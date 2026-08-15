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LIVE Europei 2026, sabato 15 agosto in DIRETTA: giornata campale con atletica, nuoto e ginnastica! Subito la marcia alle 8.30!

Pubblicato

4 minuti fa

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Andy Diaz
Andy Diaz / Grana FIDAL

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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO 2026

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA 2026

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale di tutti gli eventi che assegnano un titolo per gli Europei 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle rassegne continentali di nuoto, atletica e ginnastica artistica: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 15 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI NUOTO E GLI AZZURRI IN GARA

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI ATLETICA E GLI AZZURRI IN GARA

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA ARTISTICA E LE AZZURRE IN GARA

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti ad un nuovo liveblog dedicato agli Europei di nuoto, atletica e ginnastica artistica.

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