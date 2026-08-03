MotoGP, GP Gran Bretagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 7-9 agosto a Silverstone

Nel week end del 7-9 agosto il Motomondiale tornerà in scena a Silverstone, in occasione del GP di Gran Bretagna. Su uno dei tracciati più spettacolari del calendario, il Circus delle due ruote riprenderà ad animare gli appassionati, dopo la pausa estiva.

In MotoGP la situazione appare incerta. L’Aprilia può contare sul leader della classifica mondiale, Jorge Martin, ma deve fare i conti coi problemi fisici di Marco Bezzecchi, autore di tanti errori e vittima di un brutto incidente in Olanda, e sull’ascesa inesorabile di Marc Marquez.

Il nove volte iridato, in sella alla Ducati ufficiale, sta mettendo in mostra una costanza di rendimento impressionante e il connubio con la Rossa fa paura. Vedremo se sul circuito britannico si confermerà. Da valutare quanto saprà fare anche l’altro alfiere di Borgo Panigale, Francesco Bagnaia.

Il GP di Gran Bretagna, appuntamento del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali di Sky Sport, ovvero Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno televisivamente in diretta e in streaming l’evento, con le qualifiche delle tre categorie e la Sprint Race di MotoGP, mentre in differita le gare domenicali. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutto il week end.

GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2026

Venerdì 7 agosto (orari italiani)

Ore 11:00-11:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 11:50-12:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 12:45-13:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 15:15-15:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 16:05-16:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-18:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 8 agosto (orari italiani)

Ore 10:40-11:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 11:25-11:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 12:10-12:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 12:50-13:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 14:45-15:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 15:10-15:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 15:40-15:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16:05-16:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 17:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 9 agosto (orari italiani)

Ore 10:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

Ore 15:30, Gara MOTO3

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.