Finisce con una sconfitta per 12-21 l’esordio dell’Italia femminile ai Mondiali di basket 3×3. La squadra che ha come coach Agostino Origlio è stata superata dalla Cina, tra le selezioni favorite della rassegna iridata e, nondimeno, l’ampia favorita del raggruppamento. La partita vera si giocherà da adesso in poi, a cominciare dalle 16:40 quando le azzurre torneranno in campo contro la Lettonia.

Pronti via e Wenxia Li subito segna dall’arco; il primo canestro italiano è di Palmieri in penetrazione. Zhang e Wang mandano le cinesi sull’1-5 in una partenza sprint, in 45 secondi. Dopo questo momento le percentuali cinesi scendono, quelle italiane non salgono, ma questo significa che perlomeno il distacco rimane sui 4 punti (3-7 dopo 2’30”).

A parte una realizzazione di Caloro per il 4-7, nel successivo minuto non si segna più. Ci ripensa Miccoli in appoggio per il 5-7, e comunque l’Italia riesce a trovare più continuità sul lato difensivo. Le azzurre, però, smettono di segnare e di nuovo la Cina riesce ad andare sul 6-10 a metà gara.

Con Caloro l’Italia sale sull’8-10, ma Wenxia Li dall’arco rimette quattro punti di divario, che diventano 5 con il giro e tiro di Wang. La Cina se ne va sull’8-15 con 3’20” da giocare, e per le azzurre adesso i problemi sono due: uno è che la difesa cinese c’è eccome, l’altro è che anche in campo aperto i tiri non entrano.

Wang segna per l’8-18 a 2’15” dalla fine, portando le cinesi vicino all’obiettivo dei 21 punti,. Gilli, dopo tre minuti senza punti, colpisce dall’angolo (10-18), ma è ormai tardi: la Cina chiude con il canestro in entrata di Wenxia Li del 12-21 a 3″9 dalla fine.