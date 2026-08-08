LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: Martin senza rivali, terzo Bezzecchi, Marquez in crisi

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LA GRIGLIA DI PARTENZA

17.36 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

17.35 Bezzecchi in lacrime per il dolore sofferto. Stoico il romagnolo a prendersi questo podio, una bella risposta dopo gli errori del passato.

17.33 Di seguito la classifica mondiale aggiornata:

1 Jorge Martin 89 220 — — Aprilia Aprilia Racing

2 Ai Ogura 79 203 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

3 Marco Bezzecchi 72 193 Aprilia Aprilia Racing

4 Marc Marquez 93 191 Ducati Ducati Lenovo Team

5 Fabio Di Giannantonio 49 189 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

6 Raul Fernandez 25 159 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

7 Pedro Acosta 37 152 KTM Red Bull KTM Factory Racing

8 Francesco Bagnaia 63 143 Ducati Ducati Lenovo Team

9 Alex Marquez 73 93 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

10 Luca Marini 10 79 Honda Honda HRC Castrol

11 Fermin Aldeguer 54 76

12 Enea Bastianini 23 76 KTM Red Bull KTM Tech3

13 Brad Binder 33 64 KTM Red Bull KTM Factory Racing

14 Fabio Quartararo 20 55 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

15 Diogo Moreira 11 48 Honda Pro Honda LCR

16 Franco Morbidelli 21 48 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

17 Johann Zarco 5 34

18 Joan Mir 36 29 Honda Honda HRC Castrol

19 Alex Rins 42 21 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

20 Jack Miller 43 19 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

21 Toprak Razgatlioglu 7 12 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

22 Maverick Viñales 12 10

23 Iker Lecuona 27 9 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

24 Augusto Fernandez 47 5 Yamaha Yamaha Factory Racing

25 Cal Crutchlow 35 0 Honda Castrol Honda LCR

26 Jonas Folger 94 0 — — —

27 Pol Espargaro 44 0 — KTM Red Bull KTM Tech3

17.29 Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint:

1 Jorge Martin 89 — — — 2:00.611 10 329.2 Aprilia Aprilia Racing

2 Ai Ogura 79 1.530 1.530 — 2:00.233 10 333.3 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

3 Marco Bezzecchi 72 3.974 2.444 — 2:00.594 10 333.3 Aprilia Aprilia Racing

4 Alex Marquez 73 6.956 2.982 — 2:00.501 10 333.3 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

5 Fabio Di Giannantonio 49 8.651 1.695 — 2:01.785 10 332.3 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

6 Pedro Acosta 37 10.745 2.094 — 2:01.264 10 330.2 KTM Red Bull KTM Factory Racing

7 Joan Mir 36 10.826 0.081 — 2:00.496 10 335.4 Honda Honda HRC Castrol

8 Franco Morbidelli 21 12.539 1.713 — 2:00.930 10 330.2 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

9 Marc Marquez 93 13.965 1.426 — 2:02.992 10 330.2 Ducati Ducati Lenovo Team

10 Diogo Moreira 11 13.992 0.027 — 2:00.876 10 332.3 Honda Pro Honda LCR

11 Brad Binder 33 14.142 0.150 — 2:00.107 10 323.3 KTM Red Bull KTM Factory Racing

12 Luca Marini 10 14.344 0.202 — 2:00.534 10 334.3 Honda Honda HRC Castrol

13 Jack Miller 43 14.540 0.196 — 2:00.267 10 333.3 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

14 Fabio Quartararo 20 15.213 0.673 — 2:01.242 10 329.2 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

15 Enea Bastianini 23 16.892 1.679 — 2:00.542 10 332.3 KTM Red Bull KTM Tech3

16 Alex Rins 42 20.194 3.302 — 2:02.612 10 325.3 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

17 Francesco Bagnaia 63 23.722 3.528 — 2:02.589 10 331.2 Ducati Ducati Lenovo Team

18 Pol Espargaro 44 24.380 0.658 — 2:01.346 10 333.3 KTM Red Bull KTM Tech3

19 Augusto Fernandez 47 27.593 3.213 — 2:01.870 10 323.3 Yamaha Yamaha Factory Racing

20 Toprak Razgatlioglu 7 34.332 6.739 — 2:04.461 10 324.3 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

RT Raul Fernandez P — 25 5 giri 2:08.842 5 303.3 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

RT Cal Crutchlow P — 35 7 giri 2:12.415 3 284.9 Honda Castrol Honda LCR

RT Iker Lecuona 27 — — 10 giri — 1 333.3 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

10°giro/10 Trionfo dell’Aprilia in questa Sprint. Jorge Martin si prende il successo davanti al giapponese Ai Ogura e a un eccellente Marco Bezzecchi, che si prende un podio significativo. A completare la top-5 troviamo Alex Marquez e Di Giannantonio. Marc Marquez in crisi con le gomme chiude in nona pizza. Bagnaia è 17°.

BANDIERA A SCACCHI!!!

9° giro/10 Forza la frenata nel t-3 Acosta e sale in sesta posizione. Alex Marquez, in tutto questo, si prende la quarta piazza. Marc in difficoltà e precipita in ottava posizione.

9° giro/10 Acosta all’attacco di Marc Marquez, in crisi con le gomme. Super duello tra i due. In tutto questo Bezzecchi sta rimontando in maniera furiosa su Ogura, ma è troppo distante. Martin si avvia a vincere questa Sprint.

8° giro/10 Martin ha risposto ad Ogura e il suo margine è salito a 1″. Bezzecchi velocissimo, ma il gap di 1″5 dal nipponico è tropo. Alex Marquez in scia a Di Giannantonio per il quarto posto, mentre Marc Marquez è in difficoltà e deve guardarsi da Acosta.

7° giro/10 Bezzecchi scatenato! Supera Di Giannantonio ed è terzo. Grande Sprint per il romagnolo.

7°giro/10 Martin tiene un margine di 0″647 su Ogura. Di Giannantonio non tiene il ritmo del giapponese. Bezzecchi sta recuperando su Di Giannantonio per il terzo posto! Marc Marquez scavalcato dal fratello!

6°giro/10 Super sorpasso di Bezzecchi, Marc Marquez in difficoltà. Jorge Martin in fuga.

6° giro/10 Martin gira in 1’57″610 e vola via, con 748 millesimi di margine su Ogura. Di Giannantonio lotta per il secondo posto. Bezzecchi soffre fisicamente, tallonato da Alex Marquez, in quinta posizione. Marc Marquez, però, non ha passo.

5° giro/10 Martin sembra avere ampio margine e il suo gap su Ogura sale a 689 millesimi. Il giapponese tallonato da Di Giannantonio. Si è fermato un terzetto dietro: Marc Marquez 4°, Bezzecchi 5° e Alex Marquez 6°.

4° giro/10 Martin spinge forte, mantenendo un vantaggio di mezzo secondo su Ogura. Di Giannantonio in scia al giapponese. Marc Marquez fatica in questo momento e Bezzecchi prova ad avvicinarsi. Attenzione, caduto Raul Fernandez!

3°giro/10 Jorge Martin va in fuga, Ogura e Di Giannantonio non tengono il ritmo. Marc Marquez fatica ad avvicinarsi a Di Giannantonio. Bezzecchi stringe i denti si tiene dietro Fernandez e Alex Marquez.

2° giro/10 Prova a scappare Martin, rispetto ad Ogura e a Di Giannantonio. Marquez prova a mettersi in scia a Di Giannantonio. Bezzecchi fa fatica dal punto di vista fisico, in quinta piazza.

2° giro/10 Cadute per Lecuona e Crutchlow.

1° giro/10 giro Marc Marquez di forza si prende la posizione di Bezzecchi e sale al quarto posto. Di Giannantonio va dentro ad Ogura, ma si difende.

1°giro/10 PARTITI!!! Lo start sorride a Martin a precedere Ai Ogura, Di Giannantonio, Fernandez, Bezzechi, Marc Marquez e Raul Fernandez. 12° Bagnaia.

17.07 I piloti si dispongono in griglia.

17.06 I piloti affrontano uno dei tracciati più tecnici e complicati del calendario. Una Sprint con 10 tornate da mettere insieme.

17.05 VIA AL GIRO DI RICOGNIZIONE!!

17.03 Si muove la BMW M3, Safety Car sul tracciato, per verificare la condizione del tracciato di Silverstone.

17.02 Ci si prepara a partire, i piloti ricercano massima concentrazione prima dello start.

17.00 I primi nove in griglia di partenza hanno una combinazione hard/soft.

16.58 Un esame importante per Bezzecchi, anche perché poi domani sarà peggio proprio perché ci saranno più giri da affrontare.

