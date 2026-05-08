WEC, un nuovo costruttore si imporrà nelle Ardenne?

Dopo una breve pausa, torna protagonista questo weekend il FIA World Endurnace Championship per l’ultimo round prima della 24h Le Mans. Sei ore sono previste a Spa-Francorchamps, tracciato sempre presente almeno una volta nel calendario del Mondiale.

Tre brand differenti si sono imposti negli ultimi tre anni: Toyota, Porsche (Hertz JOTA) e Ferrari. Il marchio giapponese è il più vincente nel specifico evento belga, a segno nell’era Hypercar ed in quella LMP1 per un totale di otto volte.

Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa si sono imposti in quel di Imola con la nuova TR010 Hybrid n. 8. Lo scorso anno invece fu la Ferrari 499p n. 51 ad avere la meglio con Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi/ James Calado.

Ferrari si impose anche in LMGT3 nel 2025 con Alessio Rovera, Simon Mann e François Heriau. La 296 GT3 n. 21 è presente nell’albo d’oro della classe insieme alla Porsche Manthey di Richard Lietz/Morris Schuring/Yasser Shahin, superiore alla concorrenza ne 2024.

Dopo le prove libere di ieri, si svolgeranno nella giornata odierna le qualifiche in vista della competizione di domani che partirà alle 14.00. Come sempre la diretta è offerta su Sky Sport oppure su Discovery + per l’Italia, in alternativa resta accessibile con una sottoscrizione di un abbonamento la piattaforma FIA WEC+.