Marco Bezzecchi soddisfatto: “Un’ottima giornata. Il meteo? Dovremo adattarci alle condizioni di bagnato”

Marco Bezzecchi non può che essere soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island il pilota del team Aprilia ha impressionato per velocità e costanza, andando a fissare il limite di giornata e di pari passo, mettendo in mostra un passo davvero interessante, nonostante le forti raffiche di vento abbiano messo a dura prova la guida dei piloti.

Il miglior tempo della sessione porta la firma, come detto, proprio di Marco Bezzecchi con il tempo di 1:26.775 con 72 millesimi di vantaggio sul compagno di marchio Raul Fernandez, mentre è terzo Marc Marquez a 126. Quarta posizione per Ai Ogura con un distacco identico a quello del Cabroncito, quinta per Jorge Martin a 255, mentre in sesta troviamo Alex Marquez a 375. Settimo Enea Bastianini a 407 millesimi, ottavo Pedro Acosta a 433, nono Diogo Moreira a 744 mentre completa la top10 Fabio Di Giannantonio a 756.

Al termine del venerdì di Phillip Island il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Direi nel complesso un’ottima giornata per me. Sono abbastanza contendo di com’è andata. Sia questa mattina, sia nel pomeriggio. Nelle pre-qualifiche è stato un po’ più complicato lavorare con il vento forte e con le due gomme, anche perché abbiamo dovuto provare a portarle avanti entrambe, però sono contento di come sono andate le cose. La velocità è abbastanza buona, anche il passo. Fino ad ora non abbiamo girato molto per capire nel migliore dei modi quale sarà il degrado delle gomme, però sono contento. Il mio T4? Credo sia una parte molto difficile della pista. Non mi viene facilissima però ci sto lavorando da 3-4 anni perché è sempre stato il mio punto debole. Forse sto capendo meglio come essere più veloce”.

Uno dei momenti clou della giornata del riminese è stato il contatto con Alex Marquez. Una vera e propria “tamponata” al tornantino con il pilota del team Aprilia che ha commesso un errore grossolano: “Cose che possono capitare. In quel punto eravamo molto vicini. Lui ha staccato in un punto dove non pensavo. L’ho appena sfiorato dopotutto solo che quando sono poi andato sull’erba sono scivolato e sono finito a terra”.

Per quello che dice il meteo, sabato e domenica saranno con gli ombrelli aperti. Un rischio o un motivo per azzardare per il Bezz? “Il bagnato, come si sa, è sempre imprevedibile. Sarà fondamentale aspettare e vedere una volta che entri in pista quali possono essere le sensazioni. Quando si corre sotto la pioggia è sempre qualcosa a sé, pista per pista, ogni volta il feedback è diverso perché il grip varia. La cosa migliore da fare è aspettare la giornata di domani, aprire la finestra al mattino, vedere il meteo ed adattarsi ad ogni condizione”.