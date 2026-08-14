Europei atletica 2026, il programma di domani (15 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara

Domani, sabato 15 agosto, si disputerà la sesta e penultima giornata dei Campionati Europei di atletica 2026 a Birmingham. Entra nel vivo la bagarre per il primato nel medagliere con un day-6 in cui verranno assegnati ben tredici titoli: maratone e mezze maratone di marcia, eptathlon, salto in alto, 400 metri al femminile e giavellotto, salto triplo, 10.000 e 1500 metri nel settore maschile oltre alle staffette di genere 4×100.

L’Italia si gioca delle carte molto pesanti soprattutto nella marcia, puntando almeno al podio con Massimo Stano, Francesco Fortunato, Antonella Palmisano e Sofia Fiorini nelle rispettive distanze. Occhi puntati in serata sulla sfida stellare nel triplo tra l’azzurro Andy Diaz ed il portoghese Pedro Pichardo, con anche Andrea Dallavalle e Simone Biasutti a caccia di una medaglia. Curiosità inoltre per le staffette veloci maschili e femminili.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming della sesta giornata degli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport), Sky Sport Uno (sessione mattutina e dalle 21.00 in poi) e Sky Sport Arena; in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA DOMANI

Sabato 15 agosto

8.30 Mezza maratona di marcia (maschile)

8.30 Mezza maratona di marcia (femminile)

8.30 Maratona di marcia (maschile)

8.30 Maratona di marcia (femminile)

11.25 Eptathlon, salto in lungo

12.50 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

12.55 Eptathlon, tiro del giavellotto

13.15 1500 metri (femminile), batterie

13.40 4×100 (femminile), batterie

14.00 4×100 (maschile), batterie

20.45 Eptathlon, 800 metri

21.01 Tiro del giavellotto (maschile), finale

21.07 Salto in alto (femminile), finale

21.10 400 metri (femminile), finale

21.17 Salto triplo (maschile), finale

21.25 10.000 metri (maschile), finale

22.07 1500 metri (maschile), finale

22.33 4×100 (maschile), finale

22.48 4×100 (femminile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA DOMANI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 13.00 fino al termine della sessione mattutina e dalle 20.30 alle 21.00; Rai 2 dalle 8.25 alle 13.00 e dalle 21.00 fino alla conclusione; Sky Sport Uno (tutta la sessione mattutina e dalle 21.00 in poi) e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI EUROPEI ATLETICA

Mezza maratona di marcia (maschile): Andrea Cosi, Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino.

Mezza maratona di marcia (femminile): Michelle Cantò, Nicole Colombi, Alexandrina Mihai, Antonella Palmisano.

Maratona di marcia (maschile): Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni, Massimo Stano.

Maratona di marcia (femminile): Federica Curiazzi, Sofia Fiorini, Eleonora Giorgi.

Eptathlon: Sveva Gerevini.

Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Larissa Iapichino.

1500 metri (femminile), batterie: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini.

4×100 (femminile), batterie: quartetto da definire.

4×100 (maschile), batterie: quartetto da definire.

Tiro del giavellotto (maschile), finale: Giovanni Frattini.

Salto in alto (femminile), finale: Idea Pieroni, Asia Tavernini.

Salto triplo (maschile), finale: Simone Biasutti, Andrea Dallavalle, Andy Diaz.

10.000 metri (maschile), finale: Yeman Crippa, Pasquale Selvarolo, Francesco Guerra.

1500 metri (maschile), finale: ev. Pietro Arese e Joao Bussotti.

4×100 (maschile), finale: ev. quartetto da definire.

4×100 (femminile), finale: ev. quartetto da definire.