16.55 C’è preoccupazione in casa Aprilia per Bezzecchi, che in non perfette condizioni dovrà affrontare potenziali corpo a corpo. Sarà un aspetto da verificare.

16.53 Attenzione anche ad Alex Marquez andrà osservato con attenzione, seppur la partenza in settima casella alle spalle del fratello Marc potrebbe non favorirlo.

16.50 Il tema gomme terrà banco, proprio per la gestione del posteriore. In tutto questo, Marc Marquez potrebbe stupire, per essersi molto concentrato rispetto allo sfruttamento delle mescole sui long run.

16.47 La partenza sarà chiaramente un momento importante. La MotoGP attuale rende decisamente arduo una rimonta. Per questo, si prevede una Sprint difficilissima per Bagnaia, che partirà dalla sedicesima casella e in grande difficoltà sulla Ducati.

16.44 Bisognerà anche valutare l’impiego delle gomme, tra medie e soft dietro. Si dovrebbe optare per una morbida dietro.

16.41 La sorpresa in negativo del weekend britannico è rappresentata da Francesco Bagnaia. Costretto a passare dalla Q1 dopo delle pre-qualifiche difficili contrassegnate anche da una scivolata, il campione piemontese non è riuscito a trovare il giusto ritmo. Bagnaia ha chiuso la prima sessione soltanto al 6° posto, venendo eliminato e rimanendo relegato alla 16ª casella sulla griglia di partenza. A superare il taglio in Q1 e ad accedere alla fase finale sono stati invece Franco Morbidelli e Iker Lecuona

16.38 Jorge Martin, dalla pole-position, cercherà di sfruttare l’opportunità, pur non avendo messo in mostra un grandissimo passo nel corso del week end.

16.35 Bezzecchi non avrà grandissima resistenza allo sforzo, per l’infortunio alla spalla e l’operazione annessa. Da capire come il romagnolo saprà gestire lo sforzo di una gara così intensa.

16.32 Una Sprint in cui sarà importante la partenza, visto che i giri saranno soltanto 10. Pertanto, bisognerà massimizzare la prestazione fino dallo start.

16.29 La Sprint inizierà con 5′ di ritardo per via della bandiera rossa nelle qualifiche della Moto2.

16.27 La sessione decisiva per la pole si è accesa fin da subito con i piloti Ducati a dettare il passo. Álex Márquez e successivamente Marc Márquez si sono scambiati la pole position provvisoria nella prima parte della sessione. Poco dopo, Marco Bezzecchi (che venerdì aveva impressionato siglando il record temporaneo del tracciato nelle pre-qualifiche) si è portato momentaneamente in testa a tre minuti dalla fine.Negli ultimissimi istanti è salito in cattedra lo squadrone di Noale: prima il team Trackhouse ha sferrato l’attacco con Raúl Fernández e il debuttante Ai Ogura, ma proprio sotto la bandiera a scacchi il leader del mondiale Jorge Martín ha strappato la prima casella al connazionale Fernández per appena 21 millesimi di secondo.

16.25 Jorge Martín ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna 2026 a Silverstone, firmando il nuovo record della pista in 1:56.160. Le qualifiche hanno sancito un clamoroso monopolio dell’Aprilia, capace di bloccare l’intera prima fila e di monopolizzare la griglia di partenza, mentre si è registrato un pesante e inatteso flop di Pecco Bagnaia

16.22 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint di Silverstone, in Gran Bretagna, tappa del Mondiale 2026 di MotoGP.

13.37 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento alle 17.00 per la Sprint Race.

13.36 Martin avrà una grande opportunità, potendo partire davanti e far valere il proprio passo gara. Per Bezzecchi sarà dura, vista l’operazione alla spalla. Aprilia, in tutto questo, ha piazzato quattro nei primi cinque posti. Gran lavoro a Noale.

13.35 Martin ha fatto la differenza nel t-4, trovando una grandissima velocità di percorrenza. Bezzecchi sarà in seconda fila con Marc Marquez, perdendo anche un pezzo della propria moto nel suo tentativo. Da capire se questo danno l’ha svantaggiato.

