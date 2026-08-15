Sport in tv oggi (sabato 15 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 15 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Europei di atletica in quel di Birmingham e sugli Europei di nuoto a Parigi, dove l’Italia si gioca nuove importanti carte da podio (su tutti Andy Diaz per il titolo nel salto triplo). A Francoforte proseguono i Mondiali di ginnastica ritmica, con il concorso generale per gruppi e l’esordio delle Farfalle, mentre a Zagabria vanno in scena le Finali di Specialità degli Europei di ginnastica artistica femminile (Manila Esposito ed Elisa Iorio da medaglia).

Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con il Giro del Portogallo, l’Arctic Race e il Giro di Cechia, da seguire anche i Mondiali di equitazione, i Mondiali di vela 470 e gli Europei di beach volley. L’Italia incrocerà il Belgio in un’amichevole di basket femminile verso gli Europei, poi nel tardo pomeriggio e nella notte gli amenti del tennis si potranno gustare il secondo turno del Masters 1000 e WTA 1000 di Cinnati.

L’Italia affronterà la Germania nei quarti di finale dei Mondiali di flag football, con l’obiettivo di approdare alle semifinali serali. Da seguire anche la Coppa Italia di calcio, i campionati esteri e le ultime amichevoli prima dell’inizio della Serie A. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 15 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 15 agosto

04.00 VELA – Mondiali 470, regate (diretta streaming sul canale YouTube di 470 Sailing World Championship)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Made in Denmark, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.00 SNOOKER – China Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO, Max, DAZN)

08.30 ATLETICA – Europei, sessione mattutina (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 13.00 e a seguire su RaiSportHD fino alle ore 14.30; diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

09.15 FLAG FOOTBALL (Mondiali, quarti di finale femminili) – Due partite: Messico-Spagna, Canada-Austria (diretta streaming sul canale YouTube di IFAF)

09.30 FORMULA E – GP Londra 1, prove libere 3 (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

09.30 NUOTO – Europei, sessione mattutina (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

10.30 FLAG FOOTBALL (Mondiali, quarti di finale femminili) – Due partite: USA-Germania, Gran Bretagna-Panama (diretta streaming sul canale YouTube di IFAF)

11.00 GINNASTICA RITMICA (Mondiali) – Concorso generale per gruppi (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.30 alle ore 12.55 e su Rai 2 dalle ore 14.00 alle ore 17.00; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 2)

11.00 BEACH VOLLEY – Europei, quarti di finale e semifinali (diretta streaming su Euro Volley Tv)

11.40 FORMULA E – GP Londra 1, qualifiche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

11.45 FLAG FOOTBALL (Mondiali, quarti di finale maschili) – Italia-Germania (diretta streaming sul canale YouTube di IFAF)

11.45 FLAG FOOTBALL (Mondiali, quarti di finale maschili) – Samoa Americane-Canada (diretta streaming sul canale YouTube di IFAF)

12.10 CICLISMO – Giro di Cechia, terza tappa: Pardubice-Dlouhé strane (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15.30)

13.00 FLAG FOOTBALL (Mondiali, quarti di finale maschili) – Due partite: Giappone-USA, Messico-Panama (diretta streaming sul canale YouTube di IFAF)

13.00 CALCIO FEMMINILE (amichevole) – Borussia Dortmund-Roma (diretta streaming su DAZN)

13.30 SNOOKER – China Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 14.30; diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.35 CICLISMO – Arctic Race, terza tappa: Stokmarknes-Storheia Summit (diretta tv su Eurosport 2, DAZN fino alle ore 15.30 e dalle ore 17.00 fino alla conclusione; diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.35 CICLISMO – Giro del Portogallo, nona tappa: Paredes-Mondim de Basto (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 16.30)

15.00 GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Finali di Specialità (diretta tv su Rai 2 dalle ore 17.00 alle ore 18.10; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1)

15.00 BASKET FEMMINILE (amichevole) – Belgio-Italia (diretta streaming sul canale YouTube della Federazione belga)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Fedex St. Jude Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

16.00 CALCIO (amichevole) – Brighton-Bologna (diretta streaming su DAZN)

16.05 FORMULA E – GP Londra 1, gara (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Discovery Plus, HBO Max)

16.45 FLAG FOOTBALL (Mondiali, quarti di finale femminili) – Semifinali femminili (diretta streaming sul canale YouTube di IFAF, DAZN)

16.45 CALCIO (amichevole) – Manchester United-Milan (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky GO, NOW, DAZN)

17.00 EQUITAZIONE (Mondiali) – Completo, cross-country (diretta streaming su FEI Tv)

17.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Cincinnati, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 23.00; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Kecmanovic (ore 17.00), Arnaldi-Landaluce (ore 17.00), Bellucci-Mensik (secondo match dalle ore 17.00), Darderi-Hijikata (terzo match dalle ore 17.00), Berrettini-Lehecka (quarto match dalle ore 17.00)

17.00 TENNIS – WTA 1000 Cincinnati, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 23.00; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 252, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

17.30 CALCIO (amichevole) – Borussia Dortmund-Roma (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Catanzaro-Sudtirol (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity)

18.30 NUOTO – Europei, sessione serale (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Max; diretta tv su Sky Sport uno dalle ore 18.40; diretta streaming su Rai Play, Sky GO, NOW, European Aquatics Tv)

18.30 CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Udinese-Padova (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

18.45 CALCIO (Scottish Cup, ottavi di finale) – Dundee United-Celtic Glasgow (diretta streaming su Como Tv)

19.15 FLAG FOOTBALL (Mondiali, quarti di finale femminili) – Semifinali maschili (diretta streaming sul canale YouTube di IFAF, DAZN)

19.30 CALCIO (amichevole) – Inter-Betis Siviglia (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

19.30 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Getafe (diretta streaming su DAZN)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Excelsior-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)

20.00 CALCIO (Saudi League araba) – Al Nassr-Al Fateh (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.tv)

20.45 ATLETICA – Europei, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 21.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 21.45; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

20.45 CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Venezia-Modena (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, primo turno) – Salernitana-Scafatese (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.15 CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Torino-Carrarese (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Rio Ave-Porto (diretta streaming su DAZN)

21.45 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Estudiantes-Gimnasia La Plata (diretta streaming su Como Tv)

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