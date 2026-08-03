Calendario Europei nuoto di fondo 2026: orari, programma, tv, streaming

Dal 4 all’8 agosto gli Europei di nuoto di fondo si prenderanno la scena nella competizione riservata agli sport acquatici. Nelle acque della Senna, a Parigi, i “caimani” si affronteranno, dovendo prestare anche attenzione anche quello che sarà il contesto di gara.

Non è un mistero che ci sia un po’ di preoccupazione rispetto a quello che incontreranno gli atleti, ricordando le tante polemiche che ci furono nel corso dei Giochi Olimpici di due anni fa, quando sempre nel fiume parigini si tenne la competizione a Cinque Cerchi.

La squadra azzurra vorrà essere protagonista. L’esordio, come detto, è fissato per martedì 4 agosto con la 10 chilometri maschile, al via dalle ore 10, che vedrà impegnati il campione olimpico Gregorio Paltrinieri insieme a Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Nel pomeriggio, alle 14.30, sarà invece la volta della prova femminile, con il bronzo olimpico Ginevra Taddeucci affiancata da Linda Caponi e Giulia Berton.

Le competizioni prenderanno il via dal Pont de Grenelle, lungo la Senna, un luogo ricco di fascino e storia. Proprio qui, dal 1870, si trova infatti la celebre Statua della Libertà parigina, il primo modello in scala ridotta del monumento che oggi domina la Liberty Island di New York.

La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD e dai canali di Sky Sport, in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali delle gare.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO DI FONDO 2026

Martedì 4 agosto

10:00 10 km maschile

14:30 10 km femminile

Mercoledì 5 agosto

10:00 5 km maschile

14:30 5 km femminile

Venerdì 7 agosto

9:00 knockout 3 km femminile

11:00 knockout 3 km maschile

Sabato 8 agosto

10:00 staffetta mista

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO DI FONDO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206) o Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport