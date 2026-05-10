Giro d’Italia 2026, domani il giorno di riposo. Si riparte martedì 12 maggio dalla Calabria

Il Giro d’Italia vivrà domani il suo primo giorno di riposo. Dopo le tre tappe in Bulgaria, infatti la Corsa Rosa vivrà il trasferimento sul territorio italiano e ricomincerà dalla Calabria con la quarta tappa da Catanzaro a Cosenza. Una frazione di 138 chilometri e che può anche nascondere delle insidie come sempre accade dopo il giorno di pausa.

Il percorso è abbastanza tranquillo nella prima parte, per poi movimentarsi nella seconda. Infatti prima c’è il traguardo volante di San Lucido, ma soprattutto dopo un’ottantina di chilometri comincia la salita di Cozzo Tunno (14,5 km al 5,9% con punte anche dell’11%). Qui alcuni velocisti potrebbe faticare e staccarsi, mentre c’è da capire se qualche uomo di classifica proverà qualche cosa, anche se il traguardo è ancora molto lontano. Il finale è interessante e sale leggermente verso Cosenza dove sarà l’arrivo, con una possibile volata anche a ranghi ristretti o magari un qualche colpo da finisseur visto che il percorso lo permette.

La corsa sarà coperta da Rai Sport HD fino alle ore 14:00, poi su Rai 2. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN (dalle 12:00 alle 16:30) e su Discovery Plus ed HBO Max. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Martedì 12 Maggio – Quarta tappa Catanzaro-Cosenza (138 km)

Orario di partenza: 13.40

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA TERZA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.30 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport