LIVE Nuoto, Europei 2026 in DIRETTA: Pilato e Ceccon in mattinata, Cerasuolo sogna in serata

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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO 2026

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi. La sesta giornata degli Europei di nuoto 2026 di Parigi offre all’Italia un’altra lunga serie di occasioni, con gli azzurri impegnati praticamente in ogni settore del programma. Dalla velocità dello stile libero alla rana, passando per dorso, farfalla e misti fino alla nuova 4×200 stile libero mista, la mattinata servirà a costruire una serata che potrebbe diventare particolarmente interessante. Si comincia alle 9.30 con sei gare di batterie, mentre dalle 18.30 spazio a finali e semifinali. Leonardo Deplano, Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, Anita Bottazzo, Alberto Razzetti e Jacopo Barbotti sono alcuni dei nomi italiani più attesi.

Subito adrenalina con i 50 stile libero maschili, gara nella quale anche un dettaglio può fare la differenza tra qualificazione ed eliminazione. Il punto di riferimento è Egor Kornev, nettamente davanti a tutti in Europa in questa stagione grazie al 21”06. Dietro di lui, però, le distanze si accorciano drasticamente: Sean Niewold, Andrej Barna, Thomas Fannon, Nikita Sheremet e Maxime Grousset fanno parte di un gruppo nel quale pochi centesimi possono modificare completamente le gerarchie. L’Italia punta soprattutto su Leonardo Deplano, quarto ai Mondiali 2025 e argento continentale a Roma 2022. Il 21”64 ottenuto quest’anno lo colloca nel gruppo degli inseguitori, mentre il personale di 21”50 certifica la possibilità di lottare ad altissimo livello. Prima di pensare alle medaglie, però, bisognerà attraversare due turni estremamente insidiosi: con una concorrenza così numerosa, non ci sarà praticamente spazio per errori né in batteria né, soprattutto, in semifinale.

Tre azzurre saranno invece al via nei 200 farfalla, con Paola Borrelli che si presenta dopo una stagione di grande crescita. Il 2’07”47 rappresenta il suo nuovo limite e coincide con il miglior crono stagionale della campionessa europea Helena Rosendahl Bach. La danese resta una delle donne da battere, ma il riferimento cronometrico più importante appartiene alla britannica Keanna MacInnes, scesa a 2’06”76. Nel gruppo di vertice vanno inserite anche Ellen Walshe ed Emily Richards. Borrelli non sarà sola: Anita Gastaldi, con il suo 2’09”94, e Giada Alzatta, arrivata a 2’10”87 al Sette Colli, completano un terzetto che renderà particolarmente interessante anche la sfida interna. Potendo avanzare soltanto due atlete per nazione, la batteria sarà già una selezione tra le italiane, oltre che una corsa contro il cronometro e le avversarie.

Thomas Ceccon torna invece nei suoi 100 dorso, la gara del record mondiale di 51”60 stabilito a Budapest nel 2022 e soprattutto dell’oro olimpico conquistato proprio a Parigi nel 2024. I riscontri cronometrici del 2026 non sono ancora quelli delle annate migliori, ma il veneto ha dimostrato più volte di sapersi trasformare quando aumenta il peso dell’appuntamento. La concorrenza non permetterà comunque distrazioni. Apostolos Christou, campione europeo in carica, ha già nuotato 52”47, Kliment Kolesnikov 52”51, mentre Hubert Kos, Yohann Ndoye-Brouard e Ollie Morgan aggiungono ulteriore qualità a una gara che potrebbe richiedere prestazioni importanti già per entrare tra i primi otto. Per Ceccon il primo obiettivo sarà attraversare senza eccessivo dispendio la batteria, per poi alzare inevitabilmente il livello in semifinale.

Nei 50 rana femminili l’Italia avrà addirittura tre delle sue migliori interpreti una accanto all’altra nella stessa batteria. È una situazione che rende il turno mattutino particolarmente delicato, perché la regola delle due qualificate per nazione condannerà comunque almeno un’azzurra all’eliminazione. Benedetta Pilato parte con il miglior riferimento italiano: 30”00 in stagione e soprattutto un 29”30 che rappresenta il record dei Campionati. Con lei ci saranno Anita Bottazzo, autrice di 30”20 nel 2026, e Lisa Angiolini, accreditata di 30”49. Non sarà possibile fare troppi calcoli, anche perché il panorama internazionale presenta specialiste come la primatista mondiale Ruta Meilutyte, oltre a Eneli Jefimova, Florine Gaspard, Mona McSharry, Ralina Giliazova e Yuliya Efimova. Per conquistare i due posti italiani disponibili in semifinale potrebbe dunque essere necessario avvicinarsi immediatamente ai propri migliori livelli.

Possibilità importanti anche nei 200 misti maschili con Alberto Razzetti e Jacopo Barbotti. Quest’ultimo è stato una delle rivelazioni degli Assoluti di Riccione, dove ha abbassato drasticamente il personale fino a 1’57”75. Un solo centesimo meglio dell’1’57”76 ottenuto nella stessa occasione da Razzetti, che può però contare su ben altra esperienza internazionale e soprattutto sul record italiano di 1’56”21. La gara presenta diversi uomini da medaglia. Hubert Kos guida il ranking stagionale con 1’55”50, Duncan Scott rappresenta una garanzia nei grandi appuntamenti e Tom Dean, Ilya Borodin e Mikhail Scherbakov aumentano ulteriormente la profondità del campo. Resta poi da valutare la situazione di Léon Marchand, il cui programma è condizionato dai problemi fisici accusati nel corso della stagione. Per Razzetti e Barbotti l’obiettivo immediato sarà superare le batterie e guadagnarsi una semifinale nella quale i margini inevitabilmente si ridurranno.

La mattinata terminerà con una novità assoluta: la 4×200 stile libero mista, inserita per la prima volta nel programma. L’Italia parte da quanto mostrato nelle due staffette tradizionali disputate nella giornata inaugurale: quarto posto degli uomini in 7’02”82 e quinto delle donne in 7’54”25. La Gran Bretagna, vincitrice di entrambe le 4×200, rappresenta inevitabilmente il riferimento iniziale, mentre Francia, Germania, Ungheria e Atleti Neutrali B dispongono a loro volta di materiale importante. In una specialità tutta da scoprire, composizione del quartetto e ordine delle frazioni potrebbero assumere un peso ancora maggiore del solito.

La sessione serale partirà alle 18.30 con quattro finali consecutive: 200 farfalla maschili, 50 stile libero femminili, 50 rana maschili e 200 misti femminili. La presenza degli italiani dipenderà naturalmente dall’esito dei turni disputati precedentemente. Dalle 18.54 spazio alle semifinali dei 50 stile libero maschili, seguite alle 19.01 da quelle dei 50 rana femminili. Alle 19.20 si assegnerà il titolo dei 1500 stile libero maschili, prima di tornare alle semifinali con i 200 farfalla femminili dalle 19.52 e i 200 misti maschili dalle 20.02.

Ultima parte di serata ancora senza pause: alle 20.12 è prevista la finale dei 100 dorso femminili, mentre dalle 20.18 saranno i 100 dorso maschili a disputare le semifinali. Il sipario calerà alle 20.47 con la finale della 4×200 stile libero mista, ultimo titolo in palio in una sesta giornata nella quale l’Italia avrà la possibilità di essere protagonista dalla prima batteria del mattino fino all’ultima staffetta della sera.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei di nuoto di Parigi 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie e si prosegue alle 18.30 con le finali. Buon divertimento!