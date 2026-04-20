WEC, Alpine sfiora il podio in Italia: “Inizio di stagione soddisfacente”

Alpine ha completato al quarto posto la prima tappa del FIA World Endurance Championship a Imola. Il marchio francese, pronto per salutare la serie al termine del 2026, non ha commesso errori riuscendo ad ottenre un piazzamento nei migliori cinque della classe regina grazie all’equipaggio n. 35.

Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg e Chales Milesi sono riusciti ad imporsi sulla BMW n. 20 e sulla Ferrari n. 50. L’auto transalpina non è mai stata in ogni caso in lotta per un posto sul podio, monopolizzato da Toyota e dalla Ferrari n. 50.

Antonio Felix Da Costa, al rientro nel FIA WEC dopo aver chiuso la parentesi con Porsche Motorsport, ha dichiarato in una nota: “È stata una bella gara. Abbiamo perso un po’ di tempo cambiando le quattro gomme durante la prima safety car virtuale, ma siamo comunque riusciti a ottimizzare la nostra prestazione. I primi tre oggi erano di un livello superiore e questo risultato corrisponde senza dubbio al massimo a cui potevamo aspirare. Possiamo essere soddisfatti del lavoro svolto quest’inverno e sappiamo su quali punti dobbiamo ancora migliorare. Spa sarà una tappa importante per tornare ancora più forti e continuare a prepararci per la 24 Ore di Le Mans”.

Non poteva mancare il commento di Philippe Sinault, Team Principal Alpine Endurance Team. “È stato un inizio di stagione soddisfacente, poiché l’obiettivo era confermare che il lavoro di sviluppo svolto durante l’inverno stesse dando i suoi frutti, e così è stato chiaramente. Dopo esserci qualificati al settimo posto, il quarto posto ottenuto grazie al ritmo di gara conferma il nostro potenziale. Il punto chiave è che possiamo competere regolarmente nella parte alta della classifica se sfruttiamo al massimo il nostro pacchetto evitando errori strategici e operativi. Al di là del risultato, ho trascorso l’intero weekend con la squadra e ho percepito una dinamica molto positiva, caratterizzata da forte coesione, intesa e una mentalità improntata sia al sostegno reciproco che a standard elevati. Ci sono ancora alcuni dettagli da perfezionare, ma sono soddisfatto dell’impatto dei cambiamenti organizzativi apportati durante l’inverno e delle solide basi su cui possiamo costruire il resto della stagione”.