13.33 Di seguito la classifica della Q2:

1 Jorge MARTIN 89 1:56.160 — 7 332.3 km/h Aprilia Aprilia Racing

2 Raul FERNANDEZ 25 1:56.181 +0.021 6 327.2 km/h Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

3 Ai OGURA 79 1:56.349 +0.189 7 314.8 km/h Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

4 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:56.415 +0.255 7 331.2 km/h Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

5 Marco BEZZECCHI 72 1:56.456 +0.296 7 300.0 km/h Aprilia Aprilia Racing

6 Marc MARQUEZ 93 1:56.527 +0.367 7 281.9 km/h Ducati Ducati Lenovo Team

7 Alex MARQUEZ 73 1:56.539 +0.379 7 336.4 km/h Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

8 Franco MORBIDELLI 21 1:56.889 +0.729 6 200.0 km/h Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

9 Pedro ACOSTA 37 1:56.932 +0.772 7 316.7 km/h KTM Red Bull KTM Factory Racing

10 Iker LECUONA 27 1:57.322 +1.162 5 272.0 km/h Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

11 Jack MILLER 43 1:57.494 +1.334 6 329.2 km/h Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

12 Joan MIR 36 1:58.043 +1.883 6 333.3 km/h Honda Honda HRC Castrol

13.31 Colpo di reni del leader del Mondiale. Jorge Martin conquista la pole in 1’56″160 a precedere di 21 millesimi Fernandez e di 0″189 Ogura. Bezzecchi sarà in seconda fila, visto il quinto tempo a 0″296, preceduto da Di Giannantonio. Alle spalle del romagnolo i due fratelli Marquez, Marc e Alex.

13.30 BANDIERA A SCACCHI!!!

13.28 Festa per il Team Trackhouse, visto che Ogura è secondo a 0″168 da Fernandez. Attenzione a Marc Marquez che si rilancia, vediamo se anche Bezzecchi ne avrà.

13.28 Raul Fernandez fa meglio di Bezzecchi e si porta in pole provvisora col tempo di 1’56″181 a precedere di 0″275 Bezzecchi.

13.26 Bezzecchi si porta davanti a tutti in 1’56″456, perdendo un po’ nel t-4 rispetto a Marc Marquez. Ora però spingono gli altri, vedremo…

13.25 Si lancia Bezzecchi con l’Aprilia!

13.24 In pista anche gli altri, per il loro tentativo.

13.23 Bezzecchi entra in pista ora, decidendo di anticipare i suoi avversari. Vedremo se sarà premiato.

13.22 Ecco la zampata di Marc Marquez, che fa un t-4 micidiale. Marc guida le fila in 1’56″527 a precedere di 12 millesimi Alex e di 20 Jorge Martin. Fernandez è quarto a 0″066, mentre Di Giannantonio è quinto a 0″317. Bezzecchi è settimo a 0″437, non avendo potuto migliorare come avrebbe voluto.

13.20 Bezzecchi ha commesso un errore nel nuovo tentativo di questo run, per cui il romagnolo perde la chance di migliorare.

13.19 Raul Fernandez il migliore in 1’56″593 a precedere di 0″275 Alex Marquez e di 0″296 Morbidelli. Bezzecchi è quarto a 0″371.

13.17 Jolly di Marc Marquez nel primo settore: chiusura sull’anteriore micidiale, bravo e fortunato lo spagnolo a tenerla.

13.16 Tutti in pista per il primo run di questo time-attack.

13.15 VIA ALLA Q2!!

13.14 Bagnaia, in tutto questo, furioso al box: “Non funziona, non funziona…“, le parole di Pecco rubate dalle telecamere di Sky Sport.

13.12 Ci si prepara al time-attack della Q2, con Morbidelli e Lecuona qualificati dalla Q1. Vedremo ora chi avrà il vero potenziale per fare la pole.

