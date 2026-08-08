Sport in tv oggi (sabato 8 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 8 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Spettacolo assicurato con gli Europei di nuoto di fondo (spazio alla staffetta mista nelle acque della Senna) e con gli Europei di tuffi dalle grande altezze, mentre a Silverstone si accenderanno i riflettori per le qualifiche e la Sprint Race del GP di Gran Bretagna per la MotoGP. L’Italia della boxe si stringerà attorno a Etinosa Oliha, che affronterà Aaron McKenna per il Mondiale IBF dei pesi medi.

Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con il Tour de France femminile, il Giro di Polonia, il Giro di Portogallo e la Vuelta Burgos. Imperdibili gli Europei di pentathlon con l’assegnazione dei titoli individuali e i Mondiali U20 di atletica, mentre gli amanti di tennis potranno gustarsi il Masters 1000 di Montreal e il WTA 1000 di Toronto. Ampio spazio anche alle amichevoli calcistiche, tra cui Juventus-Inter e Chelsea-Milan, senza dimenticarsi del turno preliminare della Coppa Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 8 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 8 agosto

02.00 ATLETICA – Mondiali U20, sessione serale (diretta streaming su Eurovision Sport; differita tv su RaiSportHD alle ore 07.30)

02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Corea Masters (diretta streaming su BWF Tv)

02.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali U17) – Italia-Repubblica Dominicana (diretta streaming su VBTV)

03.30 SNOOKER – China Open (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

08.00 SNOOKER – China Open (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

09.00 CANOA SLALOM – Europei juniores/U23, semifinali e finali (diretta streaming su Canoe Planet)

10.00 NUOTO DI FONDO (Europei) – Staffetta mista (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

10.35 CANOTTAGGIO – Mondiali U19, finali A (diretta streaming sui canali di World Rowing)

10.40 MOTO3 – GP Gran Bretagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.25 MOTO2 – GP Gran Bretagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 BASKET (Europei U16) – Italia-Cechia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

12.10 MOTOGP – GP Gran Bretagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.50 MOTOGP – GP Gran Bretagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 CALCIO (amichevole) – Juventus-Inter (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 PENTATHLON (Europei) – Gara femminile, finale (diretta streaming su UIPM Tv, Olympic Channel)

13.15 CICLISMO – Vuelta a Burgos, quinta tappa: Caleruega-Lagunas de Neila (diretta streaming su cyltvplay.es)

13.20 CICLISMO – Giro di Polonia, sesta tappa: Bukovina Resort-Bukowina Tatrzanska (diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 13.45; diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max)

13.30 TUFFI GRANDI ALTEZZE (Europei) – Gara femminile, terzo e quarto round (diretta tv su Sky Sport Max, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

13.30 SNOOKER – China Open (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.00 CALCIO (amichevole) – Chelsea-Milan (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CICLISMO – Giro del Portogallo, terza tappa: Beja-Elvas (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 16.30)

14.00 CICLISMO FEMMINILE – Tour de France, ottava tappa: Sisteron-Nizza (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15.30)

14.45 MOTO3 – GP Gran Bretagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Wyndham Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 19.00; diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max)

15.40 MOTO2 – GP Gran Bretagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.00 TUFFI GRANDI ALTEZZE (Europei) – Gara maschile, terzo e quarto round (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

16.00 CALCIO (amichevole) – Brighton-Roma (diretta streaming su DAZN)

16.00 CALCIO (Coppa di Lega inglese, primo turno) – Tre partite: West Ham-Portsmouth, Sheffield-Bolton Wanderers, Leicester-Northampton Town (diretta streaming su Como Tv)

16.00 SALTO CON GLI SCI ESTIVO (Grand Prix) – HS135 femminile a Wisla (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

17.00 MOTOGP – GP Gran Bretagna, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

17.00 PENTATHLON (Europei) – Gara maschile, finale (diretta streaming su UIPM Tv, Olympic Channel)

17.00 CALCIO (amichevole) – Schalke 04-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

17.00 BEACH SOCCER (Serie A, semifinali) – Città di Milano-Lady Terracina (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 ATLETICA – Mondiali U20, sessione pomeridiana (diretta streaming su Eurovision Sport)

18.00 SALTO CON GLI SCI ESTIVO (Grand Prix) – HS135 maschile a Wisla (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

18.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Montreal, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e dalle ore 23.45; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Borges (ore 18.30), Arnaldi/Musetti-Andreozzi/Guinard (secondo match dalle ore 18.30)

18.30 TENNIS – WTA 1000 Toronto, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e dalle ore 23.45; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

18.30 CALCIO (amichevole) – Brest-Venezia (diretta streaming su DAZN)

18.30 BEACH SOCCER (Serie A, semifinali) – Cagliari-Vjs Velletri (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Coppa Italia, turno preliminare) – Vicenza-Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Fortuna Sittard (diretta streaming su Como Tv)

20.00 CALCIO (amichevole, Friuli Venezia Giulia Cup) – Triangolare Udinese, Barcellona, Nottingham Forest (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 BOXE – Riunione a Dublino, main event: Etinosa Oliha vs Aaron McKenna (intorno alle ore 23.00), per il Mondiale IBF dei pesi medi (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Coppa Italia, turno preliminare) – Ascoli-Potenza (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (amichevole) – Avellino-Torino (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportalia.tv)

20.30 CALCIO (amichevole) – Genoa-Deportivo La Coruna (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (amichevole) – Cagliari-Nizza (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Jupiler League belga) – St. Truiden-Lommel SK (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (amichevole) – Napoli-Celta Vigo (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW DAZN)

21.05 BASEBALL (MLB) – New York Yankees-Atlanta Braves (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.00 circa BOXE – Mondiale IBF pesi medi: Etinosa Oliha vs Aaron McKenna (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Domenica 9 agosto

02.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali U17) – Italia-Corea del Sud (diretta streaming su VBTV)

02.45 ATLETICA – Mondiali U20, sessione serale (diretta streaming su Eurovision Sport; differita tv su RaiSportHD alle ore 07.30)

IL LIVEBLOG DEGLI EUROPEI DI SPORT ACQUATICI

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI FONDO DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 12.10, 12.50 E 17.00

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE ALLE 13.30 E ALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI POLONIA DALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A BURGOS DALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 15.30

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA U20 ALLE 18.00 E ALLE 2.45

LA DIRETTA LIVE DI OLIHA-MCKENNA INTORNO ALLE 23.00 (MONDIALE IBF PESI MEDI)