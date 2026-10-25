LIVE F1, GP USA 2026 in DIRETTA: KIMI ANTONELLI E’ L’UOMO DEL TEXAS! Dominio straripante, Mondiale il 1° novembre!

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L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA

22.52 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento dunque a domenica prossima per l’appuntamento con la storia. Un saluto sportivo.

22.49 Ottima gara per la Ferrari. Leclerc ha gestito al meglio le gomme, ritardando la seconda sosta nei confronti di Verstappen e poi sorpassandolo in pista per un secondo posto che dà morale alla scuderia di Maranello.

22.48 Kimi Antonelli ha dominato. Dopo una partenza perentoria, ha gestito la leadership da fenomeno, allungando progressivamente, azzeccando la strategia con una sola sosta e poi gestendo egregiamente le gomme. L’UOMO DEL TEXAS!

22.47 A Kimi Antonelli basterà arrivare 9° nel prossimo GP a Città del Messico per riportare il Mondiale di F1 in Italia dopo 73 anni. L’appuntamento con la storia è per domenica 1° novembre alle 21.00: non prendete impegni…O, se ne avete, disdite tutto…

22.46 La classifica costruttori:

1 Mercedes 607

2 Ferrari 474

3 McLaren 355

4 Red Bull Racing 355

5 Racing Bulls 102

6 Alpine 69

7 Haas F1 Team 30

8 Audi 23

9 Williams 12

10 Aston Martin 7

11 Cadillac 0

22.45 Nona vittoria stagionale per Kimi Antonelli.

22.42 Il team-radio di Toto Wolff dice tutto: “Fai un altro sport, Kimi“.

22.41 La nuova classifica del Mondiale piloti:

1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 365

2 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 242

3 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 241

4 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 236

5 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 233

6 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 211

7 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 144

8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 105

9 Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 77

10 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 42

11 Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 38

12 Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 27

13 Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 23

14 Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 13

15 Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 10

16 Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 7

17 Esteban Ocon (Francia, Haas) 7

18 Fernando Alonso (Spagna, Aston Martin) 7

19 Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5

20 Yuki Tsunoda (Giappone, Racing Bulls) 1

21 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

22 Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0

23 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

24 Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0

22.40 La classifica finale della gara:

1 Kimi Antonelli (Mercedes) Leader

2 Charles Leclerc (Ferrari) +13.078

3 Max Verstappen (Red Bull Racing) +17.485

4 Lewis Hamilton (Ferrari) +18.515

5 Lando Norris (McLaren) +30.521

6 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +34.373

7 Oscar Piastri (McLaren) +52.674

8 George Russell (Mercedes) +54.303

9 Liam Lawson (Racing Bulls) +79.653

10 Pierre Gasly (Alpine) +87.714

11 Nico Hulkenberg (Audi) +95.855

12 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1 L

13 Gabriel Bortoleto (Audi) 1 L

14 Esteban Ocon (Haas) 1 L

15 Lance Stroll (Aston Martin) 1 L

16 Fernando Alonso (Aston Martin) 1 L

17 Alexander Albon (Williams) 1 L

18 Carlos Sainz (Williams) 1 L

19 Sergio Perez (Cadillac) 1 L

22.38 Kimi Antonelli stravince il GP degli USA 2026 di F1. Per il Mondiale manca ormai solo la matematica.

56° giro/56 Ha dominato, giganteggiato, spazzato via tutti. Lo chiamavano Kimi…Semplicemente: ANTONELLI!

56° giro/56 Inizia l’ultima tornata per un commovente Antonelli.

55° giro/56 Posizioni cristallizate ora.

54° giro/56 Hamilton a 4″5 da Verstappen: adesso è durissima…

53° giro/56 Termina ora il regime di Virtual Safety Car.

53° giro/56 La classifica aggiornata:

1 Kimi Antonelli (Mercedes) Leader

2 Charles Leclerc (Ferrari) +22.677

3 Max Verstappen (Red Bull Racing) +24.042

4 Lewis Hamilton (Ferrari) +30.364

5 Lando Norris (McLaren) +32.939

6 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +45.467

7 Oscar Piastri (McLaren) +66.030

8 George Russell (Mercedes) +66.787

9 Liam Lawson (Racing Bulls) +105.470

10 Pierre Gasly (Alpine) +115.333

11 Nico Hulkenberg (Audi) +126.345

12 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1 L

13 Esteban Ocon (Haas) 1 L

14 Gabriel Bortoleto (Audi) 1 L

15 Lance Stroll (Aston Martin) 1 L

16 Fernando Alonso (Aston Martin) 1 L

17 Alexander Albon (Williams) 1 L

18 Carlos Sainz (Williams) 1 L

19 Sergio Perez (Cadillac) 1 L

53° giro/56 Si prosegue in regime di Virtual Safety Car.

