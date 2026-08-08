LIVE Tuffi grandi altezze, Europei 2026 in DIRETTA: argenti per Barnabà e Cosetti!

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17:05 Termina qui anche la nostra DIRETTA LIVE testuale degli Europei di tuffi dalle grandi altezze di Parigi. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.

17:04 Trieste ci regala due argenti con Elisa Cosetti ed Andrea Barnabà. Si chiude nel migliore dei modi l’Europeo di tuffi per quanto riguarda l’Italia. Copertina per la star Chiara Pellacani, ma il movimento è in salute.

17:02 LA TOP FIVE FINALE

1-Catalin Petru Preda (ROU) 411.60

2-Andrea Barnabà (ITA) 386.00

3-Gary Hunt (FRA) 382.50

4-Carlos Javier Gimeno Martinez (ESP) 378.85

5-Davide Baraldi (ITA) 350.20

16:59 ARGENTO ITALIAAAA! Finisce addirittura fuori dal podio Gimeno, che non va oltre il 110.25 di parziale scivolando anche alle spalle del francese Hunt. Oro al rumeno Preda.

16:57 SIIIIII! Andrea Barnabà fa il possibile con il quadruplo ritornato eseguendolo in maniera quasi impeccabile. Peccato soltanto per l’entrata, ma ci sono 117.60 punti e la seconda posizione a quota 386.00 che vuol dire podio assicurato. Gara che si chiude con lo spagnolo Gimeno Martinez.

16:55 CHE TUFFOOO! Incredibile ciò che abbiamo visto. Meravigliosa l’esecuzione del rumeno Preda, che riceve anche un 10, il primo di tuffi gli Europei compresa la vasca. 145.60 i punti ottenuti da Preda, che irrompe al comando con lo score di 411.60. Tocca ad Andrea Barnabè, non proprio il momento migliore per saltare…

16:53 Popovici va dietro Hunt sporcando l’ingresso in acqua. Arrivano appena 68.20 punti per il rumeno, che è addirittura quarto. Ancora Romania ora con Preda, che offrirà il quadruplo indietro carpiato da 5.2 di coefficiente.

16:51 Ed è straordinario il quadruplo indietro del quarantaduenne transalpino. Arrivano anche i 9.5. 132.30 di parziale e prima posizione con il punteggio di 382.50. Non sarà affatto facile superare il francese. Tocca al rumeno Popovici con il quadruplo avanti con barani carpiato.

16:49 89.30 i punti ottenuti dall’elvetico, che come prevedibile va alle spalle dell’azzurro a quota 328.80. Si prosegue con il francese Gary Hunt. Salgono i decibel del pubblico.

16:47 Peccato. Tuffo ottimo ma entrata non perfetta, sarebbe stata un’esecuzione da podio. Ci sono 112.70 punti con l’italiano che passa a condurre con il punteggio complessivo di 350.20. Vediamo ora lo svizzero Schafer, che non potrà superare Baraldi in quanto offrirà un tuffo da 3.8 di coefficiente.

16:46 Entrata in acqua sporcata dal tedesco, che tuttavia vola a condurre con lo score di 259.55 dopo aver rimediato 64.35 punti con l’ultimo tuffo. Tocca a Davide Baraldi. Per l’azzurro quadruplo indietro raggruppato da 4.9.

16:44 Passa a condurre van Baarsen. Per lui parziale di 71.40 per un totale di 256.70. E’ il momento del tedesco Halbisch, poi entreremo nelle zone calde della classifica.

16:43 Entra scarso Duval, che porta a casa appena 51.60 punti ma non perde posizioni collezionando un totale di 232.35. Spazio ora all’esuberante olandese van Baarsen con il triplo avanti carpiato da 3.4. Il neerlandese ha preferito non forzare vedendosi ormai fuori causa.

16:41 Con attenzione Roels porta a compimento il tuffo da 3.9 di coefficiente. 64.35 per il belga, che sorpassa Istomin issandosi a quota 212.40. Spazio ora allo svizzero Duval.

16:39 Chiude bene dalla verticale il russo Istomin, che si congeda ottenendo 67.20 punti e lo score complessivo di 203.90. E’ il momento del belga Roels.

16:39 Per Dalgaard punteggio di 80.80 ed un totale di 187.80. Si prosegue con il russo Istomin.

