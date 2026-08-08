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LIVE Europei 2026, sabato 8 agosto in DIRETTA: argento di Barnabà che pesa per il medagliere

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1 giorno fa

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Per approfondire:
Barbara Pozzobon
Barbara Pozzobon / LaPresse

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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI FONDO 2026

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale di tutti gli eventi che assegnano un titolo per gli Europei senior 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle rassegne continentali di tuffi dalle grandi altezze e nuoto di fondo: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 8 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI FONDO E GLI AZZURRI IN GARA

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE E GLI AZZURRI IN GARA

SALUTI

Il nostro liveblog termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento a lunedì 10 agosto con il nuoto in corsia, buona serata da OA Sport.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Trieste ci regala due argenti con Elisa Cosetti ed Andrea Barnabà. Si chiude nel migliore dei modi l’Europeo di tuffi per quanto riguarda l’Italia. Copertina per la star Chiara Pellacani, ma il movimento è in salute.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

LA TOP FIVE FINALE

1-Catalin Petru Preda (ROU) 411.60
2-Andrea Barnabà (ITA) 386.00
3-Gary Hunt (FRA) 382.50
4-Carlos Javier Gimeno Martinez (ESP) 378.85
5-Davide Baraldi (ITA) 350.20

TUFFI GRANDI ALTEZZE

ARGENTO ITALIAAAA! Finisce addirittura fuori dal podio Gimeno, che non va oltre il 110.25 di parziale scivolando anche alle spalle del francese Hunt. Oro al rumeno Preda.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

SIIIIII! Andrea Barnabà fa il possibile con il quadruplo ritornato eseguendolo in maniera quasi impeccabile. Peccato soltanto per l’entrata, ma ci sono 117.60 punti e la seconda posizione a quota 386.00 che vuol dire podio assicurato. Gara che si chiude con lo spagnolo Gimeno Martinez.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

CHE TUFFOOO! Incredibile ciò che abbiamo visto. Meravigliosa l’esecuzione del rumeno Preda, che riceve anche un 10, il primo di tuffi gli Europei compresa la vasca. 145.60 i punti ottenuti da Preda, che irrompe al comando con lo score di 411.60. Tocca ad Andrea Barnabè, non proprio il momento migliore per saltare…

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Popovici va dietro Hunt sporcando l’ingresso in acqua. Arrivano appena 68.20 punti per il rumeno, che è addirittura quarto. Ancora Romania ora con Preda, che offrirà il quadruplo indietro carpiato da 5.2 di coefficiente.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Ed è straordinario il quadruplo indietro del quarantaduenne transalpino. Arrivano anche i 9.5. 132.30 di parziale e prima posizione con il punteggio di 382.50. Non sarà affatto facile superare il francese. Tocca al rumeno Popovici con il quadruplo avanti con barani carpiato. 

TUFFI GRANDI ALTEZZE

89.30 i punti ottenuti dall’elvetico, che come prevedibile va alle spalle dell’azzurro a quota 328.80. Si prosegue con il francese Gary Hunt. Salgono i decibel del pubblico.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Peccato. Tuffo ottimo ma entrata non perfetta, sarebbe stata un’esecuzione da podio. Ci sono 112.70 punti con l’italiano che passa a condurre con il punteggio complessivo di 350.20. Vediamo ora lo svizzero Schafer.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Entrata in acqua sporcata dal tedesco, che tuttavia vola a condurre con lo score di 259.55 dopo aver rimediato 64.35 punti con l’ultimo tuffo. Tocca a Davide Baraldi. Per l’azzurro quadruplo indietro raggruppato da 4.9.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Passa a condurre van Baarsen. Per lui parziale di 71.40 per un totale di 256.70. E’ il momento del tedesco Halbisch, poi entreremo nelle zone calde della classifica.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Entra scarso Duval, che porta a casa appena 51.60 punti ma non perde posizioni collezionando un totale di 232.35. Spazio ora all’esuberante olandese van Baarsen con il triplo avanti carpiato da 3.4. Il neerlandese ha preferito non forzare vedendosi ormai fuori causa.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Con attenzione Roels porta a compimento il tuffo da 3.9 di coefficiente. 64.35 per il belga, che sorpassa Istomin issandosi a quota 212.40. Spazio ora allo svizzero Duval.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Chiude bene dalla verticale il russo Istomin, che si congeda ottenendo 67.20 punti e lo score complessivo di 203.90. E’ il momento del belga Roels.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Per Dalgaard punteggio di 80.80 ed un totale di 187.80. Si prosegue con il russo Istomin.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Si riparte con l’erroraccio di Preda. Schienata per l’ungherese, che fortunatamente sta bene. Tocca al danese Dalgaard.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Arrivano le scelte ufficiali dei tuffatori. Per Davide Baraldi ed Andrea Barnabà due tuffi da 4.9 di coefficiente, mentre il più alto da 5.2 lo proporrà il rumeno Preda.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