52° giro/56 Questa Virtual Safety Car potrebbe aver frustrato le ambizioni di podio di Hamilton, che stava andando a riprendere Verstappen.

52° giro/56 Distacchi congelati in questo frangente. La Cadillac è sbloccata, non riescono a spostarla. Può cambiare tutto…

52° giro/56 Bottas parcheggia la Cadillac a bordo pista. Virtual Safety Car.

51° giro/56 Hamilton a 4″8 da Verstappen: ci prova per il podio!

51° giro/56 Problemi tecnici per la Cadillac di Bottas.

51° giro/56 Hamilton si fionda all’interno di Norris e si prende la quarta posizione.

51° giro/56 Se la gara finisse così, ad Antonelli basterà un 9° posto in Messico per vincere il Mondiale. Insomma, manca solo la matematica.

50° giro/56 La classifica aggiornata:

1 Kimi Antonelli (Mercedes) Leader

2 Charles Leclerc (Ferrari) +16.126

3 Max Verstappen (Red Bull Racing) +17.778

4 Lando Norris (McLaren) +21.715

5 Lewis Hamilton (Ferrari) +23.196

6 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +33.359

7 Oscar Piastri (McLaren) +46.017

8 George Russell (Mercedes) +47.431

9 Liam Lawson (Racing Bulls) +75.007

10 Pierre Gasly (Alpine) +81.359

11 Nico Hulkenberg (Audi) +89.802

12 Gabriel Bortoleto (Audi) 1 L

13 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1 L

14 Esteban Ocon (Haas) 1 L

15 Lance Stroll (Aston Martin) 1 L

16 Alexander Albon (Williams) 1 L

17 Fernando Alonso (Aston Martin) 1 L

18 Carlos Sainz (Williams) 1 L

19 Sergio Perez (Cadillac) 1 L

20 Valtteri Bottas (Cadillac) 1 L

49° giro/56 SORPASSO DI LECLERC! Prende la scia sul rettilineo e lo passa con una staccata all’interno! La Ferrari è seconda!

49° giro/56 Adesso il sorpasso non sarà semplice per Leclerc, perché ha perso il vantaggio delle gomme. Inoltre sappiamo quanto sia potente il motore Ford della Red Bull.

48° giro/56 Leclerc in scia a Verstappen, solo mezzo secondo il divario.

48° giro/56 Adesso Antonelli al comando con 16″4 su Verstappen e 17″5 su Leclerc.

47° giro/56 Bloccaggio delle ruote in frenata per Norris, passato anche da Leclerc.

47° giro/56 FURBISSIMO VERSTAPPEN! Leclerc attacca l’olandese, ma il pilota della Red Bull si fionda all’interno di Norris e lo passa, prendendosi la seconda piazza!

47° giro/56 Antonelli intanto ha 16 secondi sul terzetto che lo insegue.

46° giro/56 Norris, Verstappen e Leclerc sono racchiusi in un secondo!

46° giro/56 Leclerc sente già la scia di Norris e Verstappen…

45° giro/56 Ormai ci siamo! Leclerc a 1″4 da Verstappen. Può sverniciarlo…

45° giro/56 ARREMBAGGIO FERRARI! Leclerc a 2″4 da Verstappen!

44° giro/56 Antonelli ora non sta perdendo più nulla da Verstappen.

44° giro/56 Verstappen in modalità overtake nei confronti di Norris.

44° giro/56 INDEMONIATO LECLERC! Si porta a 4″2 da Verstappen. Sta volando.

43° giro/56 Verstappen fiuta il pericolo Leclerc e si porta ad un secondo da Norris.

43° giro/56 Leclerc si porta a 6 secondi da Verstappen: può andare a prenderlo! Ha gomme più fresche di ben 8 tornate!

