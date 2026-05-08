WEC, Ferrari all’attacco a Spa: “Speriamo di avere la chance di competere ancora con Toyota”

Ferrari riparte da Spa dopo i preziosi punti ottenuti a Imola grazie soprattutto al secondo posto della 499P #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi. La vettura italiana ha mostrato il proprio passo in Italia, di fatto solo Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi è riuscita a mettere in difficoltà l’auto campione del mondo in carica

I punti preziosi raccolti sulle rive del Santerno possono tornare utili nel corso del campionato. La n. 51 torna in Belgio a dodici mesi dall’acuto dello scorso anno, un risultato ottenuto al termine di una prova semplicemente perfetta ed una spettacolare lotta contro BMW ed Alpine.

Una nuova bagarre contro Toyota è in ogni caso all’orizzonte per il brand italiano. La 499P e la TR010 Hybrid affronteranno nelle Ardenne l’ultimo test in vista della 24h Le Mans, una tappa transitoria in cui storicamente sono stati molteplici i colpi di scena.

Le auto di Maranello sono sempre state competitive nella sede del GP del Belgio di F1. La n. 51, la gemella n. 50 e la 499P privata n. 83 AF Corse rientrano nel pronostico finale per la 6h di Spa, lo scorso anno Pier Guidi/Calado/Giovinazzi riuscirono ad imporsi proprio sui compagni di squadra Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco.

Pier Guidi ha commentato ai media presenti in Belgio, tra cui OA Sport: “Onestamente l’auto non è differente rispetto allo scorso anno. Le gomme sono forse il tema del weekend, sarà qualcosa da scoprire come accaduto a Imola. Speriamo di avere la chance di competere ancora con Toyota come già accaduto”.