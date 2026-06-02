Volley femminile, come funziona la Nations League 2026: tra obiettivo Final Eight e punti per il ranking olimpico

La Nations League 2026 di volley femminile si svilupperà seguendo il format adottato nelle ultime stagioni, animando la prima parte dell’estate e rappresentando il trampolino di lancio verso i Campionati Continentali, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Alla massima competizione internazionale itinerante partecipano diciotto squadre, che si cimenteranno in una fase preliminare: ogni formazione disputerà dodici partite, dunque non affronterà tutte le altre compagini iscritte al torneo (non figurano replay in calendario, nei fatti non si giocheranno cinque match sui diciassette potenziali).

Sono previste tre settimane di gara per questa fase, in ciascuna finestra ogni Nazionale disputerà quattro incontri: dal 3 al 7 giugno si giocherà tra Québec City (Canada), Brasilia (Brasile) e Nanchino (Cina); dal 17 al 21 giugno si scenderà in campo tra Ankara (Turchia), Cebu City (Filippine) e Bangkok (Thailandia); dall’8 al 12 luglio si gareggerà tra Belgrado (Serbia), Hong Kong (Cina) e Osaka (Giappone). L’Italia viaggerà tra Brasilia (contro Bulgaria, Paesi Bassi, Turchia, Brasile), Cebu City (contro Cechia, Serbia, USA, Giappone) e Hong Kong (contro Ucraina, Belgio, Canada, Cina).

Si stilerà una classifica unica, ordinata in base al numero di vittorie conseguite, poi in caso di parità di successi verranno presi in considerazione, nell’ordine, i punti (tre per le vittorie per 3-0 o 3-1, due per le affermazioni al tie-break, uno per i ko per 2-3), il quoziente set e il quoziente punti. Le prime sette classificate si qualificheranno alla Final Eight insieme alla Cina, già ammessa di diritto in quanto organizzatrice dell’evento a Macao dal 22 al 26 luglio; qualora le asiatiche dovessero rientrare tra le migliori sette della graduatoria, allora verrà ammessa anche l’ottava classificata.

Dopo i Campionati Continentali 2026, che assegneranno cinque pass, e i Mondiali 2027, che metteranno in palio tre tagliandi, gli ultimi tre posti per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 verranno determinati in base al ranking FIVB aggiornato all’11 giugno 2028 (si meriteranno la presenza ai Giochi le tre squadre più in alto in graduatoria e non ancora qualificate). La classifica internazionale prende in considerazione le partite giocate negli ultimi due anni e dunque la Nations League 2026 potrebbe avare un minimo peso.