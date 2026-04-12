Quanti soldi guadagna Wout van Aert con la vittoria alla Roubaix? Montepremi minimal e Pogacar alle spalle

Wout van Aert si è regalato la giornata di gloria sognata per tutta la carriera, vincendo con pieno merito la Parigi-Roubaix 2026 dopo aver corso da assoluto protagonista su tutti i settori in pavé ed essere riuscito a limitare la classe indiscussa di Tadej Pogacar. Il belga non ha concesso nemmeno un metro al fuoriclasse sloveno ed è riuscito a batterlo al Velodromo, regalandosi la seconda Classica della carriera dopo il sigillo alla Milano-Sanremo 2020.

L’alfiere del Team Visma | Lease a Bike si è tolto la nomea di eterno piazzato, limitando il dominatore del ciclismo mondiale, il quale inseguiva il sogno del primo sigillo all’Inferno del Nord e la possibilità di vincere tutte le Monumento nella stessa stagione (impresa mai riuscita nella storia del pedale). Si tratta di un trionfo memorabile e che cambia la vita del 31enne dal punto di vista agonistico e sportivo, ma quanti soldi ha guadagnato Wout van Aert con la vittoria alla Parigi-Roubaix 2026?

Il montepremi garantito agli organizzatori è pari a 30.000 euro: nulla di clamoroso considerando il prestigio e la storicità di questa corsa, leggermente superiore ai 20.000 euro previsti per le altre Monumento e meno del triplo dell’importo garantito per i successi di tappa nei Grandi Giri (11.000 euro). Naturalmente si dovranno aggiungere gli emolumenti previsti dagli sponsor e i bonus garantiti dalla squadra, da cui il belga riceve un regolare stipendio (questi importi non sono pubblici). Pogacar si consola con 22.000

MONTEPREMI WOUT VAN AERT PARIGI-ROUBAIX 2026

30.000 euro.