LA TOP TEN DOPO IL TERZO ROUND

1-Gimeno Martinez (ESP) 268.60
2-Barnabà (ITA) 268.40
3-Preda (ROU) 266.00
4-Popovici (ROU) 257.20
5-Hunt (FRA) 250.20
6-Schafer (SUI) 239.50
7-Baraldi (ITA) 237.50
8-Halbisch (GER) 195.20
9-van Baarsen (NED) 185.30
10-Duval (SUI) 180.75

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Con il super triplo avanti carpiato dello svizzero Schafer da 88.40 si chiude il terzo round.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

E c’è il sorpasso. Tuffo dalla verticale eccezionale di Gimeno Martinez, che porta a casa 85.00 balzando al comando con lo score di 268.60, con due decimi di punto sull’azzurro.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Per Halbisch, fratello di Maike che ha conquistato il bronzo nella gara femminile, ci sono 73.10 punti con lo stesso tuffo offerto da Preda. Altro momento potenzialmente decisivo, tocca allo spagnolo Gimeno Martinez. L’iberico era secondo ma a meno di un punto e mezzo da Barnabà.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Eccellente il triplo avanti con barani di Preda. Per il rumeno arrivano 88.40 punti, di conseguenza c’è la seconda posizione a quota 266.00. Preda è a soli 2 punti e 4 decimi da Barnabà.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

57.80 per l’istrionico olandese van Baarsen, che perde terreno dalla zona podio. Tocca al rumeno Preda, quarto a metà gara.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Sbavatura di Baraldi in fase di ingresso in acqua, altrimenti sarebbe stato un tuffo fenomenale. 71.40 per l’azzurro, che si allontana dalla zona podio salendo a quota 237.50.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Perfetto il triplo e mezzo ritornato del favorito della vigilia, che sparisce nella Senna. Tuttavia Barnabà guadagna altri 5 punti sul rumeno. Per Popovici 78.20 punti ed un totale di 257.20. Si prosegue con Davide Baraldi.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Stesso tuffo di Barnabà anche per il francese Gary Hunt, ma la giuria preferisce sempre l’esecuzione dell’italiano. 76.50 per l’esperto transalpino, che si issa al secondo posto con lo score di 250.20. Momento importante, tocca al rumeno Popovici.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Decisamente abbondante Dalgaard con lo stesso tuffo di Barnabà. Infatti per il danese ci sono soltanto 49.30 punti e la decima posizione provvisoria. 

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Ottima la spinta, l’esecuzione in volo, peccato per l’entrata in acqua che poteva essere migliore. Arrivano però 83.30 punti per un totale di 268.40. 

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Abbondante l’esecuzione del magiaro, che riceve 43.50. Dobra era già abbondantemente fuori dalle posizioni che contano, ma ora è il momento di Andrea Barnabà. Per l’azzurro triplo avanti con mezzo avvitamento.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

66.30 lo score ottenuto dall’elvetico, che si issa a quota 180.75. Tocca all’ungherese Viktor Dobra.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Inizia la gara con il tuffo dello svizzero Jean-David Duval. 

TUFFI GRANDI ALTEZZE

14 gli atleti in gara. Di seguito la startlist:

Duval (SUI)
Dobra (HUN)
Barnabà (ITA)
Roels (BEL)
Dalgaard (DEN)
Hunt (FRA)
Popovici (ROU)
Baraldi (ITA)
Istomin (NAB)
van Baarsen (NED)
Preda (ROU)
Halbisch (GER)
Gimeno Martinez (ESP)
Schafer (SUI)

TUFFI GRANDI ALTEZZE

In classifica Barnabà guida con lo score di 185.10, seguito dall’iberico Gimeno Martinez (183.60) e dai rumeni Popovici (179.00) e Preda (177.60). Nel terzo round ci saranno tutti tuffi dal coefficiente massimo di 3.4, mentre la quarta rotazione sarà completamente libera. 

