L’Italia femminile ha ufficializzato il quartetto che giocherà i Mondiali di basket 3×3 a Varsavia, con la fase a gironi che si protrarrà dal 1° al 4 giugno e quella finale, invece, che avrà luogo dal 5 al 7 sempre di giugno ancora nella città polacca. Quartetto che, fondamentalmente, sdogana in toto il concetto di novità.

A volare in Polonia agli ordini di Agostino Origlio sono Beatrice Caloro, Caterina Gilli, Maria Miccoli e Giorgia Palmieri: un gruppo variegato con Miccoli che sarà la quota d’esperienza al fianco di Gilli, che ha già accumulato diversi anni in A, Caloro, ottima protagonista a Roseto, e Palmieri, reduce da un bel secondo anno a Tampa, negli USA.

Così coach Origlio ai microfoni della FIP: “Nei giorni di raduno l’obiettivo numero uno è stato quello di iniziare un nuovo cammino creando basi solide non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto emotivo e comportamentale. E’ stato anche un raduno inclusivo perché dopo qualche giorno si sono unite le nostre Under 23 che stanno iniziando la loro attività ed è stato utile per avere ovviamente i primi feedback. La componente “giovane” è di sicuro l’elemento dominante di questo nuovo ciclo per quanto riguarda la mia visione. Sono convinto che oltre all’entusiasmo che creano sia necessario partire da giocatrici giovani che abbiano margini di crescita e di conseguenza di miglioramento per poter pensare di arrivare a traguardi importanti, purché si comprenda che per arrivare a vincere bisogna prima perdere e soprattutto avere pazienza. Le priorità, soprattutto quando hai poco tempo e un gruppo nuovo e giovane è quello di semplificare. Dal punto di vista tecnico non hai grandi margini se non quello di poche e chiare indicazioni che possono aiutarti a superare le difficoltà. La priorità più importante che abbiamo cavalcato è stata quella di pensare in positivo, cercando soluzioni ed autonomia piuttosto che negatività e colpevoli. Ci tengo poi ringraziare tutti coloro che fuori dal campo si spendono per organizzare il tutto e mettere staff e giocatrici nelle migliori condizioni per rappresentare la nostra amata Nazionale nel modo migliore. Il continuo confronto e collaborazione con Andrea Capobianco è un altro tassello che unisce il settore 3×3 con l’intero movimento femminile che grazie agli straordinari risultati che si stanno ottenendo fa sì che il movimento femminile sia in una fase di assoluta crescita“.

Il calendario dell’Italia prevede che si inizi il 1° giugno alle 14:20 contro la Cina e poi alle 16:40 con le Filippine. A seguire, il 3 giugno, alle 12:55 Italia-Germania e alle 14:45 le Filippine. Il 5 giugno i play-in, cui accedono seconde e terze, poi il 6 i quarti di finale e il 7 semifinali e finali.