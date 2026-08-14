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Europei nuoto 2026, il programma di domani (15 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara
Proseguono senza soluzione di continuità gli Europei senior 2026 degli sport acquatici: domani, sabato 15 agosto, si terrà la sesta giornata di gare riservata totalmente al nuoto in corsia. A Parigi, in Francia, la sessione mattutina partirà alle ore 9.30, mentre la sessione serale scatterà alle ore 18.30.
Nelle batterie del mattino andranno in scena sei specialità, con un totale di 20 italiani in vasca, dei quali 16 impegnati nelle prove individuali più un quartetto all’opera in staffetta, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per cinque semifinali e per l’assegnazioni di medaglie e titoli in sette finali.
Le gare degli Europei senior 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD (9.30-11.30), Rai 2 HD (18.30-20.30), Sky Sport Uno (18.45-21.45), Sky Sport Max (9.30-11.45 e 18.30-21.45), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.
CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2026
Sabato 15 agosto
Sessione mattutina
9.30 NUOTO Batterie 50m stile libero uomini – Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Giovanni Guatti
9.48 NUOTO Batterie 200m farfalla donne – Giada Alzetta, Paola Borrelli, Anita Gastaldi
10.01 NUOTO Batterie 100m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzeri
10.24 NUOTO Batterie 50m rana donne – Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Benedetta Pilato
10.36 NUOTO Batterie 200m misti uomini – Jacopo Barbotti, Alberto Razzetti
10.57 NUOTO Batterie staffetta 4x200m stile libero mista – Italia
Sessione pomeridiana
18.30 NUOTO Finale 200m farfalla uomini
18.37 NUOTO Finale 50m stile libero donne
18.42 NUOTO Finale 50m rana uomini
18.47 NUOTO Finale 200m misti donne
18.54 NUOTO Semifinali 50m stile libero uomini
19.01 NUOTO Semifinali 50m rana donne
19.20 NUOTO Finale 1500m stile libero uomini
19.52 NUOTO Semifinali 200m farfalla donne
20.02 NUOTO Semifinali 200m misti uomini
20.12 NUOTO Finale 100m dorso donne
20.18 NUOTO Semifinali 100m dorso uomini
20.47 NUOTO Finale staffetta 4x200m stile libero mista
PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD 9.30-11.30, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.45-21.45, Sky Sport Max (206) 9.30-11.45 e 18.30-21.45.
Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.
Diretta testuale: OA Sport.