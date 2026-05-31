Rugby a 7
Rugby a 7, l’Italia è sesta nell’EEAS 7s di Haguenau
La Nazionale italiana di rugby a 7 si classifica sesta nel torneo EEAS 7s di Haguenau, in Francia: dopo aver chiuso la fase a gironi da imbattuti, gli azzurri escono nei quarti di finale e poi nel tabellone per il quinto posto vengono sconfitti in finale.
Nella prima fase a gironi gli azzurri superano prima i Pacific Toa con lo score di 24-14, poi la Georgia con il punteggio di 26-17, ed infine la Cina con un netto 36-0. L’Italia chiude così al primo posto a punteggio pieno nel raggruppamento e si qualifica alla seconda fase ad eliminazione diretta.
Nei quarti di finale, però, gli azzurri si fermano contro i padroni di casa transalpini dei 7Fantastics, che si impongono con lo score di 7-21. L’Italia scende nel tabellone per il quinto posto ed in semifinale supera la Georgia per 20-19, infine nella sfida per la quinta posizione cede ai sudafricani del Rugby 10’s Selects, vittoriosi per 7-24.
I RISULTATI DELL’ITALIA
Fase a gironi
Italia – Pacific Toa 24-14
Italia – Georgia 26-17
Italia – Cina 36-0
Quarti di finale
Italia – 7Fantastics (Francia) 7-21
Semifinali 5°-8° posto
Italia – Georgia 20-19
Finale 5°-6° posto
Italia – Rugby 10’s Selects (Sudafrica) 7-24