16:36 Si riparte con l’erroraccio di Preda. Schienata per l’ungherese, che fortunatamente sta bene. Tocca al danese Dalgaard.

QUARTO ROUND

16:35 Arrivano le scelte ufficiali dei tuffatori. Per Davide Baraldi ed Andrea Barnabà due tuffi da 4.9 di coefficiente, mentre il più alto da 5.2 lo proporrà il rumeno Preda.

16:32 Cresce l’attesa per conoscere le scelte degli atleti in vista del tuffo decisivo.

16:28 LA TOP TEN DOPO IL TERZO ROUND

1-Gimeno Martinez (ESP) 268.60

2-Barnabà (ITA) 268.40

3-Preda (ROU) 266.00

4-Popovici (ROU) 257.20

5-Hunt (FRA) 250.20

6-Schafer (SUI) 239.50

7-Baraldi (ITA) 237.50

8-Halbisch (GER) 195.20

9-van Baarsen (NED) 185.30

10-Duval (SUI) 180.75

16:25 Con il super triplo avanti carpiato dello svizzero Schafer da 88.40 si chiude il terzo round.

16:23 E c’è il sorpasso. Tuffo dalla verticale eccezionale di Gimeno Martinez, che porta a casa 85.00 balzando al comando con lo score di 268.60, con due decimi di punto sull’azzurro.

16:20 Per Halbisch, fratello di Maike che ha conquistato il bronzo nella gara femminile, ci sono 73.10 punti con lo stesso tuffo offerto da Preda. Altro momento potenzialmente decisivo, tocca allo spagnolo Gimeno Martinez. L’iberico era secondo ma a meno di un punto e mezzo da Barnabà.

16:19 Eccellente il triplo avanti con barani di Preda. Per il rumeno arrivano 88.40 punti, di conseguenza c’è la seconda posizione a quota 266.00. Preda è a soli 2 punti e 4 decimi da Barnabà.

16:17 57.80 per l’istrionico olandese van Baarsen, che perde terreno dalla zona podio. Tocca al rumeno Preda, quarto a metà gara.

16:15 Sbavatura di Baraldi in fase di ingresso in acqua, altrimenti sarebbe stato un tuffo fenomenale. 71.40 per l’azzurro, che si allontana dalla zona podio salendo a quota 237.50.

16:13 Perfetto il triplo e mezzo ritornato del favorito della vigilia, che sparisce nella Senna. Tuttavia Barnabà guadagna altri 5 punti sul rumeno. Per Popovici 78.20 punti ed un totale di 257.20. Si prosegue con Davide Baraldi.

16:11 Stesso tuffo di Barnabà anche per il francese Gary Hunt, ma la giuria preferisce sempre l’esecuzione dell’italiano. 76.50 per l’esperto transalpino, che si issa al secondo posto con lo score di 250.20. Momento importante, tocca al rumeno Popovici.

16:09 Decisamente abbondante Dalgaard con lo stesso tuffo di Barnabà. Infatti per il danese ci sono soltanto 49.30 punti e la decima posizione provvisoria.

16:08 Sufficiente il tuffo di Roels. Per il belga ci sono 62.90 punti ed una posizione nelle retrovie dopo gli errori di ieri. Si prosegue con il danese Dalgaard.

16:06 Ottima la spinta, l’esecuzione in volo, peccato per l’entrata in acqua che poteva essere migliore. Arrivano però 83.30 punti per un totale di 268.40.

16:05 Abbondante l’esecuzione del magiaro, che riceve 43.50. Dobra era già abbondantemente fuori dalle posizioni che contano, ma ora è il momento di Andrea Barnabà. Per l’azzurro triplo avanti con mezzo avvitamento.

16:03 66.30 lo score ottenuto dall’elvetico, che si issa a quota 180.75. Tocca all’ungherese Viktor Dobra.

16:01 Inizia la gara con il tuffo dello svizzero Jean-David Duval.

TERZO ROUND

15:58 Due minuti al via del terzo round. Si ripartirà dall’elvetico Duval, poi l’ungherese Dobra e subito l’importantissimo tuffo di Barnabà.

