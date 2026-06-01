Rugby, Parabiago conquista la storica promozione in Serie A Èlite

Parabiago scrive la pagina più bella della sua storia e conquista per la prima volta la promozione in Serie A Elite. Nella finale del campionato di Serie A Maschile, disputata alla Cittadella del Rugby di Biella davanti a circa 1.500 spettatori, i lombardi hanno superato il Cus Torino per 21-17 al termine di una sfida combattuta fino agli ultimi minuti. Una vittoria che premia il lavoro della squadra allenata da Porrino e che spalanca le porte della massima categoria nazionale a un club che continua la sua crescita nel panorama rugbistico italiano.

L’avvio di gara è favorevole ai piemontesi, che al 10’ passano in vantaggio con la meta di Momicchioli. La risposta del Parabiago, però, è immediata: appena due minuti più tardi Moscioni trova la marcatura che vale il 5-5. L’equilibrio caratterizza gran parte della prima frazione, ma nel finale i lombardi trovano il primo strappo decisivo. Al 35’ Toninelli schiaccia oltre la linea e la trasformazione di Silva Soria consente ai suoi di andare al riposo avanti 12-5.

Nella ripresa il Cus Torino torna subito in partita grazie alla meta di Quaglia, che riporta i padroni di casa a sole due lunghezze di distanza. A fare la differenza è però la freddezza dell’estremo argentino Silva Soria, autentico protagonista della finale. Prima centra un calcio di punizione per il 15-10, poi realizza un prezioso drop che porta Parabiago sul 18-10, dando ossigeno ai suoi in un momento delicato del confronto.

Il Cus non smette di crederci e al 69’ trova con De Vita, trasformato da Zanatta, la meta che vale il 17-18 e riapre completamente la partita. Quando la tensione raggiunge il massimo livello, è ancora Silva Soria a salire in cattedra: al 75’ il suo calcio di punizione fissa il punteggio sul definitivo 21-17 e scatena la festa dei lombardi. Con undici punti personali e una prestazione di assoluto spessore, l’argentino si guadagna anche il premio di Player of the Match, suggellando una giornata destinata a rimanere nella storia del Parabiago Rugby.