Medagliere Europei nuoto artistico 2026: l’Italia centra il quarto podio

Parigi si prepara ad accogliere una nuova sfida europea per il nuoto artistico. Dal 31 luglio al 5 agosto l’Olympic Aquatic Centre sarà il palcoscenico degli Europei 2026, una rassegna nella quale la Nazionale italiana punta a confermarsi tra le protagoniste del continente.

Il gruppo azzurro arriverà nella capitale francese con entusiasmo e ambizione, pronto a confrontarsi con le migliori realtà europee. Per la squadra guidata dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo, l’appuntamento rappresenterà un passaggio significativo del percorso di crescita, anche alla luce dell’assenza di Sofia Tabbiani. L’atleta non ha infatti recuperato in tempo dall’infortunio che l’ha fermata nelle ultime settimane, ma lo staff tecnico nutre grande fiducia nella capacità del gruppo di reagire e mantenere alto il livello nelle competizioni a squadre e nell’esercizio acrobatico.

La rassegna continentale sarà anche l’occasione per presentare due nuove routine studiate per valorizzare tecnica, espressività e armonia. Nel mixed tecnico faranno il loro esordio Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero con l’esercizio dal titolo “Guarda! È amore”, una coreografia ideata da Simona Ricotta. Cambia veste anche il doppio tecnico femminile, affidato a Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, che porteranno in vasca il tema della “Gratitudine per la vita” attraverso una routine nata dalla collaborazione tra Simona Ricotta e Costanza Ferro.

Tra innovazione e tradizione, l’Italia si presenta dunque a Parigi con la volontà di emozionare e raccogliere risultati importanti, affidandosi alla qualità delle proprie atlete e alla forza di un gruppo pronto a superare ogni difficoltà. Di seguito il medagliere aggiornato degli Europei di nuoto artistico:

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2026