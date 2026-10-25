LIVE F1, GP USA 2026 in DIRETTA: fantastica pole di Antonelli! Smacco Russell, ‘solita’ Ferrari. La griglia di partenza

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LA GRIGLIA DI PARTENZA

0.09 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buona notte. Un saluto sportivo.

0.08 La gara si svolgerà oggi (domenica 25 ottobre) alle 21.00.

0.07 Cancellato il tempo a Norris a causa dei track limits: dunque scatterà ottavo, Russell sesto.

0.05 Per la Ferrari, come di consueto, il solito film. Baldanzosa e davanti a tutti nelle prove libere, poi spuntata in Q3. Quando conta davvero, alla Rossa manca sempre qualcosa: c’è poco da fare.

0.04 Antonelli si è inventato un giro eccezionale, rifilando quasi 2 decimi a Verstappen e, soprattutto, oltre 4 al compagno di squadra Russell, nuovamente umiliato.

0.03 Antonelli domani si aggiudicherebbe il titolo solo in una occasione: dovrebbe vincere, Hamilton arrivare quinto (o peggio), Russell nono (o peggio). La griglia di partenza vede Antonelli primo, Hamilton quinto, Russell sesto. Attenzione…

0.02 La classifica finale della Q3:

1 Kimi Antonelli (Mercedes) 1:34.035

2 Max Verstappen (Red Bull) +0.179

3 Isack Hadjar (Red Bull) +0.215

4 Charles Leclerc (Ferrari) +0.232

5 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.276

6 George Russell (Mercedes) +0.441

7 Oscar Piastri (McLaren) +0.768

8 Lando Norris (McLaren) +1.014

9 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2.014

10 Liam Lawson (Racing Bulls) senza tempo

0.01 POLE DI KIMI ANTONELLI! Toto Wolff se la ride ai box.

0.01 Norris sesto davanti ad un disastroso Russell.

0.01 Hamilton scavalca Russell ed è quinto.

0.00 Non si migliora Verstappen, Antonelli verso la pole.

0.00 Leclerc resta quarto.

0.00 Russell non si migliora, Antonelli sbaglia e alza il piede.

23.59 Verstappen il migliore in assoluto al primo parziale, Antonelli si migliora al secondo.

23.59 Russell più veloce di Antonelli al primo intermedio. Bene anche Leclerc.

23.59 Antonelli partito poco dietro rispetto a Russell.

23.58 Siamo al momento decisivo. Russell il primo a lanciarsi.

23.57 Piloti in pista per l’ultimo tentativo.

23.56 La sensazione è che solo Verstappen possa migliorare il tempo di Antonelli. A meno che Leclerc non si inventi una magia. Molto indietro, per ora, le McLaren.

23.56 Piloti ai box in attesa dell’ultimo tentativo.

23.54 Per ora è la solita Ferrari di tutto l’anno: super nelle prove libere, ma lacunosa dalle qualifiche in poi. Ma non è ancora finita: c’è ancora un tentativo per rimediare.

23.53 La classifica a sei minuti dal termine:

1 Kimi Antonelli (Mercedes) 1:34.035

2 Max Verstappen (Red Bull) +0.179

3 Isack Hadjar (Red Bull) +0.215

4 Charles Leclerc (Ferrari) +0.301

5 George Russell (Mercedes) +0.441

6 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.578

7 Oscar Piastri (McLaren) +0.768

8 Lando Norris (McLaren) +1.014

9 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2.014

10 Liam Lawson (Racing Bulls) senza tempo

23.52 Hamilton solo sesto a ben 0.578 da Antonelli. Russell si lecca le ferite: 441 millesimi dal compagno di squadra!

23.51 ANTONELLI AL COMANDO! 1’34″035, Verstappen a 0.179, Hadjar a 0.215, Leclerc a 3 decimi.

23.51 Al secondo rilevamento Antonelli davanti a Verstappen. Ma ora arriva il terzo parziale favorevole alla Red Bull.

23.50 Al primo intermedio Verstappen è davanti ad Antonelli.

23.50 Verstappen in pista qualche secondo dietro rispetto alle Mercedes.

23.49 In pista Antonelli e Russell con gomme soft nuove.

23.47 Inizia la Q3. 13 minuti di durata.

23.45 Per la Ferrari arriva il momento della verità: riuscirà finalmente a piazzare una zampata in Q3? Servirà un’impresa contro l’accoppiata Verstappen-Red Bull tornata in stato di grazia.

