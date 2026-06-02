Hockey ghiaccio: cambia il format dei Mondiali di Division I per la promozione in Top Division

Dal 2027 i Mondiali di Division I di hockey su ghiaccio cambieranno il loro format per mettere in palio i posti promozione, tanto al maschile quanto al femminile, verso la Top Division. E’ questa la mossa scelta dalla International Ice Hockey Federation per aumentare lo spettacolo e l’incertezza sui tornei iridati che guardano verso l’alto.

Non cambierà il numero di squadre coinvolte: sempre 6 per ogni kermesse. Viene eliminato il Round Robin, si passerà a due gruppi – Girone A e Girone B – da tre compagini ciascuna, effettuata con lo snake seeding (il sistema a serpentina, ndr) in base al ranking.

Promozione in Top Division

“Ogni squadra del Gruppo A – spiega la FISG – affronterà tutte le tre formazioni inserite nel Gruppo B così da avere una prima classifica. In base a questa si procederà con la fase decisiva: le prime due classificate si sfideranno in una gara secca valida come semifinale (quindi A1 contro B2 e B1 contro A2). Le due vincenti avanzeranno alla finale per la promozione, le due sconfitte giocheranno sempre in gara secca per il terzo posto”.

Retrocessione in Division II

“Vedrà affrontarsi in una “mini serie” al meglio delle due partite le squadre classificatesi terze al termine della prima fase. Due gare che non potranno finire in pareggio ma prevederanno overtime e tiri di rigore all’occorrenza, e al termine delle quali la formazione con più punti nella mini-tabella sarà salva mentre l’altra scenderà di categoria. Importante una specifica aggiunta dalla IIHF: se al termine della seconda partita il punteggio in classifica sarà pari (ad esempio in caso di vittoria al 60’ della squadra 1 prima di un successo al 60’ della squadra 2) si procederà con un overtime e i seguenti tiri di rigore per assegnare la salvezza. Nel caso in cui invece le due formazioni si ritrovassero pari in classifica al termine della seconda partita (ad esempio con una vittoria ai rigori a testa) si applicherà la formula tie breaking della IIHF”.

Italia Maschile ai Mondiali di Division I del 2027 (1-7 maggio a Tallin)

Il Blue Team è stato inserito nel Gruppo A con Polonia e Lituania. Gli azzurri sfideranno le formazioni del Gruppo B, ossia l’Estonia padrona di casa, la Francia e la Gran Bretagna. L’obiettivo sarà quello di arrivare in uno dei primi due posti del Gruppo A per giocarsi le semifinali e l’eventuale testa a testa che varrà la promozione; va inoltre considerato che la Francia sarà automaticamente promossa in Top Division nel 2028 perché ospiterà i Mondiali del massimo livello.



Italia Femminile ai Mondiali di Division I del 2027 (8-14 novembre a Milano)

Le azzurre faranno parte del Gruppo B con Ungheria e Paesi Bassi, sul ghiaccio della Milan Ice Fiera Arena Da sfidare, nel Gruppo A, vi saranno Norvegia, Slovacchia e la squadra che arriverà dalla retrocessione ai Mondiali Top Division delle prossime settimane. Anche in questo caso sarà necessario arrivare in uno dei primi due posti per poi procedere verso le semifinali e l’eventuale finale promozione.