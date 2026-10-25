Kimi Antonelli entusiasta e deciso: “L’obiettivo è vincere, sarà una gara molto combattuta ad Austin”

Kimi Antonelli conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, ad Austin, e si prepara ad affrontare una gara che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa al titolo mondiale. Il pilota italiano della Mercedes ha fermato il cronometro sull’1:34.035 nel primo tentativo del Q3, un tempo sufficiente per assicurarsi la prima posizione in griglia e precedere Max Verstappen di 179 millesimi. Terzo posto per Isack Hadjar, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno chiuso rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Il risultato assume un significato particolare anche sul piano statistico. Con questa pole, Antonelli raggiunge quota sette partenze al palo in stagione, diventando il primo pilota italiano a riuscirci in un singolo campionato, superando le sei pole position ottenute da Alberto Ascari nel 1953. Un dato che conferma il rendimento del giovane talento della Mercedes, capace finora di trasformare in vittorie cinque delle sei pole conquistate. L’unica eccezione è rappresentata dal Gran Premio di Gran Bretagna, quando un problema meccanico gli ha impedito di sfruttare la partenza dalla prima casella.

Per Antonelli si tratta inoltre del ritorno in pole position a 97 giorni dall’ultima volta, avvenuta in Belgio. Ad Austin, l’italiano avrà dunque l’opportunità di ripartire dalla posizione privilegiata e provare a consolidare la propria leadership nella corsa al Mondiale Piloti. La gara di domenica rappresenterà un primo match point per avvicinarsi aritmeticamente al titolo, ma la concorrenza, a partire da Verstappen, si preannuncia particolarmente agguerrita.

Al termine delle qualifiche, Kimi ha sottolineato la soddisfazione per il risultato raggiunto: “Abbiamo conquistato la pole e cercheremo di vincere. Verstappen è molto veloce e finora ha fatto un lavoro incredibile. L’obiettivo sarà partire bene e sperare di essere davanti in curva, cercando di imporre il nostro ritmo, anche se credo che sarà una gara molto combattuta“, ha dichiarato il pilota Mercedes.

L’italiano ha poi ribadito la propria soddisfazione per essere riuscito a ottenere il miglior tempo nonostante le difficoltà incontrate in pista: “Sono molto felice di questo risultato, soprattutto considerando le difficoltà che abbiamo avuto nel corso della sessione. Nel Q3 c’erano folate di vento molto forti, ma sono contento di essere riuscito a portare la macchina in pole position“.

Ora l’attenzione si sposta sulla gara: la partenza sarà uno dei momenti chiave, soprattutto con Verstappen alle spalle e pronto a sfruttare ogni opportunità. Per il pilota italiano, l’obiettivo è semplice: vincere.

Un concetto ribadito a Sky Sport: “Tanta roba, ci voleva. Nell’ultimo tentativo stavo migliorando di un altro decimo e mezzo fino al t-2. Il problema era che il vento in Q3 era davvero imprevedibile e nell’ultimo run. Devo dire però che sono contento per il tentativo precedente che è stato abbastanza buono, peccato per il secondo, però non mi posso lamentare. Domani cercherò di vincere. Sarebbe bello ritornare al successo, ma Red Bull e Ferrari sul passo sono messe bene. Proviamo a fare il massimo“.