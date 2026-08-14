Europei nuoto 2026, il programma di domani (15 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara

Proseguono senza soluzione di continuità gli Europei senior 2026 degli sport acquatici: domani, sabato 15 agosto, si terrà la sesta giornata di gare riservata totalmente al nuoto in corsia. A Parigi, in Francia, la sessione mattutina partirà alle ore 9.30, mentre la sessione serale scatterà alle ore 18.30.

Nelle batterie del mattino andranno in scena sei specialità, con un totale di 20 italiani in vasca, dei quali 16 impegnati nelle prove individuali più un quartetto all’opera in staffetta, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per cinque semifinali e per l’assegnazioni di medaglie e titoli in sette finali.

Le gare degli Europei senior 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD (9.30-11.30), Rai 2 HD (18.30-20.30), Sky Sport Uno (18.45-21.45), Sky Sport Max (9.30-11.45 e 18.30-21.45), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2026

Sabato 15 agosto

Sessione mattutina

9.30 NUOTO Batterie 50m stile libero uomini – Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Giovanni Guatti

9.48 NUOTO Batterie 200m farfalla donne – Giada Alzetta, Paola Borrelli, Anita Gastaldi

10.01 NUOTO Batterie 100m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzeri

10.24 NUOTO Batterie 50m rana donne – Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Benedetta Pilato

10.36 NUOTO Batterie 200m misti uomini – Jacopo Barbotti, Alberto Razzetti

10.57 NUOTO Batterie staffetta 4x200m stile libero mista – Italia

Sessione pomeridiana

18.30 NUOTO Finale 200m farfalla uomini

18.37 NUOTO Finale 50m stile libero donne

18.42 NUOTO Finale 50m rana uomini

18.47 NUOTO Finale 200m misti donne

18.54 NUOTO Semifinali 50m stile libero uomini

19.01 NUOTO Semifinali 50m rana donne

19.20 NUOTO Finale 1500m stile libero uomini

19.52 NUOTO Semifinali 200m farfalla donne

20.02 NUOTO Semifinali 200m misti uomini

20.12 NUOTO Finale 100m dorso donne

20.18 NUOTO Semifinali 100m dorso uomini

20.47 NUOTO Finale staffetta 4x200m stile libero mista

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD 9.30-11.30, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.45-21.45, Sky Sport Max (206) 9.30-11.45 e 18.30-21.45.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.

Diretta testuale: OA Sport.