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Italia che si giocherà grandissime chance di medaglia in primis con Andrea Barnabà, che ieri ha chiuso i due turni in prima posizione, in secondo luogo con Davide Baraldi. Quest’ultimo è sesto a poco meno di 13 punti dal terzo posto.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Dalle 16.00 spazio ai round decisivi della gara maschile. L’Italia sogna il bottino pieno con Andrea Barnabà. L’azzurro ripartirà dalla prima posizione maturata ieri

TUFFI GRANDI ALTEZZE

LA TOP FIVE CONCLUSIVA

1-Nelli Chukanivska (UKR) 324.70 oro
2-Elisa Cosetti (ITA) 297.20 argento
3-Maike Elena Halbisch (GER) 292.15 bronzo
4-Morgane Herculano (SUI) 281.50
5-Iris Corinna Schmidbauer (GER) 271.05

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Oro meritato per l’ucraina. Tuffo elegante chiuso con un’entrata eccezionale. Per Chukanivska parziale mostruoso di 98.00 e punteggio complessivo di 324.70. Argento per Elisa Cosetti, bronzo alla tedesca Halbisch.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

E’ un gran tuffo quello di Elisa! VOLAAAAA AL COMANDO! 87.40 i punti dell’azzurra, che passa a condurre con lo score di 297.20! Capiremo ora il peso del metallo con il tuffo dell’ucraina Chukanivska.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

81.70 i punti ottenuti dall’elvetica Herculano, che termina con un totale di 281.50. Resiste al comando la tedesca Halbisch. Tocca all’azzurra Cosetti con il triplo ritornato raggruppato da 3.8.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Ci sono 73.50 punti per Schmidbauer, che chiude alle spalle della connazionale Halbisch con 271.05. Ora la svizzera Herculano.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Non chiude nel migliore dei modi la francese Bayon, che chiude a quota 244.20. Entriamo ora nelle fasi calde a partire dal tuffo della tedesca Schmidbauer. Doppio e mezzo indietro con due avvitamenti da 4.2 di coefficiente.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Meraviglioso il tuffo di Halbisch, che recupererà tantissimo! Attenzione alla tedesca, che porta a casa la bellezza di 112..50 punti per un totale di 292.15 balzando in testa.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Sbaglia anche van Katwijk, ormai fuori dalla lotta per le medaglie. Ora il triplo e mezzo indietro dalla verticale della tedesca Halbisch. Coefficiente di 5.0, il più alto della gara.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Errore di comunicazione da parte dell’organizzazione. Chukalivska porterà un tuffo da 4.0 di coefficiente.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Errore della danese Bornebusch, che si congeda con lo score complessivo di 161.65. Tocca all’olandese van Katwijk.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Diramate le scelte delle atlete. Elisa Cosetti non vuole forzare e si affida al doppio indietro con un avvitamento da 3.1. Ancor più conservativa la scelta di Chukaniwska, che eseguirà un tuffo dal coefficiente di 2.7 (indietro rovesciato carpiato). Rischieranno invece le inseguitrici.

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Con l’ottimo tuffo della tedesca Halbisch, che sigla 75.90 punti, si chiude il terzo round. Questa la classifica:

1-Chukanivska (UKR) 226.70
2-Cosetti (ITA) 209.80
3-Herculano (SUI) 199.80
4-Schmidbauer (GER) 197.55
5-Bayon (FRA) 192.90
6-Halbisch (GER) 179.65
7-van Katwijk (NED) 146.35
8-Bornebusch (DEN) 120.95

TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE

Leggermente scarsa nella parte finale l’azzurra. Serviva qualcosina di meglio, arrivano 68.00 punti per un totale di 209.80. La quarta posizione è a 12 punti dall’italiana.

TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE

Tocca alla nostra Elisa Cosetti. Triplo avanti con barani per la triestina.

TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE

Splendido il tuffo con ottimo ingresso in acqua dell’ucraina, che ottiene 74.40 punti e si riprende la vetta con lo score di 226.70. 

TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE

Ottimo il tuffo della francese Bayon, che strappa 69.70 punti issandosi in terza posizione con il punteggio di 192.90. Ora la leader Chukanivska. Doppio avanti con un avvitamento e mezzo da 3.1 per l’ucraina.

TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE

Per l’elvetica Herculano stessi punti della teutonica. La svizzera passa al comando con lo score complessivo di 199.80. I tuffi di questa rotazione hanno tutti il coefficiente bloccato di 3.4.

TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE

Schmidbauer porta a casa 61.20 punti con il suo terzo tuffo. Si prosegue con la svizzera Herculano.

TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE

Questa la startlist della finale femminile:

Bornebusch (DEN)
Katwijk (NED)
Halbisch (GER)
Bayon (FRA)
Schmidbauer (GER)
Herculano (SUI)
Cosetti (ITA)
Chukanivska (UKR)

TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE

L’italiana è a quota 141.80 punti, 10.50 in meno dell’ucraina Nelli Chukanivska. Terza invece la svizzera Morgane Herculano con 138.60.

TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE

Dalle 13.30 si ripartirà con gli ultimi due round femminili. Elisa Cosetti sogna la medaglia. L’azzurra dovrà difendere la seconda posizione maturata ieri

NUOTO DI FONDO

LA TOP FIVE DELLA STAFFETTA MISTA

1-Germania 1:03.39.2 oro
2-Italia +2.0 argento
3-Ungheria +3.1 bronzo
4-Francia +2:00.2
5-Russia +3:42.1

NUOTO DI FONDO

Ha provato a fare il miracolo Gregorio Paltrinieri, ma arriva comunque un grande argento. Con il capitano saliranno sul podio Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci e Marcello Guidi.

NUOTO DI FONDO

Vince la Germania, argento per l’Italia, bronzo all’Ungheria. Gara spettacolare.

NUOTO DI FONDO

CI PROVA PALTRINIERI! Manca pochissimo, ma l’azzurro ci proverà fino alla fine! 

NUOTO DI FONDO

Betlehem e Paltrinieri attaccano Wellbrock, ma il tedesco risponde presente restando al comando. Siamo nel rush finale. Che emozioni nella Senna!

NUOTO DI FONDO

Greg sta cercando di capire quale sia la scia migliore da seguire. L’azzurro è vicinissimo ai due rivali.

NUOTO DI FONDO

Apre il gas il tedesco, con Paltrinieri che perde qualche metro ed è costretto a ricucire sprecando energie importantissime.

NUOTO DI FONDO

Prova l’accelerazione Wellbrock, ma il tedesco non riesce a staccare Betlehem e Paltrinieri.

NUOTO DI FONDO

Finale di gara che diviene di colpo bellissimo. Le tre nazioni leader sono a strettissimo contatto a metà dell’ultima frazione.

NUOTO DI FONDO

Clamoroso. Betlehem riaggancia Wellbrock, e Greg è lì!

NUOTO DI FONDO

Che avvio di Betlehem. Il magiaro dimezza lo svantaggio portandosi a circa 4 secondi e mezzo dal tedesco. Paltrinieri stringe i denti ed avvia il lato che gradisce meno, ovvero quello a favore di corrente.

NUOTO DI FONDO

Germania che chiude con Florian Wellbrock, mentre l’Ungheria si affida al vincitore della 3 km knockout David Betlehem.

NUOTO DI FONDO

Siamo all’ultimo cambio. Ungheria ad 8 secondi, Italia a 10. Caliamo l’asso Paltrinieri.

NUOTO DI FONDO

Ultimi 150 metri per Klemet. Sono circa 10 i secondi guadagnati dal tedesco, un gap quasi impossibile da recuperare nei confronti dell’ultimo frazionista Wellbrock.

NUOTO DI FONDO

Si sono ostacolati tantissimo Guidi e Rasovszky, un autentico regalo allo scatenato Klemet.

NUOTO DI FONDO

Fa il vuoto Klemet, approfittando anche della battaglia per la seconda posizione. Se ne va la Germania.

NUOTO DI FONDO

Rasovszky sorpassa Guidi e rompe gli indugi. L’Ungheria prova a rincorrere la Germania. Deve tenere duro Guidi!

