Canoa velocità, Gabriele Casadei sfiora il podio nel C1 1000. Lucrezia Zironi terza nel K1 1000

La prima sessione dedicata alle finali della tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità e paracanoa, in corso di svolgimento a Brandeburgo, in Germania, riserva all’Italia nelle specialità olimpiche il quarto posto di Gabriele Casadei nel C1 1000 maschile, nelle specialità non olimpiche la terza posizione di Lucrezia Zironi nel K1 1000 femminile, e nelle specialità non paralimpiche la terza piazza di Viktoryia Pistis Shablova nel VL1 200 femminile.

CANOA VELOCITÀ

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Nel C1 1000 maschile Gabriele Casadei termina ai piedi del podio chiudendo quarto in 3:51.69, a 1.87 dal ceco Martin Fuksa, vittorioso in 3:49.82, davanti al cinese Wu Shengyue, secondo in 3:50.81, a 0.99, ed all’atleta individuale neutrale di passaporto russo Zakhar Petrov, terzo in 3:50.82, a 1.00. In Finale C Carlo Tacchini chiude ottavo in 4:45.25, classificandosi al 26° posto assoluto.

Nel K4 500 femminile si impone la Cina (Yu/Yin/Wang/Shen) con il crono di 1:32.77, andando a precedere la Spagna (Ouzande/Val/Garcia Heredia/Pardo), seconda con il tempo di 1:33.95, a 1.18, e la Germania (Paszek/Reinwardt/Jagsch/Hermanussen), terza in 1:34.81, a 2.04.

Nel K4 500 maschile successo della Germania (Rendschmidt/Lemke/Schopf/Liebscher-Lucz) con il tempo di 1:20.42, davanti all’Ungheria (Nadas/Fodor/Kurucz/Totka), alla piazza d’onore in 1:20.57, a 0.15, ed all’Australia (Jean van der Westhuyzen/Pierre van der Westhuyzen/Green/Collins), sul gradino più basso del podio in 1:20.69, a 0.27.

Nel C2 500 femminile affermazione dell’Ungheria di Agnes Anna Kiss e Bianka Nagy, prime in 1:55.57, davanti alla Cina di Sun Mengya e Ma Yanan, seconde in 1:55.68, a 0.11, ed alla Spagna di Angels Moreno e Viktoria Yarchevska, terze in 1:56.34, a 0.77.

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

Nel K1 1000 femminile Lucrezia Zironi sale sul gradino più basso del podio in 3:59.16, a 2.35 dalla tedesca Caroline Heuser, vittoriosa in 3:56.81, davanti all’australiana Ella Beere, alla piazza d’onore in 3:57.65, a 0.84. In Finale B Agata Fantini termina nona in 4:18.67 e chiude al 18° posto assoluto.

Nel C1 200 maschile si impone l’uzbeko Artur Guliev, primo in 38.44, che precede l’iberico Pablo Grana secondo in 38.63, a 0.19, e l’atleta individuale neutrale di passaporto russo Sergey Svinarev, terzo in 39.09, a 0.65. In Finale B Nicolae Craciun è secondo in 41.18 e si classifica all’11° posto complessivo.

PARACANOA

SPECIALITÀ NON PARALIMPICHE

Nel VL1 200 femminile gradino più basso del podio per Viktoryia Pistis Shablova, terza in 1:11.89, a 4.45 dalla tedesca Chinette Karina Lauridsen, vittoriosa in 1:07.44, davanti all’atleta individuale neutrale di passaporto russo Aleksandra Dupik, seconda in 1:10.15, a 2.71.

Nel VL1 200 maschile Saif Eddine Gasmi chiude ottavo in 1:20.09, a 19.71 dall’ausrtaliano Benjamin Sainsbury, che si impone in 1:00.38, andando a precedere l’atleta individuale neutrale di passaporto russo Artur Chuprov, secondo in 1:00.78, a 0.40, e l’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Ilya Taupianets, terzo in 1:02.51, a 2.13.