23.43 Cancellato il tempo di Bearman per track limits: scala dalla 13ma alla 16ma posizione.

23.43 Il grande favorito per la pole è Verstappen: ricordiamo che ha ottenuto il suo tempo con un solo tentativo e gomme soft usate.

23.43 La Mercedes soffre tantissimo nel terzo settore. Russell ha scodato alla penultima curva, rischiando di andare in testacoda.

23.42 La classifica finale della Q2:

1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:34.198

2 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.080

3 George Russell (Mercedes) +0.107

4 Max Verstappen (Red Bull) +0.273

5 Lando Norris (McLaren) +0.341

6 Oscar Piastri (McLaren) +0.620

7 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.635

8 Isack Hadjar (Red Bull) +0.689

9 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.752

10 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.860

11 Pierre Gasly (Alpine) +0.882

12 Nico Hulkenberg (Audi) +0.960

13 Oliver Bearman (Haas) +1.394

14 Gabriel Bortoleto (Audi) +1.493

15 Franco Colapinto (Alpine) +1.524

16 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.620

23.40 Termina la Q2. Eliminati Gasly, Hulkenberg, Bearman, Bortoleto, Colapinto ed Alonso.

23.40 Leclerc balza in testa in 1’34″198: 80 millesimi meglio di Antonelli, terzo Russell a 0.107.

23.39 Oltre 3 decimi di vantaggio per Russel e Antonelli al secondo rilevamento.

23.39 Russell il più veloce al primo intermedio.

23.37 Leclerc, Antonelli e Russell in pista con gomme soft nuove.

23.37 Ultimi 3 minuti della Q2. Al momento sarebbero fuori Lindblad, Gasly, Colapinto, Bearman, Alonso e Bortoleto.

23.36 Sia Verstappen sia le due Ferrari hanno utilizzato gomme soft usate.

23.34 Come sta succedendo da un po’ di gare a questa parte, la Red Bull sembra la macchina migliore in questa fase della stagione. Vedremo se la tendenza verrà confermata.

23.33 La classifica aggiornata:

1 Max Verstappen (Red Bull) 1:34.471

2 Lando Norris (McLaren) +0.068

3 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.285

4 George Russell (Mercedes) +0.309

5 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.362

6 Isack Hadjar (Red Bull) +0.416

7 Charles Leclerc (Ferrari) +0.555

8 Nico Hulkenberg (Audi) +0.687

9 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.809

10 Oscar Piastri (McLaren) +0.926

11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.023

12 Pierre Gasly (Alpine) +1.306

13 Franco Colapinto (Alpine) +1.406

14 Oliver Bearman (Haas) +1.560

15 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.763

16 Gabriel Bortoleto (Audi) senza tempo

23.32 Antonelli terzo a 0.285. La Mercedes continua a perdere tantissimo nel terzo settore. Quarto Russell a 0.309.

23.31 Norris secondo a soli 68 millesimi da Verstappen.

23.31 Hadjar è terzo, ma a quattro decimi dal compagno di squadra.

23.30 Verstappen dà una stangata alle Ferrari: 1’34″471. 0.362 meglio di Hamilton, 0.555 su Leclerc!

23.29 Verstappen più veloce di 3 decimi rispetto alle Ferrari al primo intermedio.

23.28 Gomme soft stavolta per Antonelli e Russell.

23.27 Rompono gli indugi anche le McLaren.

23.27 In pista le Ferrari e Verstappen.

23.26 Per il momento tutti temporeggiano.

23.25 Iniziata la Q2.

23.24 La Q2 durerà 15 minuti: altri 6 piloti da eliminare.

23.22 La sensazione è che la lotta per la pole veda come favoriti Verstappen, Leclerc ed Antonelli, con Norris, Hamilton e Russell come outsider.

23.21 Antonelli, a parità di gomme medie, ha rifilato circa tre decimi e mezzo al compagno di squadre Russell.

23.21 Norris ha fatto meglio di Leclerc, ma effettuando un tentativo in più con mescole soft, con la pista che era diventata più gommata.

