Europei nuoto artistico 2026 oggi: orari martedì 4 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Gli Europei di nuoto artistico 2026 si avviano alla loro conclusione. Oggi, martedì 4 agosto, nel complesso di Parigi, la rassegna continentale vivrà infatti la sua quinta e penultima giornata di gare. Solo due gli eventi in programma, il solo tecnico donne in mattinata ed il team tecnico nel pomeriggio, entrambi assegneranno i nuovi titoli europei.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ARTISTICO ALLE 9.00 E ALLE 16.00

La squadra azzurra vuole continuare l’ottimo momento di forma vissuto fino a questo momento. L’Italia è infatti andata a medaglia ogni giorno; ieri Filippo Pelati ha regalato al medagliere tricolore un altro argento mentre questa mattina alle 09.00 sarà Enrica Piccoli a cercare di impreziosire il bottino italiano. Stesso obiettivo per il team tecnico che nella finale delle 16.00 è una delle formazioni in lotta per il podio.

Dove vedere la quinta giornata degli Europei di nuoto artistico 2026? La diretta tv sarà visibile in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport Max (206). Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv. OA Sport vi offrirà in chiaro la diretta live testuale integrale di tutti gli eventi.

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2026

Martedì 4 agosto

Ore 09.00 Finale solo tecnico donne

Ore 16.00 Finale team tecnico

ITALIANI IN GARA

Finale solo tecnico donne – Piccoli Enrica

Finale team tecnico – Italia

DOVE VEDERE GLI EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW TV ed European Aquatics Tv

Diretta Live testuale: OA Sport