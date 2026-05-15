Canoa velocità, Della Giustina e Craciun centrano la Finale A nel C1 500 in Coppa del Mondo a Brandeburgo

La sessione mattutina della seconda giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, competizione in corso di svolgimento a Brandeburgo, si chiude per l’Italia con ottimi risultati. Olympia Della Giustina e Nicolae Craciun centrano la Finale A nel C1 500 femminile e nel C1 500 maschile.

Nella prima semifinale del C1 500 femminile Olympia Della Giustina è seconda in 2:10.80 e approda alla Finale A. Nella seconda semifinale del C1 500 uomini Nicolae Craciun stacca il pass per la Finale A: l’azzurro si piazza in terza posizione con 1:54.18.

Nella prima semifinale del K1 1000 maschile Andrea Schera taglia il traguardo al quarto posto con 3:37.21 e deve accontentarsi della Finale B. Nella prima semifinale del K1 500 femminile Agata Fantini termina settima in 1:56.17 e disputerà la Finale C, così come la compagna di squadra Meshua Marigo, settima nella seconda serie con 1:58.51.

Nella semifinale del VL2 200 maschile Marius-Bogdan Ciustea chiude terzo in 56.58 e approda alla Finale A. Nella seconda semifinale del VL3 200 maschile Omar Diabang termina settimo con 57.96 ed è eliminato, mentre nella terza Mirko Nicoli conclude al quinto posto con 50.42 e approda alla Finale B. Nella semifinale del KL3 200 femminile Amanda Embriaco stacca il pass per la finale con la seconda posizione in 50.48.

Nella prima semifinale del VL3 200 femminile Zakaria Abakar Nouracham termina ultima in 1:12.53. Nella semifinale del KL2 200 maschile Francesco Vallon è settimo in 50.40 ed accede alla Finale B. Nella seconda semifinale del KL3 200 maschile Cristian Piazza termina nono in 45.91 ed è eliminato.