23.20 La classifica della Q1:

1 Lando Norris (McLaren) 1:35.029

2 Charles Leclerc (Ferrari) +0.171

3 Max Verstappen (Red Bull) +0.186

4 Isack Hadjar (Red Bull) +0.257

5 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.326

6 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.361

7 Gabriel Bortoleto (Audi) +0.603

8 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.633

9 Nico Hulkenberg (Audi) +0.675

10 George Russell (Mercedes) +0.701

11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.726

12 Oscar Piastri (McLaren) +0.813

13 Franco Colapinto (Alpine) +0.869

14 Pierre Gasly (Alpine) +0.940

15 Oliver Bearman (Haas) +1.146

16 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.211

17 Esteban Ocon (Haas) +1.502

18 Lance Stroll (Aston Martin) +1.648

19 Carlos Sainz (Williams) +1.741

20 Alexander Albon (Williams) +1.938

21 Sergio Perez (Cadillac) +2.404

22 Valtteri Bottas (Cadillac) +2.494

23.19 Termina la Q1. Eliminati i seguenti piloti dal 17° al 22° posto: Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Perez e Bottas.

23.18 Bortoleto sale in settima piazza, fuori Ocon.

23.18 Norris scalza Leclerc e balza in testa con 171 millesimi di vantaggio.

23.18 Norris stampa un tempone al secondo intermedio.

23.17 Ultimo minuto, si accende la bagarre per evitare il taglio.

23.15 Leclerc e Hamilton restano ai box, così come le Red Bull. Piastri, che è nono, torna di nuovo in pista con gomme medie.

23.13 Il pilota italiano si è messo al sicuro, ma di fatto anche Russell: ha un secondo di vantaggio su Colapinto, al momento il primo degli esclusi.

23.13 Antonelli perde tanto nel terzo settore ed è quinto a 0.190 da Leclerc. Con gomme medie. Russell ottavo a 0.530.

23.12 Antonelli vola nei primi due intermedi.

23.12 Arriva la risposta: ancora mescole medie per le due Mercedes ed anche per Piastri.

23.11 Da capire se Antonelli e Russell torneranno in pista ancora con gomme medie o se opterranno per le soft per non correre rischi.

23.11 Piastri scivola in 13ma posizione e rischia grosso.

23.09 La classifica a 8 minuti dal termine della Q1:

1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:35.200

2 Max Verstappen (Red Bull) +0.015

3 Isack Hadjar (Red Bull) +0.086

4 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.155

5 Lando Norris (McLaren) +0.357

6 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.462

7 Gabriel Bortoleto (Audi) +0.718

8 Nico Hulkenberg (Audi) +0.864

9 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.924

10 George Russell (Mercedes) +1.041

11 Oscar Piastri (McLaren) +1.307

12 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.319

13 Franco Colapinto (Alpine) +1.678

14 Esteban Ocon (Haas) +1.744

15 Fernando Alonso (Aston Martin) +2.042

16 Oliver Bearman (Haas) +2.054

17 Lance Stroll (Aston Martin) +2.414

18 Carlos Sainz (Williams) +2.528

19 Alexander Albon (Williams) +2.752

20 Sergio Perez (Cadillac) +3.228

21 Valtteri Bottas (Cadillac) +3.653

22 Pierre Gasly (Alpine) senza tempo

23.08 Antonelli ottavo, Russell nono. Ricordiamo che le due Mercedes, così come Piastri, hanno utilizzato gomme medie.

23.08 Norris è quinto a 0.357.

23.07 Bene anche Hadjar, terzo a 0.086 da Leclerc.

23.06 Antonelli a 9 decimi da Leclerc. Verstappen si ferma a soli 15 millesimi dalla vetta.

23.06 Russell paga un secondo da Leclerc.

23.06 Hamilton secondo a 0.155 da Leclerc.

23.05 Antonelli, Russell e Piastri con gomme medie. Soft per tutti gli altri.

23.05 1’35″200 per Leclerc.

23.04 Ecco anche le Mercedes e le Red Bull.

23.03 Anche le McLaren rompono gli indugi.

23.02 In pista le Ferrari di Hamilton e Leclerc.

23.01 Le Cadillac sono state le prime a scendere in pista. Attendono per ora i top team.

23.00 Cielo parzialmente nuvoloso in Texas.

23.00 Iniziate le qualifiche del GP degli USA 2026 di F1. Q1 da 18 minuti: i peggiori sei piloti verranno eliminati.

22.56 Sarà la ‘solita’ Ferrari che si perderà sul più bello (ovvero in Q3), oppure questa volta davvero le Rosse riusciranno a lasciare il segno con la pole?

22.56 Questa invece è la graduatoria del Mondiale costruttori:

1 Mercedes 578

2 Ferrari 442

3 McLaren 339

4 Red Bull Racing 332

5 Racing Bulls 96

6 Alpine 68

7 Haas F1 Team 30

8 Audi 23

9 Williams 12

10 Aston Martin 7

11 Cadillac 0

22.54 Di seguito la classifica generale del Mondiale piloti:

1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 340

2 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 238

3 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 229

4 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 221

5 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 215

6 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 201

7 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 138

8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 97

9 Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 75

10 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 41

11 Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 38

12 Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 27

13 Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 23

14 Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 13

15 Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 10

16 Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 7

17 Esteban Ocon (Francia, Haas) 7

18 Fernando Alonso (Spagna, Aston Martin) 7

19 Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5

20 Yuki Tsunoda (Giappone, Racing Bulls) 1

21 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

22 Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0

23 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

24 Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0

22.51 La qualifica ad Austin non è così decisiva come in altri contesti, perché in gara i sorpassi sono frequenti ed è possibile effettuare delle strategie alternative.

– In 6 occasioni (46,1%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 11 occasioni (84,6%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato ad aver vinto nel Circuit of the Americas è Max Verstappen scattato dalla sesta casella nel 2023.

22.48 Team con più pole position: MERCEDES (6)

La Casa di Stoccarda è stata la più rapida in qualifica con Nico Rosberg (2014, 2015), Lewis Hamilton (2016, 2017, 2018) e Valtteri Bottas (2019).

Team in griglia con pole position ad Austin.

6 – Mercedes

4 – Red Bull

2 – Ferrari

1 – McLaren

22.45 Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (3)

L’inglese è stato il più rapido nel 2016, 2017, 2018.

Piloti in attività con almeno una pole position ad Austin.

3 – HAMILTON Lewis (2016, 2017, 2018)

2 – VERSTAPPEN Max (2021, 2025)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2022)

1 – LECLERC Charles (2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

22.42 Passiamo adesso in rassegna le statistiche più interessanti legate alle qualifiche di F1 andate in scena al COTA.

22.38 Prima di proiettarci verso la qualifica ricordiamo che almeno tre piloti riceveranno una penalità in griglia: 5 posizioni a Lindblad, 10 a Colapinto e 20 a Bortoleto, che partirà dal fondo dello schieramento.

22.35 I favoriti per la pole sono sulla carta Verstappen ed i due ferraristi, ma attenzione anche alle Mercedes e alla McLaren di Lando Norris.

22.32 La Ferrari ha firmato il miglior tempo in tutte e tre le sessioni di prove libere, ma in qualifica spesso e volentieri i motorizzati Mercedes e Red Bull riescono ad alzare l’asticella prendendo del margine sui rettilinei rispetto alla SF-26 quando più conta.

22.28 Di seguito la classifica dell’ultimo turno di prove libere:

1. Lewis HAMILTON (Ferrari) 1:34.893

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.168

3. Charles LECLERC (Ferrari) +0.234

4. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.303

5. George RUSSELL (Mercedes) +0.488

6. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.638

7. Nico HULKENBERG (Audi) +0.698

8. Lando NORRIS (McLaren) +0.813

9. Pierre GASLY (Alpine) +1.011

10. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +1.037

11. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.038

12. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.188

13. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.283

14. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.342

15. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.358

16. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.562

17. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.849

18. Lance STROLL (Aston Martin) +2.238

19. Alexander ALBON (Williams) +2.775

20. Carlos SAINZ (Williams) +2.818

21. Sergio PEREZ (Cadillac) +2.991

22. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.872

22.24 Alle 23.00 comincerà al COTA di Austin la diciottesima qualifica della stagione, che si preannuncia una delle più interessanti ed incerte dell’anno.

22.20 Buonasera e ben ritrovati per la diretta delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno.

20.36 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento a più tardi per le qualifiche di Austin.

