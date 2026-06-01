Diventa più complesso il cammino dell’Italia ai Mondiali di basket 3×3 per quanto riguarda la formazione femminile. Le azzurre, il cui coach è Agostino Origlio, dopo la sconfitta contro la Cina devono cedere anche di fronte alla Lettonia per 13-21. Mercoledì, contro Germania e Filippine, serviranno forzatamente due vittorie per avere una chance concreta di superare il girone C e andare alla fase a eliminazione diretta.

Le prime fasi non possono definirsi ricche di realizzazione: c’è un solo canestro per parte nel primo minuto. Poi Strautmane segna da oltre l’arco per l’1-3 lettone, ma il punteggio resta fondamentalmente bloccato molto a lungo: dopo tre minuti si è sul 2-4.

Palmieri pesca un numero dalla media, ma arriva il tiro di Vihmane che significa 3-6. Sul 3-7 l’Italia è costretta al timeout, e l’effetto è quello di non far segnare più la Lettonia per due minuti. Gilli e Miccoli fanno risalire la squadra azzurra sul -1 a 4’55” dal termine, riuscendo a spingere soprattutto sotto canestro.

Gilli riesce a girare attorno a Miscenko per appoggiare il 7-7, guadagnare il libero (che però sbaglia). Vihmane riporta avanti la Lettonia, Miccoli s’inventa un altro canestro dalla media per l’8-8 a 4′ dal termine. Riscappano le baltiche sull’8-11 e poi sul +4 con Strautmane. Miscenko allunga ancora con il semigancio a -2’35”.

Gilli sblocca l’Italia ed è lei a tentare di tenere vive le azzurre, Miccoli fa lo stesso, ma il divario resta sempre a 4 punti ed è praticamente impossibile tirare dall’arco. Sull’11-15, però, a 50″ dal termine il tiro che decide tutto lo realizza dall’arco Cirsa. E, tanto per cambiare, Strautmane piazza sulla sirena il tiro che vale comunque il 13-21.