani, in occasione delle qualifiche, potranno evitare la Q1 che prenderà il via alle ore 01.50. La Sprint Race, invece, andrà in scena alle ore 06.00 e consegnerà i primi punti del weekend per il duello tra Jorge Martin e Marc Marquez che, giova ricordarlo, sono divisi solamente da 2 punti.

Il venerdì del Gran Premio di Australia scatterà alle ore 01.45 con la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 06.00 sarà la volta delle pre-qualifiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sullo splendido tracciato di Phillip Island. Buon divertimento!