20.34 Ferrari si conferma in grande spolvero e ritrova un’ottima versione di Hamilton in vista della qualifica, in cui le Rosse dovranno fare i conti soprattutto con Verstappen ma anche con le Mercedes.

20.31 Finisce qui la FP3. Di seguito la classifica definitiva:

1. Lewis HAMILTON (Ferrari) 1:34.893

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.168

3. Charles LECLERC (Ferrari) +0.234

4. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.303

5. George RUSSELL (Mercedes) +0.488

6. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.638

7. Nico HULKENBERG (Audi) +0.698

8. Lando NORRIS (McLaren) +0.813

9. Pierre GASLY (Alpine) +1.011

10. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +1.037

11. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.038

12. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.188

13. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.283

14. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.342

15. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.358

16. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.562

17. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.849

18. Lance STROLL (Aston Martin) +2.238

19. Alexander ALBON (Williams) +2.775

20. Carlos SAINZ (Williams) +2.818

21. Sergio PEREZ (Cadillac) +2.991

22. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.872

20.29 Antonelli si migliora in 1’35″196, mentre Leclerc fallisce l’ultimo assalto alla prima posizione di Hamilton.

20.26 Dopo un passaggio ai box (con una probabile modifica di set-up) Leclerc sta per rilanciarsi per un nuovo time-attack con le gomme soft usate in precedenza.

20.23 Hamilton viene ostacolato da un’Audi in frenata e deve buttare via il suo time-attack, mentre non si migliora Antonelli.

20.22 Si rilanciano Hamilton e le due Mercedes.

20.19 Leclerc fa ancora la differenza nel terzo settore e torna davanti a tutti in 1’34″810, ma il suo crono viene cancellato causa track limits. Eliminato anche il crono di Norris, che si era migliorato in 1’35″2.

20.16 Hamilton batte un colpo ed è il primo a scendere sotto l’1:35 in 1’34″893. A breve il primo time-attack di Leclerc con gomme soft, dopo aver impressionato nel run precedente con la mescola media.

20.15 Cancellato il miglior tempo di Antonelli per track limits in curva 9. Nel frattempo Verstappen si porta davanti a tutti in 1’35″061.

20.12 Antonelli vola nei primi due settori, poi lascia qualcosa nel T3 ma balza comunque in vetta alla classifica in 1’35″015. A parità di condizioni Russell è terzo in 1’35″381, pagando tre decimi nel confronto diretto con il compagno.

20.10 Ci siamo. Antonelli e Russell tornano in pista con un treno di gomme morbide nuove.

20.08 Mancano poco più di venti minuti al termine della FP3. A breve l’ultima vera simulazione di qualifica con gomme soft.

20.06 Leclerc effettua un altro giro veloce con gomme medie (arrivate ormai alla nona tornata), migliorandosi nei primi due settori ma non nel tempo finale per soli 7 millesimi.

20.05 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1. Charles LECLERC (Ferrari) 1:35.127

2. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.289

3. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.326

4. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.444

5. Lando NORRIS (McLaren) +0.579

6. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.661

7. George RUSSELL (Mercedes) +0.752

8. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.831

9. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.200

10. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.533

11. Nico HULKENBERG (Audi) +1.692

12. Pierre GASLY (Alpine) +1.734

13. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +2.023

14. Gabriel BORTOLETO (Audi) +2.196

15. Fernando ALONSO (Aston Martin) +2.199

16. Esteban OCON (Haas F1 Team) +2.556

17. Carlos SAINZ (Williams) +2.727

18. Alexander ALBON (Williams) +3.168

19. Lance STROLL (Aston Martin) +3.231

20. Sergio PEREZ (Cadillac) +3.671

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.888

22. Franco COLAPINTO (Alpine) +5.114

20.02 Hamilton perde tanto nel T3 ma si migliora di un decimo, salendo in seconda piazza alle spalle del compagno di squadra in 1’35″4. Lieve progresso di Russell in 1’35″7.

19.59 Tempone di Leclerc! 1’35″1 con gomma media e miglior tempo con tre decimi di margine su Antonelli e quattro su Hamilton e Verstappen, nonostante una mescola di svantaggio.

