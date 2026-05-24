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Quando la prossima gara di F1? Si torna in Europa con il GP di Monaco 2026! Programma, orari, tv
Il prossimo evento del Mondiale di Formula 1 è rappresentato dal Gran Premio di Monaco. L’appuntamento è previsto nel fine settimana del 5, 6 e 7 giugno. Dunque, vi sarà un weekend di intervallo tra quello dedicato al GP del Canada, che nella giornata odierna raggiungerà il proprio apice con la gara di Montreal, e la competizione che sarà ospitata dalle strade di Montecarlo.
Il giro è lungo 3.337 metri. L’esordio nel calendario iridato porta la data del 1950 e il successo venne conquistato da Juan Manuel Fangio su Alfa Romeo. Invece, l’edizione più recente è quella tenutasi nel 2025, nella quale si è imposto Lando Norris alla guida di una McLaren. Quello del 2026 sarà il 72° Gran Premio nel Principato di Monaco.
Il pilota più vincente nella storia del Gran Premio di Monaco è il brasiliano Ayrton Senna, l’unico uomo capace di primeggiare 6 volte (la prima nel 1987 e l’ultima nel 1993). Per quanto concerne l’ambito dei costruttori, è la McLaren a dettare legge, con 16 trionfi. Viene poi la Ferrari a quota 10 successi, inseguita da Lotus e Red Bull a 7 affermazioni.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Monaco 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.
GP MONACO F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO
Venerdì 5 giugno (orari italiani)
Ore 13:30-14:30, Prove libere (I)
Ore 17:00-18:00, Prove libere (II)
Sabato 6 giugno (orari italiani)
Ore 12:30-13:30, Prove libere (III)
Ore 16:00-17:00, Qualifiche
Domenica 7 giugno (orari italiani)
Ore 15:00, GRAN PREMIO
PROGRAMMA GP MONACO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.
Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).
Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.
Diretta testuale: OA Sport.