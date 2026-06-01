Hockey ghiaccio, Milano in ICE League assieme a Bolzano e Val Pusteria.

L’assemblea generale dell’ICE Hockey League, riunitasi a Salisburgo, in Austria, ha sancito l’ingresso del Milano Hockey Club tra le partecipanti a partire dalla prossima stagione: si tratta della terza squadra italiana ammessa, assieme a Bolzano e Val Pusteria.

Saranno 14, nel complesso le formazioni al via: oltre alle tre italiane, infatti, ci saranno gli sloveni dell’Olimpija Lubiana, gli ungheresi del Ferencvaros e del Fehervar e le austriache Graz, Klagenfurt, Salisburgo, Vienna, Linz, Villach, Voralberg e Innsbruck.

L’ICE Hockey League 2026-2027 prenderà il via venerdì 18 settembre, anche se il calendario degli incontri non è stato ancora diramato: il Milano Hockey Club che giocherà i match interni alla Milan Ice Fiera Arena, impianto in costruzione a Rho Fiera.