42° giro/56 Hamilton attacca Hadjar all’interno e lo sorpassa. Leclerc, che ha appena montato gomme hard, è il più veloce in pista.

42° giro/56 La classifica aggiornata:

1 Kimi Antonelli (Mercedes) Leader

2 Lando Norris (McLaren) +14.439

3 Max Verstappen (Red Bull Racing) +16.055

4 Charles Leclerc (Ferrari) +24.071

5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +30.456

6 Lewis Hamilton (Ferrari) +30.672

7 Oscar Piastri (McLaren) +37.509

8 George Russell (Mercedes) +38.622

9 Liam Lawson (Racing Bulls) +65.777

10 Pierre Gasly (Alpine) +71.560

11 Nico Hulkenberg (Audi) +80.645

12 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +82.566

13 Esteban Ocon (Haas) +86.482

14 Fernando Alonso (Aston Martin) +86.952

15 Gabriel Bortoleto (Audi) +88.314

16 Lance Stroll (Aston Martin) 1 L

17 Alexander Albon (Williams) 1 L

18 Carlos Sainz (Williams) 1 L

19 Sergio Perez (Cadillac) 1 L

20 Valtteri Bottas (Cadillac) 1 L

41° giro/56 Antonelli ha effettuato 15 giri con le attuali gomme hard, Verstappen 8 con le medie montate al secondo pit-stop.

40° giro/56 Russell sempre imbottigliato alle spalle di Piastri e mestamente ottavo.

40° giro/56 Antonelli (1 sosta) al comando con 14″ su Norris (1), 16″3 su Verstappen (2), 25″3 su Leclerc (2).

40° giro/56 Seconda sosta anche per Leclerc. Anche per il monegasco gomme hard.

39° giro/56 Antonelli perde circa 4 decimi a tornata nei confronti di Verstappen, che ha gomme più fresche.

39° giro/56 Verstappen si porta a 2″2 da Norris.

39° giro/56 Arriva subito la risposta. Pit-stop per Hamilton, il secondo. Monta gomme hard.

38° giro/56 Leclerc e Hamilton, a questo punto, possono provare ad andare sino in fondo con gomme medie, dunque con una sosta sola?

38° giro/56 Sainz, come accaduto in precedenza ad Antonelli, sta provocando problemi in fase di doppiaggio anche a Hamilton.

37° giro/56 Piastri resiste all’attacco di Russell. Il britannico ha da tempo alzato bandiera bianca. Sostanzialmente non è mai stato davvero in lotta per il titolo.

37° giro/56 Verstappen si porta a 3″6 da Norris.

37° giro/56 Colapinto costretto al ritiro.

36° giro/56 Sale a 2″6 il vantaggio di Antonelli su Leclerc.

36° giro/56 Antonelli perde tempo in un doppiaggio ed è addirittura costretto a tagliare una curva!

35° giro/56 Russell in scia a Piastri per la settima posizione.

35° giro/56 Chiaramente ora Antonelli deve pensare ad amministrare gli pneumatici.

34° giro/56 Verstappen ha guadagnato 6 decimi su Antonelli nell’ultima tornata.

34° giro/56 Adesso Verstappen ha un problema: davanti a lui c’è Norris, che viaggia su una strategia ad una sola sosta. Dunque non si fermerà più: servirà il sorpasso in pista.

34° giro/56 La classifica aggiornata:

1 Kimi Antonelli (Mercedes) Leader

2 Charles Leclerc (Ferrari) +1.116

3 Lewis Hamilton (Ferrari) +6.956

4 Lando Norris (McLaren) +12.981

5 Max Verstappen (Red Bull Racing) +18.686

6 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +26.100

7 Oscar Piastri (McLaren) +28.729

8 George Russell (Mercedes) +29.719

9 Liam Lawson (Racing Bulls) +56.672

10 Pierre Gasly (Alpine) +62.313

11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +66.833

12 Esteban Ocon (Haas) +69.345

13 Nico Hulkenberg (Audi) +71.660

14 Fernando Alonso (Aston Martin) +75.104

15 Gabriel Bortoleto (Audi) +79.082

16 Alexander Albon (Williams) 1 L

17 Lance Stroll (Aston Martin) +88.517

18 Carlos Sainz (Williams) +93.951

19 Franco Colapinto (Alpine) 1 L

20 Sergio Perez (Cadillac) 1 L

21 Valtteri Bottas (Cadillac) 1 L

33° giro/56 Antonelli di nuovo in testa alla gara. Verstappen è quinto a 18″8.