13.09 Bagnaia, dunque, partirà 16°. Problemi fisici, ma ancor di più mancanza di feeling con la Ducati per Pecco.

13.07 Di seguito la classifica della Q1:

1 Franco Morbidelli 21 1:57.173 — 6 287,2 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

2 Iker Lecuona 27 1:57.383 +0.210 6 323,3 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

3 Fabio Quartararo 20 1:57.433 +0.260 7 324,3 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

4 Diogo Moreira 11 1:57.596 +0.423 7 319,5 Honda Pro Honda LCR

5 Luca Marini 10 1:57.877 +0.704 7 313,0 Honda Honda HRC Castrol

6 Francesco Bagnaia 63 1:57.891 +0.718 7 213,0 Ducati Ducati Lenovo Team

7 Alex Rins 42 1:57.940 +0.767 7 317,6 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

8 Brad Binder 33 1:58.081 +0.908 6 331,2 KTM Red Bull KTM Factory Racing

9 Enea Bastianini 23 1:58.120 +0.947 7 329,2 KTM Red Bull KTM Tech3

10 Cal Crutchlow 35 1:58.140 +0.967 7 275,5 Honda Castrol Honda LCR

11 Pol Espargaro 44 1:58.414 +1.241 7 290,3 KTM Red Bull KTM Tech3

12 Toprak Razgatlioglu 7 1:58.590 +1.417 7 311,2 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

13 Augusto Fernandez 47 1:58.842 +1.669 7 320,4 Yamaha Yamaha Factory Racing

13.06 Quartararo getta il cuore oltre l’ostacolo, ma per 5 centesimi non riesce ad artigliare la qualificazione per la Q2. E’ terzo il francese della Yamaha.

13.05 Attenzione a Quartararo che si rilancia last-minute.

13.05 BANDIERA A SCACCHI!!!!

13.04 Bagnaia migliora, ma non è sufficiente: Pecco sale al sesto posto a 0″718, Moreira migliora ma rimane terzo.

13.03 Morbidelli migliora il suo tempo e si porta 1’57″173, precedendo un grande Lecuona di 0″210. Moreira e Marini si rilanciano. C’è anche Pecco che ci riprova.

13.02 Difficile che Pecco abbia la possibilità di rilanciarsi per un giro buono.

13.01 Niente da fare per Bagnaia. Si stava lanciando per un buon giro e alla staccata di curva-6 va lungo. Allarga le braccia dai box Davide Tardozzi.

12.59 Ultimo run di questa Q1, vedremo se Bagnaia troverà quella velocità o meno.

12.57 Quartararo da tutto, ma si deve accontentare del terzo posto a 0″352, rimanendo a 8 millesimi da Moreira, attualmente secondo alle spalle di Morbidelli.

12.55 Fatica Pecco, solo settimo in questo primo passaggio a 0″820 da Morbidelli. Alle spalle di Franky troviamo Moreira (+0″344) e Marini (+0″456) con le due Honda. Si rilanciano alcuni piloti, mentre Pecco rallenta e tenterà il tutto per tutto nell’ultimo run.

12.52 Tutti i piloti in pista di questa Q1, con Quartararo che cerca di sfruttare anche la scia con la Yamaha. Bagnaia spinge davanti al gruppo, per trovare la prestazione.

12.50 VIA ALLA Q1!!!

12.49 Sarà dura per Pecco, dal momento che le sensazioni nel corso della FP2 non sono state buone.

12.47 Vedremo se Bagnaia avrà margine per rientrare nei primi due posti della Q1. Le condizioni fisiche del piemontese non sono ideali.

12.45 Ci si prepara alle qualifiche. Dalle 12.50 inizierà la Q1. Questi i piloti presenti:

Francesco Bagnaia — Ducati

Enea Bastianini — KTM

Franco Morbidelli — Ducati

Luca Marini — Honda

Fabio Quartararo — Yamaha

Brad Binder — KTM

Álex Rins — Yamaha

Jack Miller — Yamaha

Joan Mir — Honda

Augusto Fernández — Yamaha

Diogo Moreira — Honda

Iker Lecuona — Ducati

Pol Espargaró — KTM

Cal Crutchlow — Honda

Toprak Razgatlıoğlu — Yamaha

12.43 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Fabio Di Giannantonio 49 1:57.885 — 11 317.6 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

