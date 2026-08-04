Europei tuffi 2026 oggi: orari martedì 4 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, martedì 4 agosto, andrà in scena la quinta giornata di gara. A Parigi le emozioni non mancheranno e all’Olympic Aquatics Centre i tuffi regaleranno non poche emozioni. Un day-5 in cui l’Italia cercherà di rimpinguare il proprio bottino di medagliere conquistato fino ad ora.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TUFFI ALLE 12.30 E 19.30

Si inizierà dai preliminari della gara femminile dai tre metri. Nella prova a più alti contenuti tecnici, visto il suo essere olimpica, saranno due le azzurre presenti: Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini. La romana, dopo i trionfi dei giorni precedenti con tre ori in altrettante gare disputate, andrà in cerca del quarto sigillo in questa specialità a cui tiene particolarmente.

La finale della prova è prevista poi dalle 21:15. A precederla ci sarà l’atto conclusivo della gara maschile del sincro dai 10 metri. La piattaforma sarà nuovamente protagonista e una coppia di giovanissimi si giocherà le proprie carte tra le file azzurre. Il riferimento è a Raffaele Pelligra e a Simone Conte, con Pelligra che si è tolto la soddisfazione di conquistare il metallo più pregiato nel Team Eventi, dimostrando grande personalità.

La quinta giornata degli Europei 2026 di tuffi andrà in scena quest’oggi, martedì 4 agosto. Il day-5 sarà trasmesso in diretta tv da Rai 2 HD, RaiSport HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

EUROPEI TUFFI 2026 OGGI

Martedì 4 agosto

12:30 Preliminari, trampolino 3 metri femminile – Diretta tv su Rai 2 HD (12:30-13.00), Rai Sport (13:00 al termine), Sky Sport Max (206)

19:30 Finale piattaforma 10 metri sincro maschile – Diretta tv su Rai 2 HD (19:30-20:30), RaiSport HD (20:30 al termine), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

21:15 Finale trampolino 3 metri femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Max (206)

AZZURRI IN GARA

Martedì 4 agosto

12:30 Preliminari, trampolino 3 metri femminile – Chiara Pellacani, Elisa Pizzini

19:30 Finale piattaforma 10 metri sincro maschile – Simone Conte/Raffaele Pelligra

21:15 Finale trampolino 3 metri femminile – Eventualmente Chiara Pellacani, Elisa Pizzini

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, RaiSport HD (cambio di rete per il tg), Sky Sport Uno (201, solo le finali della sera) e Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport