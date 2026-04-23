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5 minuti fa

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Il FIA WEC raccontato da chi lo vive ogni giorno in pista. Dopo il weekend di gara a Imola, entriamo nel cuore delle competizioni endurance insieme a Tommaso Tredozi, ingegnere Dallara impegnato come supporto tecnico nel Team Cadillac.

In studio con Giorgio Piola, alla sua prima esperienza diretta nel mondo del WEC, e Biagio Maglienti, analizziamo:

  • le regole fondamentali del WEC
  • le differenze tra Hypercar e LMGT3
  • i segreti tecnici delle auto
  • perché le gare endurance sono tra le più spettacolari del motorsport

A coordinare la puntata Luca Preti, per un viaggio completo dentro uno dei campionati più affascinanti del panorama mondiale.

Se ami il motorsport, le gare di durata e la tecnica delle auto da corsa, questo episodio è imperdibile.

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