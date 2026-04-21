WEC, Cadillac vicina ai migliori a Imola: “Abbiamo imparato moltissimo questa settimana”

Cadillac ottiene un valido quinto posto nella 6h Imola, primo atto del FIA World Endurance Championship. Le due auto di General Motors sono state protagoniste sin dal prologo, la V-Series.R n. 12 di Norman Nato e Will Stevens ha disputato una prova solida non sfigurando contro Ferrari o Toyota.

La rinnovata Cadillac ha mostrato un ritmo notevole sulle rive del Santero, un tracciato storicamente non adatto alla LMDh di General Motors. Una penalità ha però limitato la vettura n. 12, costretta a risaltire insieme alla Ferrari n. 50 per non aver rispettato le bandiere gialle.

Will Stevens ha affermato in una nota: “Ovviamente sono frustrato per la penalità, perché fino a quel momento la gara era stata molto positiva da parte nostra. Credo che abbiamo messo insieme tre stint davvero solidi. È questo che rende la situazione difficile da accettare, ma allo stesso tempo ci dà molta fiducia. Abbiamo imparato moltissimo questa settimana, ed essere competitivi su una pista come Imola, che storicamente sapevamo essere uno dei nostri circuiti più deboli, è un segnale molto positivo per il resto della stagione”.

Cadillac potrà già rifarsi a Spa-Francorchamps ad inizio maggio nel secondo evento della stagione agonistica. Tornerà in pista con la Cadillac n. 38 il britannico Jack Aitken, assente dal round di Imola per l’impegno nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.