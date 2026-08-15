LIVE Ginnastica artistica, Europei 2026 in DIRETTA: Manila Esposito ed Elisa Iorio puntano in alto nelle finali di specialità

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della giornata dedicata alle finali di specialità degli Europei di ginnastica artistica 2026. A Zagabria (Croazia) le azzurre proveranno a regalare all’Italia le prime medaglie con Manila Esposito ed Elisa Iorio pronte a risplendere nella giornata di Ferragosto. Appuntamento alle 15.00, mentre per ammirare le prime azzurre bisognerà attendere le 15.50 con le parallele asimmetriche in cui l’Italia si affiderà anche a Giulia Perotti.

Sabato delle italiane che inizierà con le parallele asimmetriche. Due le azzurre al via nella finale della seconda disciplina in programma, con Giulia Perotti che in qualifica ha strappato l’ultimo posto utile, mentre Elisa Iorio segue da vicinissimo la migliore delle eliminatorie, ovvero la tedesca Helen Kevric. Alla trave invece l’Italia si giocherà il bottino pieno con Manila Esposito. La ventenne campana è risultata la migliore in qualificazione, e sfiderà la britannica Alia Leat e la russa Angelina Melinkova per la medaglia d’oro.

Giornata che si chiuderà con l’esercizio al corpo libero in cui la napoletana potrà competere per il podio. Nelle qualificazioni Esposito ha ottenuto il terzo score alle spalle della britannica Martin Abigail e della russa Angelina Melinkova. Quest’ultima partirà con i favori del pronostico anche al volteggio dopo il primato stabilito con lo score di 14.333 dinanzi alla tedesca Karina Schoenmaier ed alla connazionale Anna Kalmykova. In questa disciplina l’Italia non ha iscritto alcuna ginnasta.

Le finali di specialità degli Europei di ginnastica artistica 2026 inizieranno alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!