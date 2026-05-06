Valentina Gottardi da urlo: fantastico 2° posto a Brasilia nonostante l’infortunio alla spalla
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Beach Zone accende i riflettori su uno straordinario risultato del beach volley italiano.
🎙️ Valentina Gottardi racconta il grande percorso a Brasilia, dove in coppia con Reka Orsi Toth ha conquistato un incredibile secondo posto nell’Elite 16, il massimo livello del circuito internazionale.
🥈 Un risultato di altissimo profilo, il secondo miglior piazzamento in carriera dopo la vittoria ad Amburgo, arrivato nel torneo d’esordio stagionale e in condizioni tutt’altro che ideali.
💥 Gottardi, infatti, ha dovuto affrontare seri problemi alla spalla, che hanno rallentato la preparazione e reso il recupero ancora incompleto. Nonostante ciò, la coppia azzurra è riuscita a esprimere un livello altissimo, centrando un podio di grande valore.
🔥 In questa intervista esclusiva:
il racconto dell’infortunio e del difficile recupero
le sensazioni dopo un risultato straordinario
la voglia di tornare al 100%
gli obiettivi per il prosieguo della stagione
📺 Un viaggio tra determinazione, talento e ambizione: non perdere l’intervista completa a Valentina Gottardi!
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