15:56 14 gli atleti in gara. Di seguito la startlist:

Duval (SUI)

Dobra (HUN)

Barnabà (ITA)

Roels (BEL)

Dalgaard (DEN)

Hunt (FRA)

Popovici (ROU)

Baraldi (ITA)

Istomin (NAB)

van Baarsen (NED)

Preda (ROU)

Halbisch (GER)

Gimeno Martinez (ESP)

Schafer (SUI)

15:53 In classifica Barnabà guida con lo score di 185.10, seguito dall’iberico Gimeno Martinez (183.60) e dai rumeni Popovici (179.00) e Preda (177.60). Nel terzo round ci saranno tutti tuffi dal coefficiente massimo di 3.4, mentre la quarta rotazione sarà completamente libera.

15:49 Italia che si giocherà grandissime chance di medaglia in primis con Andrea Barnabà, che ieri ha chiuso i due turni in prima posizione, in secondo luogo con Davide Baraldi. Quest’ultimo è sesto a poco meno di 13 punti dal terzo posto.

15:45 Ben ritrovati amici di OA Sport. Tra 15 minuti esatti inizierà il terzo round della finale maschile.

14:20 Termina per il momento la nostra DIRETTA LIVE scritta dei round finali degli Europei di tuffi dalle grandi altezze. Appuntamento alle 16.00 con la finale maschile.

14:19 Arriva dunque un’altra medaglia per l’Italia grazie alla splendida prova della triestina. Dalle 16.00 altre opportunità con la finale maschile.

14:18 LA TOP FIVE CONCLUSIVA

1-Nelli Chukanivska (UKR) 324.70 oro

2-Elisa Cosetti (ITA) 297.20 argento

3-Maike Elena Halbisch (GER) 292.15 bronzo

4-Morgane Herculano (SUI) 281.50

5-Iris Corinna Schmidbauer (GER) 271.05

14:16 Oro meritato per l’ucraina. Tuffo elegante chiuso con un’entrata eccezionale. Per Chukanivska parziale mostruoso di 98.00 e punteggio complessivo di 324.70. Argento per Elisa Cosetti, bronzo alla tedesca Halbisch.

14:14 E’ un gran tuffo quello di Elisa! VOLAAAAA AL COMANDO! 87.40 i punti dell’azzurra, che passa a condurre con lo score di 297.20! Capiremo ora il peso del metallo con il tuffo dell’ucraina Chukanivska.

14:13 81.70 i punti ottenuti dall’elvetica Herculano, che termina con un totale di 281.50. Resiste al comando la tedesca Halbisch. Tocca all’azzurra Cosetti con il triplo ritornato raggruppato da 3.8.

14:11 Ci sono 73.50 punti per Schmidbauer, che chiude alle spalle della connazionale Halbisch con 271.05. Ora la svizzera Herculano.

14:09 Non chiude nel migliore dei modi la francese Bayon, che chiude a quota 244.20. Entriamo ora nelle fasi calde a partire dal tuffo della tedesca Schmidbauer. Doppio e mezzo indietro con due avvitamenti da 4.2 di coefficiente.

14:07 Meraviglioso il tuffo di Halbisch, che recupererà tantissimo! Attenzione alla tedesca, che porta a casa la bellezza di 112..50 punti per un totale di 292.15 balzando in testa.

14:05 Sbaglia anche van Katwijk, ormai fuori dalla lotta per le medaglie. Ora il triplo e mezzo indietro dalla verticale della tedesca Halbisch. Coefficiente di 5.0, il più alto della gara.

14:03 Errore di comunicazione da parte dell’organizzazione. Chukalivska porterà un tuffo da 4.0 di coefficiente.

14:02 Errore della danese Bornebusch, che si congeda con lo score complessivo di 161.65. Tocca all’olandese van Katwijk.

QUARTO ED ULTIMO ROUND

13:56 Diramate le scelte delle atlete. Elisa Cosetti non vuole forzare e si affida al doppio indietro con un avvitamento da 3.1. Ancor più conservativa la scelta di Chukaniwska, che eseguirà un tuffo dal coefficiente di 2.7 (indietro rovesciato carpiato). Rischieranno invece le inseguitrici.

13:53 Ultima rotazione di tuffi che avrà coefficienti liberi. Vedremo di sicuro tuffi dall’elevata spettacolarità e tasso tecnico.

13:49 Siamo in attesa di conoscere le scelte delle atlete per l’ultimo e decisivo round.

13:44 Con l’ottimo tuffo della tedesca Halbisch, che sigla 75.90 punti, si chiude il terzo round. Questa la classifica:

1-Chukanivska (UKR) 226.70

2-Cosetti (ITA) 209.80

3-Herculano (SUI) 199.80

4-Schmidbauer (GER) 197.55

5-Bayon (FRA) 192.90

6-Halbisch (GER) 179.65

7-van Katwijk (NED) 146.35

8-Bornebusch (DEN) 120.95

13:42 Leggermente scarsa nella parte finale l’azzurra. Serviva qualcosina di meglio, arrivano 68.00 punti per un totale di 209.80. La quarta posizione è a 12 punti dall’italiana.

13:41 Tocca alla nostra Elisa Cosetti. Triplo avanti con barani per la triestina.

13:39 Splendido il tuffo con ottimo ingresso in acqua dell’ucraina, che ottiene 74.40 punti e si riprende la vetta con lo score di 226.70.

13:37 Ottimo il tuffo della francese Bayon, che strappa 69.70 punti issandosi in terza posizione con il punteggio di 192.90. Ora la leader Chukanivska. Doppio avanti con un avvitamento e mezzo da 3.1 per l’ucraina.

13:36 Bene l’olandese van Katwijk, che ottiene 71.40 punti. La neerlandese era però attardata irrimediabilmente a causa dell’errore con la verticale di ieri. Salgono i decibel del pubblico, tocca alla francese Bayon.

13:35 Per l’elvetica Herculano stessi punti della teutonica. La svizzera passa al comando con lo score complessivo di 199.80. I tuffi di questa rotazione hanno tutti il coefficiente bloccato di 3.4.

13:33 Schmidbauer porta a casa 61.20 punti con il suo terzo tuffo. Si prosegue con la svizzera Herculano.

13:31 Si parte dalla tedesca Schmidbauer, quarta dopo metà gara.

INIZIA IL TERZO ROUND

13:27 Questa la startlist della finale femminile:

Bornebusch (DEN)

van Katwijk (NED)

Halbisch (GER)

Bayon (FRA)

Schmidbauer (GER)

Herculano (SUI)

Cosetti (ITA)

Chukanivska (UKR)

13:23 L’italiana è a quota 141.80 punti, 10.50 in meno dell’ucraina Nelli Chukanivska. Terza invece la svizzera Morgane Herculano con 138.60.

13:18 Elisa Cosetti sogna la medaglia. L’azzurra ripartirà dalla seconda posizione colta ieri con i primi due tuffi.

13:13 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dell’ultima giornata degli Europei di tuffi dalle grandi altezze. Poco meno di 20 minuti all’inizio degli ultimi due turni femminili.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della giornata dedicata ai turni di finale degli Europei di tuffi dalle grandi altezze. A Parigi (Francia) gli atleti si giocheranno il podio offrendo salti spettacolari dai coefficienti di difficoltà mostruosi dando vita ad una gara da non perdere. Appuntamento alle 13.30 con l’evento femminile, mentre quello maschile inizierà alle 16.00.

In campo femminile l’Italia si affida ad Elisa Cosetti. L’azzurra ripartirà dalla seconda posizione conquistata grazie ai due ottimi tuffi dei primi due round. 141.80 i punti messi a referto dall’italiana, che insegue l’ucraina Nelli Chukanivska, prima a quota 152.30. C’è però ressa alle spalle di Cosetti, con la svizzera Morgane Herculano e la tedesca Iris Corinna Schmidbauer in zona podio rispettivamente con 138.60 punti e 136.35 punti. Staccate le altre rivali, con la sola francese Madeleine Bayon che può sperare nella rimonta ripartendo da 123.20.

Al maschile l’Italia sogna in grande dopo la prima giornata. Al comando c’è Andrea Barnabà con lo score di 185.10. L’azzurro vanta un punto e mezzo di margine sullo spagnolo Carlos Javier Gimeno Martinez. Un vantaggio risicato ma indicativo al termine dei due round inaugurali. Vicinissima anche la coppia rumena composta da Constantin Popivici e Catalin Petru Preda, che seguono l’italiano a distanza di 6.10 e 7.50 punti. Sesto invece Davide Baraldi a quota 166.10, con il podio che dista poco meno di 13 punti.

I round di finale degli Europei di tuffi dalle grandi altezze inizieranno alle 13.30 con la gara femminile, poi gli uomini alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!