19.58 Si rilanciano Antonelli e Leclerc, rispettivamente con gomma soft e media.

19.56 Dovrebbe essere finita la prima girandola dei time-attack per i top team. Di seguito la classifica provvisoria:

1. Lewis HAMILTON (Ferrari) 1:35.561

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.141

3. Lando NORRIS (McLaren) +0.145

4. George RUSSELL (Mercedes) +0.318

5. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.397

6. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.682

7. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.723

8. Liam LAWSON (Racing Bulls) +0.766

9. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.099

10. Pierre GASLY (Alpine) +1.300

11. Nico HULKENBERG (Audi) +1.531

12. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.625

13. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.762

14. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.765

15. Alexander ALBON (Williams) +2.246

16. Carlos SAINZ (Williams) +2.293

17. Esteban OCON (Haas F1 Team) +2.300

18. Lance STROLL (Aston Martin) +2.797

19. Sergio PEREZ (Cadillac) +3.237

20. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.498

21. Franco COLAPINTO (Alpine) +4.680

22. Charles LECLERC (Ferrari) –

19.54 Norris e Russell si inseriscono in terza e quarta piazza con gomme soft a 145 e 318 millesimi dal miglior crono di Hamilton.

19.52 Hamilton si rilancia e balza al comando della graduatoria in 1’35″561 su gomma soft, scavalcando Verstappen per 141 millesimi con una mescola di vantaggio.

19.51 Leclerc si issa al secondo posto con 1’35″9 su gomma media, ma il suo tempo verrà quasi sicuramente annullato causa track limits.

19.49 Verstappen si mette subito a dettare il passo in 1’35″7 con gomma media, rifilando mezzo secondo a Piastri e Antonelli nonostante una mescola di svantaggio. Cancellato il giro di Norris (1’36″0) per track limits.

19.48 Tra i top team gomme soft anche per le McLaren e per le Mercedes, mentre optano per la mescola media Verstappen e Leclerc.

19.45 Hamilton completa il suo primo giro lanciato in 1’36″7 con gomme morbide.

19.44 Ricordiamo che sconteranno delle penalità per l’introduzione di nuove componenti Colapinto, Lindblad e Bortoleto.

19.42 Hamilton si lancia per il primo run di giornata con gomme soft.

19.40 Gasly comincia a fare sul serio e fissa il nuovo limite in 1’37″592 con gomma media sull’Alpine. Tra poco comincerà il programma di lavoro dei top team.

19.37 Antonelli si mette il casco ed è pronto a salire sulla sua W17 per cominciare tra qualche minuto la sua FP3.

19.34 Perez è il primo a completare un giro cronometrato in 1’39″880 con la Cadillac su gomma dura.

19.32 I primi a scendere in pista sono Perez, Bortoleto e Colapinto. I big entreranno in azione più tardi.

19.30 SEMAFORO VERDE! Cominciano gli ultimi 60 minuti di prove libere al COTA.

19.26 Mercedes ormai ad un passo anche dal titolo costruttori:

1 Mercedes 578

2 Ferrari 442

3 McLaren 339

4 Red Bull Racing 332

5 Racing Bulls 96

6 Alpine 68

7 Haas F1 Team 30

8 Audi 23

9 Williams 12

10 Aston Martin 7

11 Cadillac 0

19.23 Di seguito la classifica generale del Mondiale piloti:

1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 340

2 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 238

3 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 229

4 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 221

5 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 215

6 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 201

7 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 138

8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 97

9 Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 75

10 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 41

11 Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 38

12 Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 27

13 Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 23

14 Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 13

15 Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 10

16 Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 7

17 Esteban Ocon (Francia, Haas) 7

18 Fernando Alonso (Spagna, Aston Martin) 7

19 Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5

20 Yuki Tsunoda (Giappone, Racing Bulls) 1

21 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

22 Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0

23 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

24 Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0

19.20 La F1 arriva in Texas con Antonelli che può usufruire del primo match point mondiale della carriera, anche se per festeggiare il titolo al termine del Gran Premio degli USA avrà bisogno di una combinazione di risultati quasi impossibile.

19.16 Da non sottovalutare comunque l’altro ferrarista Hamilton e soprattutto Russell, che ha fatto vedere un buon potenziale ieri pur non riuscendo a completare un time-attack pulito con gomme soft.

19.12 Per quanto visto ieri Verstappen va considerato forse l’uomo da battere sia in qualifica che verso la gara, ma hanno dimostrato di poter ambire alla pole e alla vittoria anche Leclerc con la Ferrari e Antonelli con la Mercedes.

19.08 Questa invece è la graduatoria dei migliori tempi registrati nella seconda sessione di prove libere:

1. Charles LECLERC (Ferrari) 1:35.291

2. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.042

3. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.189

4. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.615

5. George RUSSELL (Mercedes) +0.744

6. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.040

7. Lando NORRIS (McLaren) +1.082

8. Oscar PIASTRI (McLaren) +1.096

9. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +1.120

10. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.245

11. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.541

12. Pierre GASLY (Alpine) +1.549

13. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.668

14. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.820

15. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.910

16. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.944

17. Lance STROLL (Aston Martin) +1.978

18. Nico HULKENBERG (Audi) +2.139

19. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.131

20. Carlos SAINZ (Williams) +3.155

21. Sergio PEREZ (Cadillac) +3.745

22. Alexander ALBON (Williams) +8.135

19.04 Di seguito la classifica della FP1:

1. Charles LECLERC (Ferrari) 1:36.052

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.084

3. Lando NORRIS (McLaren) +0.245

4. George RUSSELL (Mercedes) +0.326

5. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.481

6. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.503

7. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.734

8. Gabriel BORTOLETO (Audi) +0.943

9. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.011

10. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.257

11. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.613

12. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.636

13. Lance STROLL (Aston Martin) +1.731

14. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +1.738

15. Pierre GASLY (Alpine) +1.749

16. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.844

17. Franco COLAPINTO (Alpine) +2.069

18. Nico HULKENBERG (Audi) +2.070

19. Carlos SAINZ (Williams) +2.794

20. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.001

21. Colton HERTA (Cadillac) +3.927

22. Alexander ALBON (Williams) –

18.59 Facciamo un passo indietro e torniamo ai due turni di libere del venerdì, che hanno visto una Ferrari in grande spolvero almeno con Charles Leclerc ed una Red Bull ancora molto competitiva con Max Verstappen.

18.55 Alle 19.30 comincerà la FP3 al COTA di Austin, con i piloti che avranno a disposizione gli ultimi 60 minuti di attività in pista per preparare la qualifica.

18.50 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti all’ultima sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti 2026, diciottesimo round stagionale del Mondiale di F1 2026.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del fine-settimana del GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Austin ci si prepara a vivere un day-2 particolarmente interessante e ricco di incognite.

Il tracciato texano, lungo 5,513 chilometri, alterna curve ad alta velocità, rapidi cambi di direzione e sezioni più lente che richiedono elevata trazione. Per essere competitivi occorre combinare una buona velocità di punta con livelli di carico aerodinamico efficienti nei tratti più guidati, un aspetto che assume un’importanza ancora maggiore con l’attuale generazione di monoposto.

Dal punto di vista degli pneumatici, il COTA presenta sollecitazioni distribuite su entrambi gli assi. Nel primo settore, caratterizzato da curve veloci e cambi di direzione ispirati ai grandi circuiti europei, gli pneumatici anteriori saranno particolarmente sotto stress. Nel terzo settore, invece, le numerose accelerazioni in uscita dalle curve lente tenderanno a generare degrado termico soprattutto sulle gomme posteriori.

In questo senso, da capire come evolverà anche la lotta interna alla Mercedes. La scuderia di Brackley punterà sul nuovo pacchetto aerodinamico per entrambi i piloti. Kimi Antonelli si presenta al via di questo fine-settimana con un cospicuo vantaggio su George Russell e avrebbe anche l’opportunità di concludere il discorso mondiale. Un’eventualità però improbabile per questo appuntamento.

In questo contesto, la Ferrari vuole inserirsi per fare la voce grossa. La scuderia di Maranello farà esordire l’ultimo grande aggiornamento sulla SF-26. L’intenzione è quelli sfruttare al massimo il potenziale della monoposto, ma poi concentrare le energie per il 2027.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del fine-settimana del GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La prove libere 3 prenderanno il via alle 19:30 italiane, mentre le qualifiche inizieranno alle 23:00 (orario nostrano). Buon divertimento!