32° giro/56 SORPASSO DI ANTONELLI! Prende la scia di Leclerc sul rettilineo e lo supera in scioltezza!

32° giro/56 Leclerc al comando, Antonelli in scia.

32° giro/56 Verstappen si toglie d’impiccio e si ferma per il secondo pit-stop. Monta gomme medie.

31° giro/56 La Ferrari ci crede! Leclerc a 1″3 da Verstappen! Ma Kimi è a mezzo secondo dal monegasco…

31° giro/56 Verstappen, Leclerc ed Antonelli sono racchiusi in 2″5!

30° giro/56 ARRIVA LECLERC! 1″9 da Verstappen! Ma alle sue spalle c’è il falco Antonelli…

30° giro/56 Verstappen si lamenta via radio: “Macchina inguidabile“.

30° giro/56 Verstappen ha perso molto in fase di doppiaggio. Antonelli ad un secondo da Leclerc, dunque in modalità overtake.

29° giro/56 Leclerc a 2″5 da Verstappen in mezzo giro!

29° giro/56 Leclerc si porta a 3″1 da Verstappen. Antonelli a 1″7 dal ferrarista. Gara veramente anonima per Hamilton, distante 4 secondi dall’italiano.

28° giro/56 al momento tutti hanno effettuato un pit-stop tra i primi otto.

28° giro/56 La classifica aggiornata a metà gara:

1 Max Verstappen (Red Bull Racing) Leader

2 Charles Leclerc (Ferrari) +3.659

3 Kimi Antonelli (Mercedes) +5.693

4 Lewis Hamilton (Ferrari) +9.016

5 Lando Norris (McLaren) +17.519

6 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +28.072

7 Oscar Piastri (McLaren) +28.924

8 George Russell (Mercedes) +33.717

9 Nico Hulkenberg (Audi) +48.335

10 Fernando Alonso (Aston Martin) +51.934

11 Liam Lawson (Racing Bulls) +55.663

12 Gabriel Bortoleto (Audi) +78.000

13 Pierre Gasly (Alpine) +62.153

14 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +62.983

15 Esteban Ocon (Haas) +65.922

16 Franco Colapinto (Alpine) +73.796

17 Alexander Albon (Williams) +76.679

18 Lance Stroll (Aston Martin) +79.606

19 Carlos Sainz (Williams) +87.813

20 Valtteri Bottas (Cadillac) +90.003

21 Sergio Perez (Cadillac) +98.178

27° giro/56 Antonelli sta andando rapidamente a riprendere Leclerc, ora distante solo 2 secondi.

27° giro/56 Antonelli guadagna un secondo secco su Verstappen. Non deve usurare subito le gomme, considerando che manca ancora mezza gara e dovrà andare sino in fondo.

26° giro/56 Una precisazione: Verstappen è obbligato a fermarsi ancora, mentre teoricamente Leclerc potrebbe andare anche sino in fondo (anche se è improbabile).

26° giro/56 Verstappen al comando con 3″7 su Leclerc e 7″6 su Antonelli. L’olandese ed il monegasco dovranno fermarsi ancora, l’italiano no.

26° giro/56 Hadjar si ferma ai box: anche il francese è su una sola sosta.

25° giro/56 Duello serrato tra Hadjar e Leclerc per il secondo posto!

25° giro/56 Antonelli rientra in pista in quarta posizione alle spalle di Verstappen, Hadjar e Leclerc. E nella sua scia c’è Hamilton…

25° giro/56 Pit-stop per Antonelli. Monta gomme hard.

24° giro/56 Ricapitoliamo la situazione: Antonelli non si è ancora fermato ai box, Verstappen invece sì. Strategia ad una sosta per l’italiano, due per l’olandese.

24° giro/56 Hadjar lascia passare il capitano Verstappen, che ora è di nuovo secondo, ma a 12″8 da Antonelli.

23° giro/56 Russell rientra in pista in decima posizione. Antonelli è primo, Hamiltojn quinto. Se finisse così, il Mondiale sarebbe chiuso. Ma è una classifica chiaramente molto parziale.

