Xiamen sorride agli azzurri: Alfieri e Ranghieri bene al debutto stagionale nel Challenge cinese

Debutto stagionale incoraggiante per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, che hanno rgagiunto gli ottavi di finale nel Challenge di Xiamen, il torneo che segna il ritorno in campo di Alex Ranghieri dopo l’intervento chirurgico al termine della scorsa stagione. Il torneo cinese rappresentava inevitabilmente un banco di prova importante per verificare condizioni fisiche, automatismi e continuità agonistica, e le risposte arrivate fin qui sono decisamente positive.

Gli italiani, testa di serie numero 5 del tabellone, hanno esordito nella Pool E superando in due set gli ucraini Moiseiev/Savvin, provenienti dalle qualificazioni, imponendosi con il punteggio di 21-19, 21-19. Una partita equilibrata ma gestita con maturità dagli azzurri, bravi a fare la differenza soprattutto nei momenti decisivi dei set. Le statistiche raccontano una coppia già molto competitiva: Ranghieri ha chiuso con 8 muri punto, dominando la rete, mentre Alfieri ha garantito solidità offensiva con 20 attacchi vincenti e un ottimo equilibrio in ricezione. Gli azzurri hanno fatto registrare un eccellente 70% di side-out nel match, dato che testimonia la qualità del cambio palla e la lucidità nelle situazioni più delicate.

Molto interessante anche lo sviluppo tattico della gara. Nel primo set Ranghieri/Alfieri hanno preso progressivamente il controllo della situazione nella parte centrale, sfruttando il peso offensivo di Ranghieri e la continuità del pescarese. Nel secondo parziale, invece, la coppia italiana è riuscita a creare un break importante nella fase centrale, mantenendo poi il vantaggio fino alla chiusura sul 21-19.

Il secondo match del girone ha invece proposto una sfida di buon livello contro gli svizzeri Heidrich/Haussener, coppia esperta e molto insidiosa. Gli italiani sono usciti sconfitti al tie-break: 2-1 (27-25, 18-21, 12-15), ma la prestazione resta estremamente positiva. Nel primo set Alfieri e Ranghieri hanno annullato diverse situazioni complicate prima di piazzare lo sprint decisivo ai vantaggi, dimostrando carattere e sangue freddo. Anche in questo caso i numeri raccontano una partita giocata praticamente alla pari: 35 side-out per entrambe le squadre e produzione offensiva elevata da entrambe le parti.

Secondo set giocato in altalena dalle due squadre, che hanno faticato in fase cambio palla piazzando ben quattro break consecutivi molto ampi che hanno lanciato gli svizzeri verso il successo con il punteggio di 21-18. Nel tie break grande equilibrio fino al 10 pari e poi sprint vincente degli elvetici con un break decisivo di 3-0 che li ha lanciati sul 13-10 e ha aperto la strada per il 15-12 finale.

La reazione italiana è arrivata immediatamente nei sedicesimi di finale contro i temibili polacchi Kantor/Lejawa, battuti nettamente con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-14). È stata la miglior prestazione del torneo per la coppia azzurra, capace di dominare il match soprattutto dal punto di vista della continuità. I dati sono eloquenti: 73% di side-out per gli italiani contro il 57% dei polacchi, con Ranghieri devastante a muro ancora una volta grazie a 7 block point complessivi. Alfieri ha invece garantito equilibrio e pulizia tecnica, limitando gli errori e chiudendo con percentuali offensive molto elevate.

Nel primo set decisivo un break di 4-0 che ha lanciato gli azzurri sul 14-11 e ha permesso loro di chiudere 21-18 con un buon cambio palla. Nel secondo set la superiorità azzurra è stata evidente: dopo una fase iniziale equilibrata, Ranghieri/Alfieri hanno accelerato con una serie di break consecutivi che hanno chiuso definitivamente il match. Ora agli ottavi di finale gli azzurri affronteranno gli svizzeri Friedli/Jordan, in una sfida che potrà dire molto sulle reali ambizioni della coppia italiana nel torneo cinese.

In campo femminile, senza azzurre al via, definito il quadro dei quarti di finale dopo due giornate ricchissime di sorprese, tie-break e risultati inattesi. La coppia da battere resta quella cinese composta da Yan X./X. Y. Xia, prime favorite del seeding, che hanno dovuto però soffrire più del previsto negli ottavi contro le giapponesi Ishii/Kikuchi, provenienti dalle qualificazioni. Dopo aver perso il primo set, le padrone di casa hanno reagito imponendosi al tie-break e ora nei quarti sfideranno le sorprendenti estoni Hollas/Remmelg, capaci di eliminare le ceche Svozilova/Stochlova, teste di serie numero 6.

Nella parte alta del tabellone continua anche il grande torneo delle australiane Fleming/Alchin, solide fin dalla fase a gironi e brave a piegare negli ottavi la resistenza delle brasiliane Andressa/Tainá, una delle coppie rivelazione del torneo dopo il brillante percorso partito dalle qualificazioni. Le australiane si giocheranno l’accesso alla semifinale contro le lituane Paulikiene/Raupelyte, testa di serie numero 4, che stanno confermando tutta la loro esperienza internazionale.

Parte bassa del tabellone dominata invece dagli Stati Uniti, che portano ben tre coppie ai quarti di finale. Grande impressione hanno destato Durish/Koenig, protagoniste di un percorso molto convincente culminato nel netto successo contro le giapponesi Ren/Non. Derby a stelle e strisce nei quarti contro Anderson/Chacon, che negli ottavi hanno travolto le danesi Bisgaard/Høg con un perentorio 2-0. Molto interessante anche la sfida tra le americane Van Winkle/Phillips e le francesi Placette/Richard. Le statunitensi stanno mostrando continuità e qualità offensiva, mentre le francesi hanno eliminato in tre set le neozelandesi Polley/MacDonald in uno degli ottavi più combattuti della giornata.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazione: Sinisalo, S./Kyröläinen FIN [17] – Pasloski/Corah CAN [16] 1-2 (19-21, 21-17, 12-15)

OKUNO/Sekiguchi JPN [21] – YU T./QI S.Y. CHN [12] 0-2 (17-21, 16-21)

Glagau/Thorup CAN [13] – Åhman/Madestam SWE [20] 2-1 (21-14, 12-21, 15-7)

Robitaille/Hladyniuk CAN [19] – Luini/Stok NED [14] 0-2 (12-21, 12-21)

Bélanger/Ozee CAN [11] – Puškundze/Cabule LAT [22] 2-0 (21-6, 21-8)

Malbrecht/Almhjell CAN [23] – Ishii/Kikuchi JPN [10] 0-2 (10-21, 12-21)

Green/Stevenson NZL [15] – ZHUANG Ming/WANG J.Y. CHN [18] 0-2 (20-22, 17-21)

Secondo turno qualificazione: Pavlova/Sunniva NOR [1] – Pasloski/Corah CAN [16] 2-0 (21-15, 21-3)

Negenman/Hogenhout NED [9] – Andressa/Tainá BRA [8] 1-2 (21-17, 16-21, 15-17)

Kvedaraite/Saule LTU [5] – YU T./QI S.Y. CHN [12] 2-0 (21-18, 21-11)

Glagau/Thorup CAN [13] – Sakura/Sawame JPN [4] 2-0 (21-10, 21-11)

Villám/Kun HUN [3] – Luini/Stok NED [14] 2-0 (27-25, 21-13)

Bélanger/Ozee CAN [11] – Dupin/Merle FRA [6] 0-2 (20-22, 16-21)

Sh. T. Cao/Aheidan CHN [7] – Ishii/Kikuchi JPN [10] 0-2 (13-21, 18-21)

ZHUANG Ming/WANG J.Y. CHN [18] – Maidhof/Schwarz GER [2] 0-2 (13-21, 16-21)

Gironi. Pool A

Yan X./X. Y. Xia CHN [1] – Glagau/Thorup CAN [32] [Q] 2-1 (21-17, 18-21, 15-13)

Hollas, H./Remmelg EST [16] – Annique/Menia SUI [17] 1-2 (18-21, 21-19, 10-15)