2 Raul Fernandez 25 1:58.002 +0.117 11 320.4 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

3 Marco Bezzecchi 72 1:58.069 +0.184 11 332.3 Aprilia Aprilia Racing

4 Marc Marquez 93 1:58.143 +0.258 12 331.2 Ducati Ducati Lenovo Team

5 Jorge Martin 89 1:58.331 +0.446 11 330.2 Aprilia Aprilia Racing

6 Ai Ogura 79 1:58.387 +0.502 13 322.3 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

7 Alex Marquez 73 1:58.425 +0.540 11 330.2 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

8 Pedro Acosta 37 1:58.501 +0.616 11 320.4 KTM Red Bull KTM Factory Racing

9 Fabio Quartararo 20 1:58.712 +0.827 10 313.0 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

10 Brad Binder 33 1:58.941 +1.056 12 334.3 KTM Red Bull KTM Factory Racing

11 Luca Marini 10 1:58.994 +1.109 11 0.0 Honda Honda HRC Castrol

12 Francesco Bagnaia 63 1:59.012 +1.127 7 319.5 Ducati Ducati Lenovo Team

13 Diogo Moreira 11 1:59.099 +1.214 11 320.4 Honda Pro Honda LCR

14 Franco Morbidelli 21 1:59.439 +1.554 10 161.6 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

15 Jack Miller 43 1:59.503 +1.618 9 310.3 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

16 Joan Mir 36 1:59.510 +1.625 12 321.4 Honda Honda HRC Castrol

17 Iker Lecuona 27 1:59.763 +1.878 9 324.3 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

18 Enea Bastianini 23 1:59.987 +2.102 10 336.4 KTM Red Bull KTM Tech3

19 Toprak Razgatlioglu 7 2:00.017 +2.132 9 322.3 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

20 Cal Crutchlow 35 2:00.237 +2.352 10 296.7 Honda Castrol Honda LCR

21 Augusto Fernandez 47 2:00.259 +2.374 11 314.8 Yamaha Yamaha Factory Racing

22 Pol Espargaro 44 2:00.401 +2.516 9 314.8 KTM Red Bull KTM Tech3

23 Alex Rins 42 2:00.440 +2.555 10 324.3 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

12.42 Chiudono bene Bezzecchi e Marquez: 1’58″367 per il romagnolo e 1’58″257 per lo spagnolo, con quest’ultimo che fa il record nel t-4.

12.40 BANDIERA A SCACCHI!!!

12.38 Bezzecchi, contrariamente agli altri, ha una gomma anteriore morbida usata. Il suo riscontro ne risente ed è di 2’00″167. Marc Marquez chiude in 1’58″412.

12.37 Marc Marquez migliora e si porta in quarta posizione a 0″258 d Di Giannantonio. Si lancia per un giro veloce Bezzecchi.

12.36 Arriva Fernandez, secondo a 0″117 da Di Giannantonio. Ora vediamo se Bezzecchi riuscirà a rispondere. In pista anche Marc Marquez.

12.36 Fabio Di Giannantonio spinge e si porta in vetta, abbattendo il muro dell’1’58”: 1’57″885.

12.36 Migliora Martin, ma rimane in seconda posizione a 0″262 da Bezzecchi. Il romagnolo è in pista.

12.34 Migliora Ai Ogura: il giapponese del Team Trackhouse sale in quarta posizione a 0″425.

12.33 Bezzecchi torna in pista, mentre Martin si rilancia per un nuovo giro veloce.

12.31 Jorge Martin tornato in pista con delle gomme soft nuove. Lo spagnolo stampa il tempo di 1’58″399 e si porta in seconda posizione a 0″330 da Bezzecchi. Migliora Acosta, che è quarto a 0″432, scavalcando Marc Marquez.

12.30 Bagnaia fatica moltissimo in frenata ed è costretto ad abortire il suo giro.

12.28 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Marco Bezzecchi 72 1:58.069 — Aprilia Aprilia Racing

2 Alex Marquez 73 1:58.425 +0.356 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

3 Marc Marquez 93 1:58.714 +0.645 Ducati Ducati Lenovo Team

4 Jorge Martin 89 1:58.821 +0.752 Aprilia Aprilia Racing

5 Luca Marini 10 1:58.994 +0.925 Honda Honda HRC Castrol

6 Francesco Bagnaia 63 1:59.012 +0.943 Ducati Ducati Lenovo Team

7 Fabio Di Giannantonio 49 1:59.026 +0.957 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8 Raul Fernandez 25 1:59.118 +1.049 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