23° giro/56 Russell sconta la penalità e monta gomme hard. Dunque strategia ad una sosta.

23° giro/56 Pit-stop per Russell. Deve scontare anche i 5 secondi di penalità.

22° giro/56 Via radio viene detto ad Antonelli che il passo è buono e di andare avanti finché può.

22° giro/56 Verstappen sta per riprendere il compagno di squadra Hadjar, che chiaramente lo farà passare.

21° giro/56 Adesso Verstappen sta già guadagnando meno rispetto a prima nei confronti di Antonelli. D’altronde ha già effettuato 7 tornate con le nuove gomme soft.

21° giro/56 Leclerc si sbarazza di Russell ed è quarto.

21° giro/56 La classifica aggiornata:

1 Kimi Antonelli (Mercedes) Leader

2 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +11.742

3 Max Verstappen (Red Bull Racing) +15.291

4 George Russell (Mercedes) +19.066

5 Charles Leclerc (Ferrari) +19.503

6 Lewis Hamilton (Ferrari) +24.495

7 Liam Lawson (Racing Bulls) +36.397

8 Lando Norris (McLaren) +36.624

9 Pierre Gasly (Alpine) +40.577

10 Oscar Piastri (McLaren) +40.824

11 Esteban Ocon (Haas) +47.101

12 Nico Hulkenberg (Audi) +49.771

13 Fernando Alonso (Aston Martin) +53.044

14 Gabriel Bortoleto (Audi) +57.037

15 Franco Colapinto (Alpine) +64.141

16 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +68.100

17 Sergio Perez (Cadillac) +72.491

18 Oliver Bearman (Haas) +74.592

19 Valtteri Bottas (Cadillac) +76.799

20 Alexander Albon (Williams) +78.181

21 Lance Stroll (Aston Martin) +80.737

22 Carlos Sainz (Williams) +91.749

20° giro/56 Verstappen guadagna 1″4 su Antonelli e si porta a 15″6.

19° giro/56 10 secondi di penalità per Bearman.

19° giro/56 Antonelli, che non si è ancora fermato, ha 16″5 su Verstappen.

18° giro/56 Verstappen sorpassa con facilità Russell, infilandolo all’interno. Il britannico non ha opposto resistenza.

18° giro/56 Verstappen ha raggiunto Russell.

18° giro/56 E’ possibile, a questo punto, che Antonelli possa optare per una strategia su un’unica sosta.

18° giro/56 Al momento Antonelli è al comando con 11″5 su Hadjar e 16″8 su Russell. Non si sono ancora fermati.

17° giro/56 Antonelli, a parità di gomme medie, sta girando 6-7 decimi a tornata più veloce di Russell. Sono semplicemente due piloti di diversa categoria. Ormai è chiaro a tutti.

17° giro/56 Anche Leclerc ha montato gomme medie.

16° giro/56 Se Antonelli si fermasse ora, rientrerebbe in pista alle spalle di Verstappen.

16° giro/56 Verstappen ha guadagnato 1″4 su Antonelli nell’ultima tornata.

15° giro/56 Verstappen perde tempo nel sorpasso a Piastri. Pit-stop anche per Leclerc, gomme medie. Prosegue ancora Antonelli.

15° giro/56 Hamilton ha montato gomme medie.

15° giro/56 Pit-stop per Hamilton. Proseguono Antonelli e Leclerc.

14° giro/56 Vedremo ora se Antonelli reagirà subito o se proseguirà con una strategia differente.

14° giro/56 Verstappen invece anticipa tutti ed è il primo a fermarsi per il pit-stop. Monta ancora gomme soft. Dunque, da regolamento, dovrà fermarsi ancora (ogni pilota deve utilizzare almeno due mescole diverse).

13° giro/56 Leclerc si mantiene a 2 secondi da Verstappen e può pensare a mettere in atto l’undercut, ovvero tentare il sorpasso fermandosi per primo ai box per il cambio gomme.

13° giro/56 Altro decimo rosicchiato da Verstappen: ora Antonelli a 2″5.

Il contatto tra Russell e Piastri che è costato la penalità di 5 secondi.