NUOTO DI FONDO

Klemet prova ad andarsene. Il tedesco incrementa il forcing nel lato a favore di corrente, momento delicatissimo della gara.

NUOTO DI FONDO

Posizioni del podio che sembrano ormai in ghiaccio per le tre squadre in fuga. Vedremo ora se Klemet riuscirà a tenere questo ritmo sino al termine dei 1500 metri.

NUOTO DI FONDO

Si ricompone subito la situazione che c’era in precedenza. Il tedesco Klemet passa immediatamente al comando e prova a scappar via. Guidi deve reagire! Per l’Ungheria è in acqua Rasovszky.

NUOTO DI FONDO

Con il cuore Ginevra Taddeucci aumenta ulteriormente l’andatura proprio in prossimità del cambio. Perdono qualche metro le rivali! Tocca a Marcello Guidi.

NUOTO DI FONDO

Ginevra è davanti, ma Gose è lì attaccata all’azzurra. Tiene bene anche Farkas, 100 metri al termine della seconda frazione.

NUOTO DI FONDO

ATTACCA TADDEUCCI! Arriva invece l’affondo della nostra campionessa in queste fasi finali.

NUOTO DI FONDO

Stringe i denti Taddeucci, che per ora tiene il ritmo indiavolato della tedesca. Farkas fa invece da elastico, riuscendo però a rientrare sulle due avversarie.

NUOTO DI FONDO

Si forma un terzetto con Germania, Italia ed Ungheria. Come da pronostico le tre squadre favorite per il podio allungano rispetto alla concorrenza.

NUOTO DI FONDO

Ginevra Taddeucci è lesta nello scartare la turca, ormai alla deriva, e prendere la scia della scatenata Gose.

NUOTO DI FONDO

L’Ungheria si affida a Mihalyvari Farkas. Parte subito il forcing della tedesca Gose, ripresa immediatamente la Turchia.

NUOTO DI FONDO

Italia che cambia in seconda posizione staccata di 32 secondi, ma non ci sono distacchi tranne che per la Slovacchia. Tocca Ginevra Taddeucci, mentre per la Germania entra in acqua Isabel Gose.

NUOTO DI FONDO

Albayrak chiude la prima frazione con il crono di 16:08.04 dando il cambio alla compagna di squadra Su Inal.

NUOTO DI FONDO

Entriamo nella fase finale di questa prima frazione. Pozzobon risale in terza posizione, spalla a spalla con l’ungherese Fabian.

NUOTO DI FONDO

L’ungherese Bettina Fabian e la russa Sorokina provano ad accelerare, risponde bene Pozzobon.

NUOTO DI FONDO

Chiaramente il turco scappa via rispetto alle rivali. Alle spalle di Albayrak il gruppo è compatto.

NUOTO DI FONDO

Quest’oggi nessuna squadra tra le big ha scelto di scombussolare le carte in tavola mettendo un uomo in prima frazione. L’unica compagine a scegliere questa soluzione è la Turchia con Emir Albayrak.

NUOTO DI FONDO

Partite le prime frazioniste. Otto le squadre partecipanti, questa la startlist:

Germania
Ungheria
Italia
Francia
Turchia
NAB (atleti russi)
Cechia
Slovacchia

NUOTO DI FONDO

Fondamentale la prima frazione con Pozzobon ed Ackermann aghi della bilancia delle rispettive compagini. L’azzurra deve provare a staccare la rivale teutonica per lanciare poi un’ispiratissima Taddeucci.

NUOTO DI FONDO

Tedeschi in acqua con Julia Ackermann, Isabel Gose, Oliver Klemet e Florian Wellbrock. Attenzione anche all’Ungheria, che schiera Bettina Fabian, Viktoria Farkas, Kristof Rasovszky e David Bethelem. 

NUOTO DI FONDO

Italia che schiera Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi ed il capitano Gregorio Paltrinieri. 

NUOTO DI FONDO

Dalle 10.00 spazio alla staffetta mista, gara con cui si concluderanno gli Europei di nuoto di fondo. Gli azzurri sfidano la fortissima Germania per la medaglia d’oro

BUONGIORNO!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti ad un nuovo Liveblog dedicato agli Europei degli sport acquatici.

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