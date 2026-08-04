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LIVE Europei 2026, martedì 4 agosto in DIRETTA: mattinata piena con Paltrinieri, Piccoli e Pellacani

Pubblicato

11 minuti fa

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Gregorio Paltrinieri
Gregorio Paltrinieri / IPA Sport

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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI TUFFI 2026

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ARTISTICO 2026

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale di tutti gli eventi che assegnano un titolo per gli Europei senior 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle rassegne continentali di tuffi, nuoto di fondo e nuoto artistico: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 4 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI FONDO E GLI AZZURRI IN GARA

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI NUOTO ARTISTICO E GLI AZZURRI IN GARA

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI TUFFI E GLI AZZURRI IN GARA

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