Europei nuoto di fondo 2026 oggi: orari martedì 4 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, martedì 4 agosto, prenderà il via la rassegna continentale del nuoto di fondo a Parigi. Nelle acque della Senna si assisterà a un day-1 particolarmente intenso, con le due 10 km, specialità olimpica, a prendersi la scena e a regalare emozioni agli appassionati.

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM MASCHILE DI NUOTO DI FONDO DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DI NUOTO DI FONDO DALLE 14.30

Alle ore 10:00 prenderanno il via gli uomini. In casa Italia risponderanno all’appello Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Per il campione carpigiano sarà un’occasione per lasciarsi alle spalle la delusione del mancato podio olimpico proprio nella Senna e rilanciare le proprie quotazioni su una distanza che quest’anno non gli ha regalato troppe soddisfazioni.

Alle 14:30 sarà la volte delle donne. Un altro trio rappresenterà il Tricolore, ovvero Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Bertoni. Taddeucci è quella con la maggior esperienza e il palmares decisamente più importante, citando tra l’altro il bronzo a Cinque Cerchi proprio nelle acque della Senna.

La prima giornata degli Europei 2026 di nuoto di fondo, in programma quest’oggi a Parigi, sarà trasmessa in diretta tv da Rai 2 HD e da Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali di entrambe le gare.

EUROPEI NUOTO DI FONDO 2026 OGGI

Martedì 4 agosto

10:00 10 km maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201)

14:30 10 km femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201)

AZZURRI IN GARA

Martedì 4 agosto

10:00 10 km maschile – Gregorio Paltrinieri, Andrea Filadelli, Marcello Guidi

14:30 10 km femminile – Ginevra Taddeucci, Linda Caponi, Giulia Berton

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO DI FONDO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport