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Il FIA WEC raccontato da chi lo vive ogni giorno in pista. Dopo il weekend di gara a Imola, entriamo nel cuore delle competizioni endurance insieme a Tommaso Tredozi, ingegnere Dallara impegnato come supporto tecnico nel Team Cadillac.
In studio con Giorgio Piola, alla sua prima esperienza diretta nel mondo del WEC, e Biagio Maglienti, analizziamo:
- le regole fondamentali del WEC
- le differenze tra Hypercar e LMGT3
- i segreti tecnici delle auto
- perché le gare endurance sono tra le più spettacolari del motorsport
A coordinare la puntata Luca Preti, per un viaggio completo dentro uno dei campionati più affascinanti del panorama mondiale.
Se ami il motorsport, le gare di durata e la tecnica delle auto da corsa, questo episodio è imperdibile.