Yan X./X. Y. Xia CHN [1] – Annique/Menia SUI [17] 2-0 (21-19, 21-16)

Glagau/Thorup CAN [32] [Q] – Hollas, H./Remmelg EST [16] 1-2 (19-21, 22-20, 12-15)

Pool B

Navas/Gonzalez PUR [2] – Ishii/Kikuchi JPN [31] [Q] 1-2 (21-17, 22-24, 14-16)

Placette/Richard FRA [15] – Jiang K. Y./J. Dong CHN [18] 2-1 (19-21, 21-12, 15-10)

Navas/Gonzalez PUR [2] – Jiang K. Y./J. Dong CHN [18] 0-2 (18-21, 17-21)

Ishii/Kikuchi JPN [31] [Q] – Placette/Richard FRA [15] 1-2 (21-19, 16-21, 11-15)

Pool C

Kylie/Maixnerova CZE [3] – Andressa/Tainá BRA [30] [Q] 1-2 (14-21, 21-14, 13-15)

Durish/Koenig USA [14] – Wies/Desy NED [19] 2-0 (21-18, 21-10)

Kylie/Maixnerova CZE [3] – Wies/Desy NED [19] 1-2 (16-21, 21-16, 14-16)

Andressa/Tainá BRA [30] [Q] – Durish/Koenig USA [14] 1-2 (19-21, 21-19, 15-17)

Pool D

Paulikiene/Raupelyte LTU [4] – Dupin/Merle FRA [29] [Q] 2-1 (21-18, 19-21, 15-6)

Parkkinen/Prihti FIN [13] – Ren/Non JPN [20] 1-2 (16-21, 21-13, 12-15)

Paulikiene/Raupelyte LTU [4] – Ren/Non JPN [20] 2-0 (21-19, 21-18)

Dupin/Merle FRA [29] [Q] – Parkkinen/Prihti FIN [13] 1-2 (21-23, 22-20, 12-15)

Pool E

Van Winkle/Phillips USA [5] – Kvedaraite/Saule LTU [28] [Q] 2-0 (21-18, 21-11)

Kan/Myszkowski USA [12] – Bisgaard/Høg DEN [21] 1-2 (21-17, 23-25, 13-15)

Van Winkle/Phillips USA [5] – Bisgaard/Høg DEN [21] 1-2 (21-19, 19-21, 10-15)

Kvedaraite/Saule LTU [28] [Q] – Kan/Myszkowski USA [12] 2-0 (21-12, 21-12)

Pool F

Svozilova/Stochlova CZE [6] – Villám/Kun HUN [27] [Q] 2-0 (21-18, 21-15)

Anderson/Chacon USA [11] – Kadeliye/Zhou M. L. CHN [22] 2-1 (21-15, 20-22, 15-11)

Svozilova/Stochlova CZE [6] – Anderson/Chacon USA [11] 2-1 (24-22, 18-21, 15-12)

Villám/Kun HUN [27] [Q] – Kadeliye/Zhou M. L. CHN [22] 2-0 (21-12, 24-22)

Pool G

Fleming/Alchin AUS [7] – Maidhof/Schwarz GER [26] [Q] 2-0 (21-19, 21-15)

Lazarenko/Kurnikova UKR [10] – Christ/Neuß GER [23] 1-2 (21-13, 15-21, 16-18)

Fleming/Alchin AUS [7] – Christ/Neuß GER [23] 2-0 (21-18, 21-13)

Maidhof/Schwarz GER [26] [Q] – Lazarenko/Kurnikova UKR [10] 1-2 (21-19, 11-21, 14-16)

Pool H

Polley/MacDonald NZL [8] – Pavlova/Sunniva NOR [25] [Q] 0-2 (18-21, 18-21)

Serdiuk/Romaniuk UKR [9] – Lunio/Okla POL [24] 2-0 (21-9, 21-15)

Polley/MacDonald NZL [8] – Lunio/Okla POL [24] 2-0 (21-12, 21-17)

Pavlova/Sunniva NOR [25] [Q] – Serdiuk/Romaniuk UKR [9] 0-2 (20-22, 18-21)

