Medagliere Europei tuffi 2026: Italia in terza posizione, Gran Bretagna al vertice

Parigi capitale europea dei tuffi. Dal 31 luglio al 6 agosto la capitale francese ospiterà i campionati continentali, una settimana di gare tra trampolino e piattaforma che promette spettacolo e grande intensità agonistica. L’Italia si presenta all’appuntamento con ambizioni importanti e una squadra che unisce esperienza e giovani talenti.

La selezione azzurra è composta da dodici atleti, una delle rappresentative più ampie mai schierate dall’Italia in una rassegna continentale. Tra i convocati figurano anche tre debuttanti con la Nazionale maggiore e quattro atleti alla loro prima partecipazione agli Europei assoluti.

L’accoppiata formata da Chiara Pellacani e Matteo Santoro è il punto di riferimento, ma ci sono altri atleti da seguire.Tra le novità spicca la diciottenne romana Matilde Marzetti, fresca di diploma al liceo classico e allenata da Benedetta Molaioli. Prima convocazione anche per Romano Hao Jun Wang, ventenne italo-cinese nato a Londra, dove ha vissuto fino alla maggiore età prima di trasferirsi a Roma sotto la guida tecnica di Francesco Dell’Uomo. Completano il gruppo dei nuovi volti Raffaele Pelligra, romano di 17 anni seguito da Michele Benedetti, e Irene Pesce, ventenne allenata da Alice Palmieri.

L’Europeo di Parigi rappresenta molto più di una semplice competizione. Per la Nazionale italiana segna l’inizio di un nuovo percorso tecnico e sportivo, con lo sguardo già rivolto ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L’obiettivo è favorire il ricambio generazionale, consentendo ai giovani emergenti di crescere accanto agli atleti più esperti e di acquisire esperienza internazionale in vista dei grandi appuntamenti del prossimo quadriennio.

Di seguito il medagliere degli Europei degli sport acquatici:

MEDAGLIERE EUROPEI TUFFI 2026