Hockey ghiaccio femminile, le convocate dell’Italia per i Mondiali 2026: conferma in blocco dopo le Olimpiadi

Per Eric Bouchard il dado è tratto. L’head coach della nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha infatti reso noto l’elenco delle convocate per i Mondiali 2026 di Prima Divisione Gruppo A, che si giocheranno a Budapest dal 12 al 18 aprile prossimi.

Gruppo confermato in blocco dopo lo storico risultato dei quarti di finale raggiunto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con l’occasione nuovamente di provare a raggiungere qualcosa mai arrivato prima: l’approdo nella Top Division dell’hockey femminile planetario.

Per arrivare al massimo servirà l’impresa di classificarsi al primo posto nel maxi-girone, in formato round robin, che comprende – oltre all’Italia e all’Ungheria padrona di casa – anche Norvegia, Slovacchia, Francia e Cina.

Sono 23 in totale le giocatrici convocate: 3 portieri e 20 giocatrici di movimento. La capitana sarà Nadia Mattivi, in un gruppo guidato anche dall’esperienza e dalla leadership e dalla qualità di elementi come Fortino, Guerriero, Abatangelo, Della Rovere, Reyes, Tutino e dalla freschezza dall’astro nascente Fantin.

PORTIERI

Gabriella Frances Durante (Real Torino)

Martina Fedel (University of Guelph/Canada)

Margherita Ostoni (IF Björklöven/Svezia)

DIFENSORI

Laura Fortino (Real Torino)

Kristen Guerriero (EV Bozen 84 Eagles)

Laura Lobis (EV Bozen 84 Eagles)

Nadia Mattivi (Lulea HF/Svezia)

Jacqueline Pierri (EV Bozen 84 Eagles)

Franziska Stocker (Lulea HF/Svezia)

Amie Fielding Varano (Malmo Redhawks/Svezia)

ATTACCANTI

Aurora Enrica Abatangelo (Davos/Svizzera)

Eleonora Bonafini (EV Bozen 84 Eagles)

Anna Caumo (HC Pustertal Junior)

Kristin Della Rovere (Toronto Sceptres/PWHL)

Matilde Fantin (Penn State University/Stati Uniti d’America)

Manuela Heidenberger (HPK/Finlandia)

Sara Kaneppele (EV Bozen 84 Eagles)

Marta Mazzocchi (ASD Aosta Gladiators)

Greta Niccolai (Ambrì Piotta/Svizzera)

Justine Reyes (MoDo Hockey/Svezia)

Rebecca Roccella (Davos/Svizzera)

Carola Saletta (Friborgo/Svizzera)

Kayla Tutino (Real Torino)

RISERVE A CASA

Difensore: Maddalena Bedont (TPS/Finlandia). Attaccante: Samantha Gius (Langenthal Damen/Svizzera)