Sedicesimi di finale: Ishii/Kikuchi JPN [31] [Q] – Kvedaraite/Saule LTU [28] [Q] 2-0 (21-16, 21-19)

Pavlova/Sunniva NOR [25] [Q] – Hollas, H./Remmelg EST [16] 1-2 (21-5, 19-21, 13-15)

Andressa/Tainá BRA [30] [Q] – Parkkinen/Prihti FIN [13] 2-0 (22-20, 21-12)

Annique/Menia SUI [17] – Lazarenko/Kurnikova UKR [10] 2-1 (21-17, 17-21, 15-13)

Ren/Non JPN [20] – Jiang K. Y./J. Dong CHN [18] 2-0 (23-21, 24-22)

Anderson/Chacon USA [11] – Wies/Desy NED [19] 2-0 (21-16, 21-9)

Van Winkle/Phillips USA [5] – Villám/Kun HUN [27] [Q] 2-0 (21-10, 23-21)

Christ/Neuß GER [23] – Polley/MacDonald NZL [8] 0-2 (12-21, 11-21)

Ottavi di finale: Yan X./X. Y. Xia CHN [1] – Ishii/Kikuchi JPN [31] [Q] 2-1 (17-21, 21-12, 15-13)

Svozilova/Stochlova CZE [6] – Hollas, H./Remmelg EST [16] 0-2 (19-21, 18-21)

Fleming/Alchin AUS [7] – Andressa/Tainá BRA [30] [Q] 2-1 (25-23, 10-21, 15-11)

Paulikiene/Raupelyte LTU [4] – Annique/Menia SUI [17] 2-0 (21-19, 26-24)

Durish/Koenig USA [14] – Ren/Non JPN [20] 2-0 (21-15, 21-13)

Bisgaard/Høg DEN [21] – Anderson/Chacon USA [11] 0-2 (10-21, 14-21)

Serdiuk/Romaniuk UKR [9] – Van Winkle/Phillips USA [5] 0-2 (13-21, 17-21)

Placette/Richard FRA [15] – Polley/MacDonald NZL [8] 2-1 (21-14, 15-21, 15-12)

Quarti di finale: 16-May 11:00 Yan X./X. Y. Xia CHN [1] – Hollas, H./Remmelg EST [16]

16-May 11:00 Fleming/Alchin AUS [7] – Paulikiene/Raupelyte LTU [4]

16-May 12:00 Durish/Koenig USA [14] – Anderson/Chacon USA [11]

16-May 12:00 Van Winkle/Phillips USA [5] – Placette/Richard FRA [15]

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Kojima/Ideguchi JPN [31] – P.L. WONG/Chong HKG [34] 1-2 (21-19, 22-24, 7-15)

Lucas/Juca BRA [33] – Dos Santos/Cetkovic NOR [32] 2-0 (21-14, 21-8)

Secondo turno qualificazioni: Gabriel/Johann BRA [1] – Lucas/Juca BRA [33] 2-0 (21-17, 21-16)

Oliva/Kurka CZE [17] – Takahashi/Ikeda JPN [16] 2-0 (21-19, 21-16)

Howat/Ryan AUS [9] – Puskundzis/Liepa LAT [24] 2-1 (16-21, 21-12, 15-13)

Datsiuk/Nahornyi UKR [25] – Henrique/Manaus BRA [8] 0-2 (16-21, 19-21)

Moiseiev/Savvin UKR [5] – Watanabe/Imamura JPN [28] 2-0 (21-13, 21-10)

Liu Y./MAO Yuan CHN [21] – Beta/Besarab POL [12] 1-2 (16-21, 21-18, 7-15)

Chadwick/Abrams CAN [13] – Duval/Canet FRA [20] 0-2 (17-21, 15-21)

GUO Sihong/Song Jinyang CHN [29] – Kozii/Bublyk UKR [4] 0-2 (11-21, 15-21)

de Greeff/Gannett CAN [3] – Dostal/Rydval CZE [30] 1-2 (21-12, 16-21, 12-15)