Looking back to Lap 1 ⏮️ Russell and Piastri appear to have made contact back on the first lap 😱 #F1 #USGP https://t.co/WrCJnNG60o — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

12° giro/56 Al momento, anche vincendo, Antonelli non chiuderebbe i conti per il Mondiale, perché Hamilton è quarto e Russell virtualmente ottavo.

12° giro/56 Verstappen prova a scuotersi e recupera 2 decimi su Antonelli.

11° giro/56 La classifica aggiornata:

1 Kimi Antonelli (Mercedes) Leader

2 Max Verstappen (Red Bull Racing) +2.848

3 Charles Leclerc (Ferrari) +4.823

4 Lewis Hamilton (Ferrari) +8.012

5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +10.514

6 George Russell (Mercedes) +12.419

7 Lando Norris (McLaren) +14.159

8 Oscar Piastri (McLaren) +16.802

9 Liam Lawson (Racing Bulls) +21.823

10 Pierre Gasly (Alpine) +25.460

11 Oliver Bearman (Haas) +27.553

12 Esteban Ocon (Haas) +27.999

13 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +30.359

14 Nico Hulkenberg (Audi) +31.623

15 Alexander Albon (Williams) +36.955

16 Fernando Alonso (Aston Martin) +37.533

17 Gabriel Bortoleto (Audi) +38.214

18 Carlos Sainz (Williams) +41.179

19 Franco Colapinto (Alpine) +41.552

20 Lance Stroll (Aston Martin) +42.276

21 Sergio Perez (Cadillac) +44.379

22 Valtteri Bottas (Cadillac) +46.909

10° giro/56 Al momento, scontando la penalità di 5 secondi, Russell finirebbe alle spalle delle due McLaren, in ottava posizione.

10° giro/56 Antonelli al comando con 2″6 su Verstappen, 4″8 su Leclerc e 7″4 su Hamilton.

9° giro/56 Piove sempre più sul bagnato per il britannico della Mercedes.

9° giro/56 PENALIZZATO RUSSELL! 5 secondi di penalità!

9° giro/56 Antonelli guadagna 2 decimi su Verstappen.

8° giro/56 Si fa attendere la decisione degli steward nei confronti di Russell.

8° giro/56 Piastri frena platealmente e fa passare il compagno di squadra Norris, che adesso è settimo.

8° giro/56 Congelato il gap tra Antonelli e Verstappen: 2″2.

7° giro/56 Piastri finisce lungo in frenata, Norris vicinissimo…

7° giro/56 Norris a soli 6 decimi dal compagno di squadra Piastri.

7° giro/56 Attenzione a Leclerc: si porta a 1″3 da Verstappen.

6° giro/56 La classifica aggiornata:

1 Kimi Antonelli (Mercedes) Leader

2 Max Verstappen (Red Bull Racing) +2.507

3 Charles Leclerc (Ferrari) +3.824

4 Lewis Hamilton (Ferrari) +5.732

5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +7.039

6 George Russell (Mercedes) +8.218

7 Oscar Piastri (McLaren) +9.691

8 Lando Norris (McLaren) +10.214

9 Liam Lawson (Racing Bulls) +14.741

10 Oliver Bearman (Haas) +16.517

11 Pierre Gasly (Alpine) +17.036

12 Esteban Ocon (Haas) +18.308

13 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +20.378

14 Alexander Albon (Williams) +23.245

15 Nico Hulkenberg (Audi) +23.817

16 Fernando Alonso (Aston Martin) +24.569

17 Carlos Sainz (Williams) +25.879

18 Gabriel Bortoleto (Audi) +26.418

19 Sergio Perez (Cadillac) +27.816

20 Franco Colapinto (Alpine) +28.496

21 Lance Stroll (Aston Martin) +28.845

22 Valtteri Bottas (Cadillac) +31.757

5° giro/56 Russell ora finisce ufficialmente sotto investigazione.

5° giro/56 Russell notato per aver tagliato la curva 12 e per un contatto con la McLaren di Piastri.

5° giro/56 Allunga Antonelli: 2″4 su Verstappen.

4° giro/56 Russell è molto vicino ad Hadjar: solo 8 decimi il divario, dunque può utilizzare la modalità overtake.

4° giro/56 Verstappen prova a reagire e realizza il giro veloce. Ma il gap da Antonelli resta di 2″2.

