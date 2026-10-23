Marco Bezzecchi piazza la zampata nelle pre-qualifiche di Phillip Island. Marc Marquez precede Martin

Si è chiusa la sessione di pre-qualifiche del GP d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sullo spettacolare tracciato di Phillip Island, all’ultima apparizione in calendario prima del trasferimento ad Adelaide previsto per il 2027, i piloti hanno dovuto fare i conti con alcuni imprevisti. Il più significativo è stato il contatto tra Alex Marquez e Marco Bezzecchi, culminato con la caduta del romagnolo in curva 4 e la conseguente esposizione della bandiera rossa per la presenza di detriti in pista. Poco dopo, la sessione è stata nuovamente interrotta a causa dell’ingresso in pista di un wallaby, che ha costretto la Direzione Gara a intervenire.

RED FLAG 🚩 We’ve got a wallaby on track 🦘 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/Bb5j2cxXB1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

A complicare ulteriormente il lavoro dei piloti sono state le forti raffiche di vento, una delle caratteristiche più insidiose del circuito australiano. Nel time attack decisivo per stabilire l’accesso diretto alla Q2, Bezzecchi è riuscito a resettare dopo quanto accaduto in precedenza, conquistando il miglior tempo della sessione in 1’26”775.

In sella all’Aprilia, il romagnolo ha sfruttato al meglio l’eccellente velocità di percorrenza della propria moto, precedendo di 72 millesimi il compagno di marca Raul Fernandez, in forza al team Trackhouse, e di 126 millesimi lo spagnolo Marc Marquez, su Ducati, che aveva chiuso al comando la FP1. Il tentativo di attacco al tempo è stato condizionato anche dalla caduta di Alex Marquez, che ha concluso la sessione al sesto posto, a 375 millesimi dalla vetta, con l’esposizione della bandiera gialla a influire sulle fasi conclusive del turno.

Nel confronto iridato tra Marc Marquez e Jorge Martin, quest’ultimo ha chiuso con il quinto tempo, a 255 millesimi dal rivale, pagando soprattutto nel quarto settore. A precederlo è stata anche l’altra Aprilia del team Trackhouse, affidata al giapponese Ai Ogura, quarto a 126 millesimi dal riferimento di Bezzecchi. Un risultato che conferma la competitività delle moto di Noale: quattro Aprilia nelle prime cinque posizioni.

Tra i piloti che hanno conquistato l’accesso diretto alla Q2 figurano anche un convincente Enea Bastianini, settimo con la KTM Tech3 a 407 millesimi dal leader, e lo spagnolo Pedro Acosta, ottavo con la KTM ufficiale a 433 millesimi. Completa la top-10 Fabio Di Giannantonio, decimo con la Ducati del team VR46, a 756 millesimi da Bezzecchi.

Giornata più complicata, invece, per Francesco Bagnaia, che non è riuscito a centrare l’obiettivo della qualificazione diretta alla Q2. Pecco ha chiuso al 14° posto, con un ritardo di 952 millesimi dalla vetta, confermando le difficoltà nella gestione dell’anteriore che continuano a impedirgli di esprimersi al meglio. Da segnalare, infine, l’assenza di Luca Marini: il pilota Honda non ha preso parte alla sessione a causa di un virus influenzale.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP AUSTRALIA MOTOGP 2026

1 Marco Bezzecchi 72 1:26.775 — Aprilia Aprilia Racing

2 Raul Fernandez 25 1:26.847 +0.072 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

3 Marc Marquez 93 1:26.901 +0.126 Ducati Ducati Lenovo Team

4 Ai Ogura 79 1:26.901 +0.126 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

5 Jorge Martin 89 1:27.030 +0.255 Aprilia Aprilia Racing

6 Alex Marquez 73 1:27.150 +0.375 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

7 Enea Bastianini 23 1:27.182 +0.407 KTM Red Bull KTM Tech3

8 Pedro Acosta 37 1:27.208 +0.433 KTM Red Bull KTM Factory Racing

9 Diogo Moreira 11 1:27.519 +0.744 Honda Pro Honda LCR

10 Fabio Di Giannantonio 49 1:27.531 +0.756 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

11 Johann Zarco 5 1:27.557 +0.782 Honda Castrol Honda LCR

12 Jack Miller 43 1:27.598 +0.823 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

13 Brad Binder 33 1:27.655 +0.880 KTM Red Bull KTM Factory Racing

14 Francesco Bagnaia 63 1:27.727 +0.952 Ducati Ducati Lenovo Team

15 Fabio Quartararo 20 1:27.826 +1.051 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

16 Iker Lecuona 27 1:27.840 +1.065 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

17 Franco Morbidelli 21 1:27.979 +1.204 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

18 Alex Rins 42 1:28.116 +1.341 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

19 Maverick Viñales 12 1:28.152 +1.377 KTM Red Bull KTM Tech3

20 Augusto Fernandez 47 1:28.820 +2.045 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

NC Luca Marini 10 — — Honda Honda HRC Castrol