9 Pedro Acosta 37 1:59.408 +1.339 KTM Red Bull KTM Factory Racing

10 Ai Ogura 79 1:59.474 +1.405 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

11 Joan Mir 36 1:59.510 +1.441 Honda Honda HRC Castrol

12 Diogo Moreira 11 1:59.512 +1.443 Honda Pro Honda LCR

13 Fabio Quartararo 20 1:59.571 +1.502 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

14 Brad Binder 33 1:59.783 +1.714 KTM Red Bull KTM Factory Racing

15 Jack Miller 43 1:59.983 +1.914 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

16 Toprak Razgatlioglu 7 2:00.017 +1.948 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

17 Franco Morbidelli 21 2:00.050 +1.981 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

18 Cal Crutchlow 35 2:00.270 +2.201 Honda Castrol Honda LCR

19 Enea Bastianini 23 2:00.339 +2.270 KTM Red Bull KTM Tech3

20 Alex Rins 42 2:00.440 +2.371 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

21 Iker Lecuona 27 2:00.621 +2.552 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

22 Pol Espargaro 44 2:00.701 +2.632 KTM Red Bull KTM Tech3

23 Augusto Fernandez 47 2:01.561 +3.492 Yamaha Yamaha Factory Racing

12.26 Bagnaia, finalmente, dà segnali di vitalità: Pecco sale in sesta piazza a 0″943 da Bezzecchi.

12.25 Tempo alto per Bezzecchi (2’01″065), dopo un primo settore molto veloce. Non è un caso che il romagnolo abbia poi deciso di rientrare.

12.23 Bagnaia è piuttosto indietro, in ventunesima posizione. Pecco deve fare i conti coi problemi fisici e le difficoltà d’assetto sulla Ducati.

12.22 Marc Marquez conclude il suo giro in 1’58″714, migliorando il suo tempo e portandosi a 0″645 ds Bezzecchi. Si rilancia, in tutto questo, il romagnolo.

12.19 Marc Marquez si sveglia e si porta in terza posizione, seppur il distacco è di 0″719.

12.18 Bezzecchi super in questo giro: 1’58″069 a precedere di 0″356 Alex Marquez e di 0″752 Martin.

12.16 Alex Marquez alza l’asticella in 1’58″426 a precedere di 0″333 Bezzecchi e di 0″396 su Martin. Marini e Di Giannantonio in top-5. Stanno girando con gomme soft in questo momento. Le due Ducati di Bagnaia e di Marc Marquez, 17° e 19°, piuttosto indietro.

12.14 Arrivano i primi tempi, con Bezzecchi che svetta in 1’59″358 e precedendo di 316 Martin. Partono forte le Aprilia.

12.13 Tanti piloto in fila indiana per prepararsi a lanciare il proprio run.

12.12 Tutti in pista per trovare la messa a punto.

12.10 30′ per queste prove libere 2, utili per trovare il set-up.

12.10 VIA ALLA FP2!!!

12.08 La priorità, a questo punto, non è inseguire il tempo assoluto, ma ritrovare una finestra di funzionamento che restituisca stabilità alla moto nelle frenate e maggiore grip in uscita di curva. Solo intervenendo su questi aspetti, secondo Bagnaia, sarà possibile ribaltare un weekend nato in salita. “Se riusciamo a capire qualcosa a livello di come rallentare la moto e di come aver grip, c’è la possibilità di andare in Q2 e raddrizzare le cose. C’è da stringere i denti, sappiamo che sarà un weekend difficile, dove l’obiettivo è cercare di stare nella top 10 al momento. Ci proveremo, se riuscissimo a trovare qualcosa stasera, per domani sicuramente sarà un grande vantaggio“, ha concluso.

12.05 Pecco dovrà passare dalla Q1, proprio per le problematiche fisiche di cui si è parlato.

12.03 Situazione complicata per Francesco Bagnaia, reduce da una doppia operazione al braccio: “Onestamente mi aspettavo molto meglio a livello di condizione fisica. Non sapevo che sarebbe stata così dura, perché normalmente la gente che si opera di sindrome compartimentale e di tunnel carpale ci mette poco tempo, e invece sono tre settimane che io continuo ad avere gonfiore alla mano e non riesco a fare forza, né in palestra né negli allenamenti in moto“, ha ammesso.

12.01 Un possibile margine di miglioramento nel prosieguo del GP ha sottolineato Marquez: “Alla fine ogni moto ha il suo concetto ed ha il suo punto forte e debole. Poi subentra il pilota, queste curve sono il mio punto debole. Devo lavorarci durante il weekend”.