3° giro/56 Approfittando della bagarre tra Verstappen e Leclerc, Antonelli si è costruito subito un tesoretto di 2″2 sull’olandese.

⚠️ VSC ➡️ GREEN 🟢 The Virtual Safety Car is briefly deployed, but soon brought back in! We have Antonelli in the lead followed by Verstappen and Leclerc #F1 #USGP | LAP 2/56 https://t.co/mUXWnvka0V — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

3° giro/56 Le due Mercedes e le due McLaren montano gomme medie; soft invece per le Ferrari e le Red Bull.

2° giro/56 Breve Virtual Safety Car per rimuovere dei detriti, ma si è già ripartiti.

2° giro/56 La classifica dopo la partenza:

1 Kimi Antonelli (Mercedes) Leader

2 Max Verstappen (Red Bull Racing) +2.558

3 Charles Leclerc (Ferrari) +3.138

4 Lewis Hamilton (Ferrari) +3.652

5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +4.372

6 George Russell (Mercedes) +5.044

7 Oscar Piastri (McLaren) +5.536

8 Lando Norris (McLaren) +6.085

9 Liam Lawson (Racing Bulls) +7.595

10 Pierre Gasly (Alpine) +7.976

11 Oliver Bearman (Haas) +8.429

12 Esteban Ocon (Haas) +8.677

13 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +9.848

14 Alexander Albon (Williams) +10.252

15 Carlos Sainz (Williams) +10.815

16 Nico Hulkenberg (Audi) +11.273

17 Fernando Alonso (Aston Martin) +11.538

18 Sergio Perez (Cadillac) +12.004

19 Franco Colapinto (Alpine) +12.826

20 Gabriel Bortoleto (Audi) +12.944

21 Valtteri Bottas (Cadillac) +13.380

22 Lance Stroll (Aston Martin) +13.777

1° giro/56 Verstappen si riprende la posizione su Leclerc, ma Antonelli è già scappato!

1° giro/56 Leclerc sorpassa Verstappen allo Snake ed è secondo!

1° giro/56 Antonelli parte benissimo e conserva la testa davanti a Verstappen, attaccato dalle due Ferrari!

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP degli USA 2026 di F1!

21.02 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza.

21.01 Dunque Antonelli sarà svantaggiato allo stacco nei confronti di Verstappen. Le soft, sulla carta, offrono più grip.

21.01 Antonelli e Russell con gomme medie. Verstappen, Hadjar, Leclerc e Hamilton con le soft.

21.00 Giro di formazione.

20.57 Per Leclerc e Hamilton sarebbe fondamentale sbarazzarsi subito di Hadjar, di modo da lanciarsi all’inseguimento di Antonelli e Verstappen, approfittando di eventuali occasioni.

20.54 I giri da percorrere saranno 56.

20.51 Kimi Antonelli oggi si gioca il primo match-point per laurearsi campione del mondo con cinque gare d’anticipo. La combinazione è complicata: deve vincere, Hamilton arrivare quinto o peggio, Russell nono o peggio.

20.48 Antonelli dà un bacio al papa e scambia due chiacchiere con lui prima di salire in macchina.

20.48 La classifica costruttori:

1 Mercedes 578

2 Ferrari 442

3 McLaren 339

4 Red Bull Racing 332

5 Racing Bulls 96

6 Alpine 68

7 Haas F1 Team 30

8 Audi 23

9 Williams 12

10 Aston Martin 7

11 Cadillac 0

20.47 La classifica del Mondiale piloti:

1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 340

2 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 238

3 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 229

4 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 221

5 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 215

6 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 201

7 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 138

8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 97

9 Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 75

10 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 41

11 Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 38

12 Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 27

13 Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 23

14 Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 13

15 Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 10

16 Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 7

17 Esteban Ocon (Francia, Haas) 7

18 Fernando Alonso (Spagna, Aston Martin) 7

19 Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5

20 Yuki Tsunoda (Giappone, Racing Bulls) 1

21 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

22 Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0

23 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

24 Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0

20.46 Lewis Hamilton ha vinto 6 volte il Gran Premio degli Stati Uniti. Alle cinque affermazioni di Austin, bisogna aggiungere il trionfo nell’ultima edizione andata in scena a Indianapolis nell’ormai lontano 2007.

