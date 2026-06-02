Dove vedere in tv Italia-Bulgaria, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

L’Italia si appresta a fare il proprio debutto nella Nations League 2026 di volley femminile, la competizione che ci terrà compagnia nella prima parte dell’estate e che lancerà la volata verso gli Europei, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Le azzurre esordiranno mercoledì 3 giugno (ore 21.30), scendendo sul campo di Brasile per affrontare la Bulgaria: l’avversario è sulla carta ampiamente alla portata della nostra Nazionale, che punta a incominciare al meglio la difesa del titolo.

Le ragazze del CT Julio Velasco sono reduci da cinque vittorie in amichevole ottenute nelle ultime settimane e ora saranno chiamate a prolungare la striscia di imbattibilità che ha animato le ultime due annate agonistiche, culminate con il doppio sigillo in Nations League, la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il trionfo ai Mondiali 2025. La trasferta in Brasile prevede successivamente altre tre partite contro i Paesi Bassi, la Turchia e le padrone di casa.

Riflettori puntati su Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice, ma saranno assenti altre big come la palleggiatrice Alessia Orro, l’opposto Paola Egonu, la centrale Anna Danesi, la schiacciatrice Myriam Sylla. Il torneo servirà anche per lanciare nuovi volti e testare soluzioni tecniche, in modo da farsi trovare ancora più forti negli appuntamenti che avranno un elevato peso specifico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bulgaria, incontro valido per la Nations League 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è prevista diretta televisiva. Gli orari sono italiani (in Brasile sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BULGARIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 3 giugno

Ore 21.30 Italia vs Bulgaria

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.