Ordine d’arrivo F1, GP USA 2026: dominio totale di Antonelli! Leclerc sorpassa Verstappen, Russell a picco

Calato il sipario sul GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sullo spettacolare circuito di Austin, si è assistito a una gara dalle palpitanti emozioni in cui i protagonisti in pista hanno cercato di dare il loro 100% per massimizzare la propria prestazione.

Dalla pole-position partiva la Mercedes di Kimi Antonelli, tallonato dalle due Red Bull del fuoriclasse olandese Max Verstappen e dal rampante francese Isack Hadjar. Vettura di Milton Keynes che ha impressionato per velocità ed equilibrio, ma nel sabato del time-attack è stato il giovane bolognese a fare la differenza.

Per Kimi un GP particolare, dal momento che in teoria si giocava il primo “match-point“. Certo, riuscire a concretizzare tutto sarebbe stato complicato: da una parte la vittoria in Texas, la nona stagionale per lui, e dall’altra un piazzamento del compagno di squadra, George Russell, che avrebbe dovuto classificarsi nono o peggio. Un Russell che partiva dalla sesta casella.

In tutto questo le Ferrari in cerca di un ruolo da protagoniste. Il sabato aveva assunto i crismi della replica. Sì, perché a Maranello, dopo un venerdì da leoni, i tempi non hanno sorriso come in altre circostanze. Alla fine, il monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il quarto crono e il britannico Lewis Hamilton il quinto. Per questo, si doveva sperare in un buono start per avere ambizioni, dal momento che l’attacco al tempo era stato piuttosto amaro.

Antonelli ha trionfato e conquistato il nono successo stagionale, a precedere la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l’altra Rossa di Lewis Hamilton, ottava l’altra Mercedes di Russell. Il campionato non si è chiuso, ma ci siamo quasi…

ORDINE D’ARRIVO GP USA F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes

2 Charles Leclerc Ferrari

3 Max Verstappen Red Bull Racing

4 Lewis Hamilton Ferrari

5 Lando Norris McLaren

6 Isack Hadjar Red Bull Racing

7 Oscar Piastri McLaren

8 George Russell Mercedes

9 Liam Lawson Racing Bulls

10 Pierre Gasly Alpine

11 Nico Hülkenberg Audi

12 Arvid Lindblad Racing Bulls

13 Gabriel Bortoleto Audi

14 Esteban Ocon Haas F1 Team

15 Lance Stroll Aston Martin

16 Fernando Alonso Aston Martin

17 Alexander Albon Williams

18 Carlos Sainz Williams

19 Sergio Pérez Cadillac

20 Valtteri Bottas Cadillac

21 Franco Colapinto Alpine

22 Oliver Bearman Haas F1 Team

RISULTATI E CLASSIFICA GARA

1 Kimi Antonelli Mercedes Leader

2 Charles Leclerc Ferrari +13.078

3 Max Verstappen Red Bull Racing +17.485

4 Lewis Hamilton Ferrari +18.515

5 Lando Norris McLaren +30.521

6 Isack Hadjar Red Bull Racing +34.373

7 Oscar Piastri McLaren +52.674

8 George Russell Mercedes +54.303

9 Liam Lawson Racing Bulls +79.183

10 Pierre Gasly Alpine +87.516

11 Nico Hülkenberg Audi +94.945

12 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 giro

13 Gabriel Bortoleto Audi +1 giro

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +1 giro

15 Lance Stroll Aston Martin +1 giro

16 Fernando Alonso Aston Martin +1 giro

17 Alexander Albon Williams +1 giro

18 Carlos Sainz Williams +1 giro

19 Sergio Pérez Cadillac +1 giro

20 Valtteri Bottas Cadillac —

21 Franco Colapinto Alpine —

22 Oliver Bearman Haas F1 Team —