20.44 Inno nazionale americano.

20.43 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto nel Circuit of the Americas è Max Verstappen scattato dalla sesta casella nel 2023.

20.42 In 11 occasioni (84,6%) il vincitore è partito dalla prima fila.

20.41 In 6 occasioni (46,1%) il vincitore è partito dalla pole position.

20.39 Team in griglia con vittorie ad Austin.

5 – Mercedes

5 – Red Bull

2 – Ferrari

1 – McLaren

20.37 Team con più vittorie: MERCEDES (5) e RED BULL (5)

Le Frecce d’Argento si sono imposte con Lewis Hamilton (2014, 2015, 2016, 2017) e Valtteri Bottas (2019).

Il Drink Team ha invece primeggiato con Sebastian Vettel (2013) e Max Verstappen (2021, 2022, 2023, 2025).

20.34 Piloti in attività già saliti sul podio di Austin.

9 (5-3-1) – HAMILTON Lewis

7 (4-1-2) – VERSTAPPEN Max

3 (1-0-2) – LECLERC Charles

2 (0-2-0) – NORRIS Lando

2 (0-1-1) – SAINZ Carlos Jr.

1 (1-0-0) – BOTTAS Valtteri

1 (0-0-1) – ALONSO Fernando

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

20.33 Piloti in attività con almeno una pole position ad Austin.

3 – HAMILTON Lewis (2016, 2017, 2018)

2 – VERSTAPPEN Max (2021, 2025)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2022)

1 – LECLERC Charles (2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

1 – ANTONELLI Kimi (2026)

20.30 Piloti in attività con almeno una vittoria ad Austin.

5 – HAMILTON Lewis (2012, 2014, 2015, 2016, 2017)

4 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023, 2025)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

1 – LECLERC Charles (2024)

20.28 Pilota con più vittorie ad Austin: Lewis HAMILTON (5)

Il britannico ha trionfato nel 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017.

20.27 La griglia di partenza:

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Isack Hadjar (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. George Russell (Mercedes)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Fernando Alonso (Aston Martin)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Arvid Lindbland (Racing Bulls) – 5 posizioni di penalità. Sulla sua vettura è stato montato il sesto motore a combustione interna (ICE). Trattandosi di una seconda infrazione dello stesso tipo (la prima ne costa 10), la penalità accumulata è di sole 5 posizioni.

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Carlos Sainz (Williams)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Sergio Perez (Cadillac)

19. Valteri Bottas (Cadillac)

20. Franco Colapinto (Alpine) – 10 posizioni di penalità. Ha introdotto sulla propria vettura la quarta centralina elettronica oltre il limite consentito.

21. Gabriel Bortoleto (Audi) – 20 posizioni di penalità perché sulla sua monoposto sono stati montati la quarta batteria (energy store) e la quarta centralina (control electronics), ciascuna delle quali comporta 10 posizioni di arretramento. Di fatto, partirà dal fondo dello schieramento.

22. Lance Stroll (Aston Martin) – Penalizzato per aver infranto il regime di parco chiuso dopo le qualifiche, sostituendo la power unit ed effettuando modifiche di set-up non consentite. Partirà dalla pit-lane.

20.24 Cielo coperto ad Austin.

20.22 La gara inizierà alle ore 21.00.

20.20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP degli USA 2026 di F1.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Austin, si prospetta un day-3 particolarmente ricco e intenso per i piloti e i team.

Kimi Antonelli partirà dalla pole-position. Il giovane pilota della Mercedes, leader del campionato, ha dato una dimostrazione di classe nel corso delle qualifiche, facendo la differenza rispetto a tutti su uno dei tracciati più difficili e spettacolari dell’intero calendario.

Antonelli è consapevole del fatto che in questa gara potrebbe anche concretizzarsi il sogno dell’iride, anche se per portare a un risultato del genere ci dovrebbe essere un successo per lui e un nono posto o peggio per George Russell, compagno di squadra a Brackley e sesto in griglia.

Si ragionerà, per lo più, sul successo di tappa e Max Verstappen con la Red Bull sarà il vero avversario fin dallo start. Sarà interessante capire come Kimi saprà gestire questa situazione, ricordando che dalla quarta e quinta casella scatteranno le due Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo vedere della gara è previsto alle 21:00 italiane. Si prospettano 62 giri molto tirati. Buon divertimento!