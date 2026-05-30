Hockey ghiaccio, l’Italia ospiterà i Mondiali femminili di Prima Divisione 2027! Nuova sede a Milano

Dopo le recenti delusioni per la mancata promozione in Top Division della Nazionale femminile e per la retrocessione al secondo livello mondiale della Nazionale maschile, arriva una splendida notizia per l’hockey su ghiaccio italiano. La FISG ha annunciato infatti di aver ricevuto dalla Federazione internazionale l’incarico di ospitare la prossima edizione dei Mondiali femminili di Prima Divisione Gruppo A.

Il torneo si terrà dall’8 al 14 novembre 2027 alla Milan Ice Fiera Arena di Rho, impianto da circa 4.000 posti attualmente in costruzione sulla scia del grande successo riscontrato da questo sport a Milano in occasione dei Giochi Olimpici. L’Italia non aveva mai organizzato in passato un Mondiale femminile di questo livello nell’hockey su ghiaccio, ed il sogno sarebbe quello di festeggiare davanti al pubblico milanese la promozione delle azzurre nella massima serie globale.

“Questa assegnazione ci soddisfa e inorgoglisce perché dà un senso di continuità alla straordinaria esperienza dei Giochi Olimpici. L’entusiasmo e la passione che hanno accompagnato il successo delle Olimpiadi proseguiranno in un altro evento di altissimo livello, lasciando al nostro Paese il primo segnale di un’eredità concreta e duratura. Ringrazio chi ci ha supportato nell’ambizioso progetto di un nuovo palazzetto a Milano: il Presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: è grazie a una collaborazione istituzionale solida e condivisa che questo risultato è stato possibile. Il ghiaccio a Milano ha oggi un futuro sempre più strutturato, stabile e ambizioso, e questo Mondiale ne è una prova evidente sulla scena internazionale“, il commento del presidente federale Andrea Gios.

Oltre all’Italia padrona di casa parteciperanno alla manifestazione Ungheria, Slovacchia, Norvegia, Olanda (promossa dalla Prima Divisione Gruppo B) ed una squadra che verrà retrocessa al termine dei Mondiali Top Division in programma ad Herning nel novembre 2026).