11.59 In tutto questo Marc Marquez afferma: “Immagino un weekend come in Olanda. Le Aprilia qui sono un passo avanti. Bezzecchi, Ogura ma anche Martin hanno il passo molto buono. Loro vanno forte qui. Dobbiamo lavorare per essere vicini anche se qui è difficile”.

11.56 Il pilota italiano, nonostante l’ottima prestazione nel time-attack, è preoccupato per la sua tenuta fisica nel prosieguo del weekend a Silverstone: “Ero in difficoltà oggi, dopo il terzo giro iniziavo a faticare parecchio sia quando spingevo molto che quando spingevo meno. La Sprint fisicamente ti porta a stressare il corpo e sarà una giornata tosta, dato che ci sono anche le qualifiche. Tutto quello che possiamo fare, lo faremo. Cerchiamo di fare quello che si può e vediamo“.

11.53 “Sono stati giorni difficili, ho dovuto fare due operazioni. Quella del ginocchio che doveva essere innocua alla fine è stata complessa. Voglio ringraziare tantissimo tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi giorni, tutti i dottori che mi hanno sopportato all’ospedale per le medicazioni, tutta l’Academy, Vale e tutto il mio team, famiglia e amici, tutti. Sono stanco dopo la giornata di oggi, è chiaro. Non è stata una vacanza, qui in Inghilterra ho dormito molto più che a casa“, ha raccontato Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport.

11.50 La Ducati più competitiva è stata quella del solido Fabio Di Giannantonio, ma proprio per questo viene da pensare che il trentatreenne catalano possa proporsi al vertice quando più conta.

11.47 Attenzione però, soprattutto, a Marc Marquez. Il veterano spagnolo si è nascosto, nel senso di aver rilasciato dichiarazioni improntate al basso profilo.

11.44 Quindi, occhio agli altri centauri di Noale, soprattutto a Jorge Martin e Ai Ogura. Lo spagnolo, zitto zitto, è leader della classifica iridata e il giapponese vorrà proseguire a tenere quel rendimento favoloso visto prima della pausa.

11.41 Bezzecchi però starebbe male in termini fisici. Va usato il condizionale, ma le sue parole sono state esplicite. Fa fatica, prova dolore e teme di non poter finire le gare. D’altronde gli interventi chirurgici sono molto recenti e il suo corpo non ha ancora recuperato del tutto.

11.39 Il riminese ha dominato la scena, capitanando la brigata Aprilia. La RS-GP è la moto più performante sul tracciato britannico (non è un caso, alla luce delle grande soddisfazioni prese negli ultimi anni) e l’italiano è il centauro che la sfrutta meglio di tutti.

11.36 Ricomincia la rincorsa al titolo, con cinque piloti vicinissimi nella graduatoria assoluta. Sulla base di quanto visto nelle prove libere di ieri, Marco Bezzecchi sta benissimo in termini di competitività pura.

11.33 Sul tracciato britannico, il Circus delle due ruote regalerà non poco spettacolo, in un day-2 che si presenta particolarmente intensa.

11.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Gran Bretagna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Gran Bretagna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato britannico, il Circus delle due ruote regalerà non poco spettacolo, in un day-2 che si presenta particolarmente intensa.

Si torna a competere dopo la pausa estiva. Sarà interessante capire chi scatterà meglio dai blocchi, nell’atteso confronto tra Ducati e Aprilia. La Rossa è in grande ascesa, spinta dalla classe cristallina del campione del mondo in carica, Marc Marquez.

Lo spagnolo, messi finalmente alle spalle i propri problemi fisici, ha dettato legge e per i rivali sono cominciati i problemi. In particolare, Marco Bezzecchi ha finito per mettere in fila una serie di errori, che nel corso del week end del Sachsenring è costato un brutto infortunio.

Per questa ragione, l’alfiere dell’Aprilia non sarà al top della condizione e dovrà stringere i denti su uno dei circuiti più tecnici e complessi del calendario. Vedremo come risponderà presente l’altro alfiere di Noale, attuale leader del campionato, Jorge Martin. Curiosità anche sulle prestazioni di Francesco Bagnaia e di Fabio Di Giannantonio in sella alle Ducati.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Gran Bretagna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Assisteremo alla FP2 a partire dalle 12.10 italiane, che precederà alle 12.50 le qualifiche. La Sprint Race scatterà alle 17.00 italiane, con 10 giri da affrontare. Buon divertimento!