KAI/Adachi JPN [19] – Krzeminski/Czachorowski POL [14] 1-2 (11-21, 21-17, 15-17)

Wu Jiaxin/Ch. W. Zhou CHN [11] – LI Wei/ZHANG Tai CHN [22] 1-2 (21-19, 18-21, 14-16)

Tatsumi/Furuta JPN [27] – Merritt/Walker AUS [6] 0-2 (19-21, 15-21)

Bulgacs O./Graudins LAT [7] – Breer/Kälin SUI [26] 2-0 (21-11, 21-14)

Kjemperud/Kjemperud NOR [23] – Bushby/Schumann AUS [10] 1-2 (20-22, 21-15, 10-15)

Rivest/Licht CAN [15] – Likhatskyi/Likhatskyi UKR [18] 0-2 (18-21, 16-21)

P.L. WONG/Chong HKG [34] – Huber, A./Seidl, R. AUT [2] 0-2 (9-21, 8-21)

Terzo turno qualificazioni: Gabriel/Johann BRA [1] – Oliva/Kurka CZE [17] 2-0 (25-23, 21-13)

Howat/Ryan AUS [9] – Henrique/Manaus BRA [8] 1-2 (13-21, 21-17, 13-15)

Moiseiev/Savvin UKR [5] – Beta/Besarab POL [12] 2-0 (21-16, 22-20)

Duval/Canet FRA [20] – Kozii/Bublyk UKR [4] 0-2 (15-21, 19-21)

Dostal/Rydval CZE [30] – Krzeminski/Czachorowski POL [14] 1-2 (22-20, 16-21, 11-15)

LI Wei/ZHANG Tai CHN [22] – Merritt/Walker AUS [6] 0-2 (23-25, 12-21)

Bulgacs O./Graudins LAT [7] – Bushby/Schumann AUS [10] 2-0 (25-23, 21-19)

Likhatskyi/Likhatskyi UKR [18] – Huber, A./Seidl, R. AUT [2] 1-2 (23-25, 21-14, 7-15)

Gironi. Pool A

Trousil/Schweiner CZE [1] – Krzeminski/Czachorowski POL [32] [Q] 2-0 (21-18, 21-10)

Hörl/Grössig AUT [16] – Rumsevicius/Palubinskas LTU [17] 1-2 (19-21, 21-18, 12-15)

Trousil/Schweiner CZE [1] – Rumsevicius/Palubinskas LTU [17] 2-0 (21-14, 21-14)

Krzeminski/Czachorowski POL [32] [Q] – Hörl/Grössig AUT [16] 1-2 (21-15, 16-21, 10-15)

Pool B

Elazar/Cuzmiciov ISR [2] – Henrique/Manaus BRA [31] [Q] 2-0 (21-15, 21-15)

Hodges/Hood AUS [15] – Lorenz/Rietschel GER [18] 2-0 (21-12, 21-12)

Elazar/Cuzmiciov ISR [2] – Hodges/Hood AUS [15] 2-1 (17-21, 21-17, 15-13)

Henrique/Manaus BRA [31] [Q] – Lorenz/Rietschel GER [18] 2-0 (21-17, 23-21)

Pool C

Vercauteren/Van Langendonck BEL [3] – Bulgacs O./Graudins LAT [30] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

Semerad/Stocek CZE [14] – Zuliani/Joao Mares BRA [19] 0-2 (18-21, 19-21)

Vercauteren/Van Langendonck BEL [3] – Zuliani/Joao Mares BRA [19] 2-0 (21-14, 21-16)

Bulgacs O./Graudins LAT [30] [Q] – Semerad/Stocek CZE [14] 0-2 (17-21, 13-21)

Pool D

Potts/Pearse AUS [4] – Merritt/Walker AUS [29] [Q] 2-0 (21-13, 21-14)

Ringøen/Aas NOR [13] – Bialokoz/Batrane ENG [20] 2-0 (22-20, 21-15)

Potts/Pearse AUS [4] – Ringøen/Aas NOR [13] 0-2 (11-21, 21-23)

Merritt/Walker AUS [29] [Q] – Bialokoz/Batrane ENG [20] 2-0 (21-15, 21-12)

Pool E

Ranghieri/Alfieri ITA [5] – Moiseiev/Savvin UKR [28] [Q] 2-0 (21-19, 21-19)

Heidrich/Haussener SUI [12] – Özdemir/Kuru TUR [21] 2-0 (21-12, 21-16)

Ranghieri/Alfieri ITA [5] – Heidrich/Haussener SUI [12] 1-2 (27-25, 18-21, 12-15)

Moiseiev/Savvin UKR [28] [Q] – Özdemir/Kuru TUR [21] 2-0 (21-18, 21-15)

Pool F

Pascariuc P./Horst AUT [6] – Kozii/Bublyk UKR [27] [Q] 2-0 (21-14, 21-15)

Friedli/Jordan SUI [11] – Just/Wüst GER [22] 2-1 (20-22, 21-15, 15-12)

Pascariuc P./Horst AUT [6] – Friedli/Jordan SUI [11] 0-2 (19-21, 15-21)

Kozii/Bublyk UKR [27] [Q] – Just/Wüst GER [22] 0-2 (16-21, 17-21)

Pool G

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [7] – Huber, A./Seidl, R. AUT [26] [Q] 2-0 (21-13, 21-14)

Huster/Winter GER [10] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] 2-0 (21-9, 21-19)

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [7] – Huster/Winter GER [10] 2-1 (21-17, 17-21, 16-14)

Huber, A./Seidl, R. AUT [26] [Q] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] 0-2 (14-21, 17-21)

Pool H

Wang Y. W./DU Hongjun CHN [8] – Gabriel/Johann BRA [25] [Q] 1-2 (19-21, 21-15, 12-15)

Dressler/Seiser AUT [9] – Kantor/Lejawa POL [24] 2-1 (16-21, 21-16, 16-14)

Gabriel/Johann BRA [25] [Q] – Dressler/Seiser AUT [9] 1-2 (21-19, 11-21, 9-15)

Wang Y. W./DU Hongjun CHN [8] – Kantor/Lejawa POL [24] 1-2 (22-20, 19-21, 11-15)

Sedicesimi di finale: Potts/Pearse AUS [4] – Just/Wüst GER [22] 2-0 (21-17, 21-16)

Hodges/Hood AUS [15] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] 2-0 (21-17, 21-17)

Huster/Winter GER [10] – Henrique/Manaus BRA [31] [Q] 1-2 (21-18, 20-22, 13-15)

Zuliani/Joao Mares BRA [19] – Hörl/Grössig AUT [16] 1-2 (21-19, 18-21, 12-15)

Rumsevicius/Palubinskas LTU [17] – Moiseiev/Savvin UKR [28] [Q] 1-2 (21-18, 22-24, 14-16)

Pascariuc P./Horst AUT [6] – Merritt/Walker AUS [29] [Q] 1-2 (21-16, 19-21, 13-15)

Ranghieri/Alfieri ITA [5] – Kantor/Lejawa POL [24] 2-0 (21-18, 21-14)

Gabriel/Johann BRA [25] [Q] – Semerad/Stocek CZE [14] 1-2 (24-22, 14-21, 13-15)

Ottavi di finale: Trousil/Schweiner CZE [1] – Potts/Pearse AUS [4] 0-2 (24-26, 16-21)

Heidrich/Haussener SUI [12] – Hodges/Hood AUS [15] 0-2 (20-22, 15-21)

Dressler/Seiser AUT [9] – Henrique/Manaus BRA [31] [Q]

Ringøen/Aas NOR [13] – Hörl/Grössig AUT [16] 2-0 (21-12, 21-17)

16-May 10:00 Vercauteren/Van Langendonck BEL [3] – Moiseiev/Savvin UKR [28] [Q]

16-May 10:00 Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [7] – Merritt/Walker AUS [29] [Q]

16-May 10:00 Friedli/Jordan SUI [11] – Ranghieri/Alfieri ITA [5]

16-May 10:00 Elazar/Cuzmiciov ISR [2] – Semerad/Stocek CZE [14]