LIVE Europei 2026, sabato 8 agosto in DIRETTA: argento di Barnabà che pesa per il medagliere

TUFFI GRANDI ALTEZZE

Per Halbisch, fratello di Maike che ha conquistato il bronzo nella gara femminile, ci sono 73.10 punti con lo stesso tuffo offerto da Preda. Altro momento potenzialmente decisivo, tocca allo spagnolo Gimeno Martinez. L’iberico era secondo ma a meno di un punto e mezzo da Barnabà.